Resultados del examen de admisión de la UNI 2026: link para revisar los ingresantes

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) culminó este viernes 20 de febrero su proceso de admisión 2026, tras el desarrollo de tres exigentes jornadas evaluativas que congregaron a miles de postulantes de todo el país.
Con la última prueba, centrada en física y química, se cerró el ciclo que incluyó también exámenes de matemáticas, lenguaje y aptitud académica, así como otras áreas científicas fundamentales para la formación universitaria.
El proceso se caracterizó por la rigurosidad y transparencia en cada etapa, lo que reforzó la confianza de los aspirantes y sus familias en la reconocida casa de estudios. Culminadas las sesiones de evaluación, los jóvenes aguardan ahora la publicación de los resultados consolidados, donde sabrán si han conseguido una vacante en alguna de las carreras profesionales que ofrece la UNI.
LINK para revisar los resultados finales de la UNI
Los puntajes finales —que suman el rendimiento de los participantes en las tres pruebas— estarán disponibles en el portal oficial en el transcurso de la noche de este viernes.
Para consultar su desempeño y verificar si lograron ingresar, los postulantes deben acceder al sitio web habilitado por la universidad: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/admision/resultados-finales/. En ese enlace, podrán encontrar tanto su calificación individual como la lista de admitidos por cada especialidad.
La expectativa es evidente entre los candidatos y sus familias, quienes siguieron atentamente cada fase de este proceso altamente competitivo. Se recomienda verificar los datos únicamente en la plataforma oficial y evitar enlaces de procedencia desconocida.
Con la publicación de los resultados, la UNI dará inicio al proceso de matrícula para los nuevos ingresantes, quienes recibirán en breve las instrucciones necesarias para formalizar su inscripción.
Breve historia de la UNI
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada el 19 de marzo de 1876 con el nombre de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, motivada por la necesidad de profesionales para el crecimiento industrial y minero del país. Su primer director, el ingeniero polaco Eduardo de Habich, impulsó una formación técnica rigurosa y de alto nivel.
En 1955, la institución adoptó oficialmente el nombre de Universidad Nacional de Ingeniería y amplió su oferta académica a distintas ramas de la ingeniería, arquitectura y ciencias.
A lo largo de su historia, la UNI se ha consolidado como una de las universidades públicas más importantes del Perú, reconocida por su exigencia en los procesos de selección y por su aporte continuo al desarrollo científico y tecnológico nacional. Además, ha formado generaciones de profesionales que han tenido un papel clave en infraestructura, minería, energía e investigación en el país.
¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?
- Arquitectura
- Urbanismo
- Física
- Matemática
- Química
- Ingeniería Física
- Ciencias de la Computación
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Económica
- Ingeniería Estadística
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería de Ciberseguridad
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería de Inteligencia Artificial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecánica – Eléctrica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Textil