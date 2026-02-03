Ciro Castillo: Edita Vargas pasa noche en el Gobierno Regional del Callao en medio de pugna por el poder de Ciro Castillo

La incertidumbre crece mientras el Consejo Regional aún no convoca sesión para definir el futuro de las autoridades. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La sede del Gobierno Regional del Callao atraviesa una de sus noches más tensas en medio de una pugna por el control institucional, un escenario que mantiene en vilo a autoridades, trabajadores y ciudadanos del primer puerto.

A esta hora de la noche, la vicegobernadora Evita Vargas permanece dentro del recinto regional y, según información confirmada con fuentes de Panamericana Televisión, pasará la noche en la sede, en un contexto marcado por la incertidumbre política, el resguardo policial y la expectativa por lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

La presencia prolongada de Evita en el edificio no es un hecho menor. Se produce luego de una jornada que comenzó muy temprano, cuando Ciro Castillo acudió a las instalaciones del Gobierno Regional con la intención de retomar su cargo e ingresar a la sede institucional.

Pugna por el control del Callao: JNE exige al Consejo Regional definir suspensión y reincorporación. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Su ingreso fue impedido

Sin embargo, su acceso fue impedido, lo que desencadenó un nuevo episodio de tensión en una situación que ya venía escalando desde días atrás. Este intento de reincorporación se dio en un contexto clave: el Poder Judicial revocó la prisión preventiva que pesaba en su contra, decisión que abrió el debate sobre su retorno efectivo a la función pública.

Desde el entorno de la gobernadora interina, la posición fue clara y ya había sido anunciada con antelación. Se sostuvo que Ciro Castillo no podía ingresar a la sede en su condición de autoridad, aunque sí se le permitiría el ingreso como ciudadano.

Según esta postura, cualquier definición sobre su reincorporación no depende de una decisión unilateral, sino que debe ser resuelta por el Consejo Regional del Callao, el órgano que, de acuerdo con la normativa vigente, tiene la competencia para determinar su situación administrativa y política.

JNE exige al Consejo Regional del Callao definir suspensión de Edita Vargas

Este mismo Consejo Regional enfrenta, además, una decisión pendiente de gran relevancia: resolver la suspensión de la gobernadora interina, un tema que continúa sin una fecha clara para su debate y votación. De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) intervino en la discusión pública al exhortar formalmente a que se convoque una sesión del consejo para resolver esta situación que permanece en suspenso.

Así, el escenario actual presenta dos frentes abiertos que requieren una pronta resolución: por un lado, la situación de Ciro Castillo tras la revocatoria de su prisión preventiva y su eventual reincorporación; y, por otro, la definición sobre la suspensión de la gobernadora interina, un asunto que el propio JNE ha considerado urgente.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo se convocará la sesión del Consejo Regional que deberá pronunciarse sobre ambos temas.

Resguardo policial en el GORE

Mientras tanto, la realidad en los exteriores del Gobierno Regional del Callao refleja la tensión acumulada durante el día. A esta hora de la noche, se observa resguardo policial permanente, con patrullas que circulan de manera intermitente, una medida adoptada tras la aglomeración de personas registrada en horas de la mañana.

Aquella concentración obligó a suspender la atención al público en la sede regional, una decisión tomada para garantizar la seguridad tanto del personal como de los ciudadanos que se encontraban en el lugar.

La suspensión de actividades podría extenderse o repetirse mañana, ya que se ha convocado nuevamente a que Ciro Castillo intente regresar a la sede del Gobierno Regional, según lo que se prevé en este escenario de confrontación institucional.

Desde el interior del gobierno regional, las posiciones se mantienen firmes. Se insiste en que el marco legal debe respetarse y que cualquier reincorporación o suspensión debe ser resuelta por el Consejo Regional, no por presiones externas ni por intentos de ingreso forzado.

