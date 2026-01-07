Perú

Buscan detener “privatización” de Petroperú con cuatro proyectos de Ley desde el Congreso

El Decreto de Urgencia 010-2025, aprobado por el gobierno de José Jerí buscaría avanzar hacia la “privatización” de Petroperú. Ya anteriormente congresistas habían presentado propuestas para encaminar esto, ahora otro grupo pone el pare

Petroperú sería privatizado, con un
Petroperú sería privatizado, con un proceso a cargo de Proinversión. - Crédito Petroperú

A poco de terminar el 2025, el gobierno de José Jerí publicó el decreto de urgencia N°010-2025, el cual establece un paquete de medidas para restructurar patrimonialmente a la empresa estatal petrolera Petroperú S. A. Así, la conducción de este proceso estará a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

De esta manera, el plan contempla dividir el negocio de la empresa por bloques, así como entregar la refinería de Talara, sin deuda, a un privado. También plantea reducir la planilla de la estatal con recursos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La petrolera iría camino a su privatización.

Así lo creen desde cuatro sectores en el Congreso, quienes han presentado proyectos de ley para derogar el decreto de urgencia del Gobierno. “Se deroga el Decreto de Urgencia N° 010-2025, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción", propone el primer proyecto presentado.

No es la primera vez
No es la primera vez que se habla de dividir el negocio de Petroperú por "bloques" o "líneas". La cesión de la Refinería de Talara también había sido propuesta por actores vinculados a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), donde los competidores de la estatal son socios. Créditos: Petroperú

Cuatro proyectos en contra de privatizar Petroperú

Estos son los cuatro proyectos que han sido presentado el pasado martes 6 de octubre, con el motivo de derogar el decreto de urgencia que buscaría la privatización de Petroperú.

  • Proyecto de ley que deroga el decreto de urgencia 010-2025 a fin de evitar la privatización de Petroperú (Bancada socialista)
  • Proyecto de ley que deroga el decreto de urgencia 010-2025 a fin de proteger la seguridad energética nacional (Bloque Democrático Popular)
  • Proyecto de ley que deroga el decreto de urgencia 010-2025 y garantiza la soberanía energética del país (No agrupada)
  • Proyecto de ley que deroga el decreto de urgencia 010-2025, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción (Bancada socialista).

Pero hay más. Justo el último de estos proyecto, que fue presentado por la Bancada Socialista del Congreso. También busca dar una mayor inyección de dinero a la empresa petrolera estatal.

Petroperú atraviesa una situación de
Petroperú atraviesa una situación de insolvencia técnica a corto plazo, con un saldo de caja de apenas 66 millones de soles al cierre de 2025, según el DU Nº 010-2025.

Más dinero a Petroperú

Alfredo Pariona, miembro de la Bancada Socialista del Congreso de la República, junto con la firma de otros tres miembros de este grupo parlamentario, presentó un proyecto para derogar el decreto de urgencia del Gobierno que encaminaría Petroperú a su privatización.

Pero, además, busca que el Ministerio de Energía y Minas inyecte más dinero a Petroperú, y lo autoriza a “realizar transferencias financieras, hasta por la suma de S/240 millones” a efectos de garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos que permitan el desarrollo de las actividades económicas relacionadas al transporte, distribución.

¿Quiénes está en contra de la privatización?

  • Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista)
  • Pasión Neomías Dávila Atanacio (Bancada Socialista)
  • Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista)
  • Silvana Emperatriz Robles Araujo (Bancada Socialista)
  • Alex Randu Flores Ramírez (Bancada Socialista)
  • Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular)
  • Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular)
  • Sigrid Tesoro Bazán Narro (Bloque Democrático Popular)
  • Carlos Javier Zeballos Madariaga (Bloque Democrático Popular)
  • Isabel Cortez Aguirre (No Agrupada)

