Resultados del examen de admisión de la UNI 2026: link para revisar los ingresantes

El proceso mantuvo rigurosidad y transparencia en todas sus etapas - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) culminó este viernes 20 de febrero su proceso de admisión 2026, tras el desarrollo de tres exigentes jornadas evaluativas que congregaron a miles de postulantes de todo el país.

Con la última prueba, centrada en física y química, se cerró el ciclo que incluyó también exámenes de matemáticas, lenguaje y aptitud académica, así como otras áreas científicas fundamentales para la formación universitaria.

El proceso se caracterizó por la rigurosidad y transparencia en cada etapa, lo que reforzó la confianza de los aspirantes y sus familias en la reconocida casa de estudios. Culminadas las sesiones de evaluación, los jóvenes aguardan ahora la publicación de los resultados consolidados, donde sabrán si han conseguido una vacante en alguna de las carreras profesionales que ofrece la UNI.

La UNI es una de las universidades más prestigiosas del país - Créditos: Andina.

LINK para revisar los resultados finales de la UNI

Los puntajes finales —que suman el rendimiento de los participantes en las tres pruebas— estarán disponibles en el portal oficial en el transcurso de la noche de este viernes.

Para consultar su desempeño y verificar si lograron ingresar, los postulantes deben acceder al sitio web habilitado por la universidad: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/admision/resultados-finales/. En ese enlace, podrán encontrar tanto su calificación individual como la lista de admitidos por cada especialidad.

La expectativa es evidente entre los candidatos y sus familias, quienes siguieron atentamente cada fase de este proceso altamente competitivo. Se recomienda verificar los datos únicamente en la plataforma oficial y evitar enlaces de procedencia desconocida.

Con la publicación de los resultados, la UNI dará inicio al proceso de matrícula para los nuevos ingresantes, quienes recibirán en breve las instrucciones necesarias para formalizar su inscripción.

El examen de la UNI es uno de los más complicados en el país - Créditos: Andina.

Breve historia de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada el 19 de marzo de 1876 con el nombre de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, motivada por la necesidad de profesionales para el crecimiento industrial y minero del país. Su primer director, el ingeniero polaco Eduardo de Habich, impulsó una formación técnica rigurosa y de alto nivel.

En 1955, la institución adoptó oficialmente el nombre de Universidad Nacional de Ingeniería y amplió su oferta académica a distintas ramas de la ingeniería, arquitectura y ciencias.

A lo largo de su historia, la UNI se ha consolidado como una de las universidades públicas más importantes del Perú, reconocida por su exigencia en los procesos de selección y por su aporte continuo al desarrollo científico y tecnológico nacional. Además, ha formado generaciones de profesionales que han tenido un papel clave en infraestructura, minería, energía e investigación en el país.

¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?

Arquitectura

Urbanismo

Física

Matemática

Química

Ingeniería Física

Ciencias de la Computación

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica – Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil