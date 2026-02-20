Perú

Resultados del examen de admisión de la UNI 2026: link para revisar los ingresantes

Los postulantes ya culminaron con su tercer examen, correspondiente a la última fase del proceso de admisión 2026

Guardar
El proceso mantuvo rigurosidad y
El proceso mantuvo rigurosidad y transparencia en todas sus etapas - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) culminó este viernes 20 de febrero su proceso de admisión 2026, tras el desarrollo de tres exigentes jornadas evaluativas que congregaron a miles de postulantes de todo el país.

Con la última prueba, centrada en física y química, se cerró el ciclo que incluyó también exámenes de matemáticas, lenguaje y aptitud académica, así como otras áreas científicas fundamentales para la formación universitaria.

El proceso se caracterizó por la rigurosidad y transparencia en cada etapa, lo que reforzó la confianza de los aspirantes y sus familias en la reconocida casa de estudios. Culminadas las sesiones de evaluación, los jóvenes aguardan ahora la publicación de los resultados consolidados, donde sabrán si han conseguido una vacante en alguna de las carreras profesionales que ofrece la UNI.

La UNI es una de
La UNI es una de las universidades más prestigiosas del país - Créditos: Andina.

LINK para revisar los resultados finales de la UNI

Los puntajes finales —que suman el rendimiento de los participantes en las tres pruebas— estarán disponibles en el portal oficial en el transcurso de la noche de este viernes.

Para consultar su desempeño y verificar si lograron ingresar, los postulantes deben acceder al sitio web habilitado por la universidad: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/admision/resultados-finales/. En ese enlace, podrán encontrar tanto su calificación individual como la lista de admitidos por cada especialidad.

La expectativa es evidente entre los candidatos y sus familias, quienes siguieron atentamente cada fase de este proceso altamente competitivo. Se recomienda verificar los datos únicamente en la plataforma oficial y evitar enlaces de procedencia desconocida.

Con la publicación de los resultados, la UNI dará inicio al proceso de matrícula para los nuevos ingresantes, quienes recibirán en breve las instrucciones necesarias para formalizar su inscripción.

El examen de la UNI
El examen de la UNI es uno de los más complicados en el país - Créditos: Andina.

Breve historia de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada el 19 de marzo de 1876 con el nombre de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, motivada por la necesidad de profesionales para el crecimiento industrial y minero del país. Su primer director, el ingeniero polaco Eduardo de Habich, impulsó una formación técnica rigurosa y de alto nivel.

En 1955, la institución adoptó oficialmente el nombre de Universidad Nacional de Ingeniería y amplió su oferta académica a distintas ramas de la ingeniería, arquitectura y ciencias.

A lo largo de su historia, la UNI se ha consolidado como una de las universidades públicas más importantes del Perú, reconocida por su exigencia en los procesos de selección y por su aporte continuo al desarrollo científico y tecnológico nacional. Además, ha formado generaciones de profesionales que han tenido un papel clave en infraestructura, minería, energía e investigación en el país.

¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?

  • Arquitectura
  • Urbanismo
  • Física
  • Matemática
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Ciencias de la Computación
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica – Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil

Temas Relacionados

UNIexamen de admisión UNIUniversidad Nacional de Ingenieríaexamenperu-noticias

Más Noticias

Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

A siete semanas de las elecciones generales del 12 de abril, CPI publicó su más reciente encuesta nacional, que confirma el liderazgo de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en las preferencias, mientras Alfonso López-Chau avanza al tercer puesto en la intención de voto, en un escenario marcado por la alta indecisión del electorado peruano

Alfonso López-Chau pasa al tercer

El TC y las razones por las que deja libre a Daniel Urresti: Consecuencias de ley de lesa humanidad

Magistrados anulan la condena de 12 años de prisión del exministro del Interior el mismo día que Hugo Bustíos cumpliría 76 años de edad

El TC y las razones

Arequipa en emergencia EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Intensas precipitaciones activaron torrenteras en Cayma, Yanahuara, Cercado y otros distritos. Una mujer murió arrastrada por un huaico y decenas de vehículos quedaron enterrados por el lodo

Arequipa en emergencia EN VIVO:

Cerca de 30 mil hogares en Arequipa siguen sin agua potable tras lluvias y deslizamientos

Un incremento de precipitaciones provocó la interrupción masiva del suministro hídrico en la ciudad, impactando también redes de saneamiento, viviendas y servicios esenciales, mientras autoridades y empresas coordinan acciones para mitigar la emergencia sanitaria en la región

Cerca de 30 mil hogares

Pago de utilidades se acerca: Estos tres factores definen si te toca depósito

La Sunafil informó cómo los trabajadores pueden saber si su empresa debe depositarles el pago por utilidades este 2026

Pago de utilidades se acerca:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de Acción Popular, Julio

Presidente de Acción Popular, Julio Chávez, es condenado y no podría participar en las elecciones municipales

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Daniel Urresti saldrá en libertad: TC anula su condena de 12 años de prisión por el caso Bustíos

Keiko Fujimori reafirma su postura ante la opinión de su hija sobre el aborto en casos de violación: “Yo valoro la vida”

José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos para temas de “cooperación bilateral” y “estabilidad de la región”

ENTRETENIMIENTO

Gino Assereto niega romance con

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia su regreso este 2026 con intrigante video: ¿Quién mató a Miguel Ignacio?

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: día, hora y canal TV del duelo por cuartos de final del Río Open 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima