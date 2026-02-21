José María Balcázar firmó dos proyectos de ley para derogar la privatización de Petroperú

La privatización de Petroperú podría caer con José María Balcázar. - Crédito Presidencia

Entre dudas sobre el futuro de la privatización de Petroperú bajo el mandato internino de José María Balcázar, es bueno recordar dónde se encontraba su apoyo solo hace unos meses.

Infobae Perú pudo revisar que dos proyectos de ley que buscan la derogación del decreto que privatiza los activos de la empresa estatal Petroperú cuenta con la firma del ahora Presidente de la República.

Se trata de los proyectos de los congresistas de Perú Libre, Waldemar José Cerrón Rojas y María Antonieta Agüero Gutiérrez, los cuales se presentaron en 9 y 12 de enero, respectivamente, y buscan derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 promulgado el 31 de diciembre de 2025 por el gobierno anterior, de José Jerí.

Al menos cuatro proyectos de ley del Congreso buscan derogar la privatización de Petroperú. - Crédito Difusión

José María Balcázar y Petroperú

Como se recuerda, en su momento la expresidenta Dina Boluarte estuvo en contra de privarizar Petroperú porque “lleva combustible a todo el Perú”. Pero en el gobierno de José Jerí, tras la vacancia a Boluarte, se decreto de urgencia la adjudicación de sus activos a través de Proinversión.

Como respuesta a esto, varios proyectos de ley (al menos, más de cuatro) fueron presentados en el Congreso para derogar esta norma. Dos de ellos llevan la firma del ahora presidente José María Balcázar, del partido Perú Libre.

El viernes 9 de enero Waldemar Cerró presentó el proyecto que buscar derogar el decreto de urgencia N° 010-2025, el cual establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena deproducción

El lunes 12 de enero, María Agüero presentó el suyo, el que busca lo mismo, pero añade un plazo de 90 días al Poder Ejecutivo para que presente al Congreso “un plan integral de fortalecimiento y reestructuración financiera de Petroperú S.A. que garantice su sostenibilidad operativa y financiera”.

Asimismo, en este último se busca también garantizar “la estabilidad laboral de los trabajadores de Petroperú S. A., quedando sin efecto las disposiciones contenidas en la cuarta disposición complementaria transitoria del Decreto de Urgencia 010-2025 referidas a la terminación de relaciones laborales y reducción de personal”.

Waldermar Cerrón presentó el proyecto que cuenta también con la firma de José María Balcázar. - Crédito Congreso

Movidas en Petroperú

Justo en medio de esta semana, con la salida de José Jerí y la entrada al mano de José María Balcázar, se han dado ciertos hitos alrededor de Petroperú que resultan relevantes para su futuro, y si se privatizará o no finalmente.

Uno de estos es que el alcalde de Talara, donde se encuentra la refinería de la empresa estatal, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para eliminar el decreto de urgencia, que privatizaría Petroperú

El otro hecho es que, luego de que José María Balcázar entró a la Presidencia, se ha removido a la gerente general de Petroperú Rita López y la reemplazo con el anterior, Gustavo Villa Mora. Como se recuerda, López era la encargada de los recortes masivos en personal de la estatal.

Si bien aún José María Balcázar no se pronuncia por Petroperú, su apoyo a proyectos de ley que buscan derogar la norma son claros. Asimismo, lo es su origen como congresista de Perú Libre. Pero debe recordar que aunque sea vinculado a la ‘extrema izquierda’, Balcázar ha entrado con votos de partidos de derecha también.