⁠Días sin sombra en Perú: ciudades, regiones y las fechas en que se dará este fenómeno

El evento sucede cuando el sol alcanza el cenit y sus rayos inciden de manera perpendicular al suelo, provocando que objetos, personas y animales no proyecten sombra durante unos minutos

A diferencia de un mediodía
A diferencia de un mediodía solar regular, el día sin sombra se caracteriza por la posición exacta del sol a 90 grados sobre el horizonte, lo que lo convierte en un fenómeno singular y fácilmente observable - Créditos: Andina.

El fenómeno conocido como día sin sombracontinuará presentándose en diversas regiones del Perú durante las últimas semanas de febrero y los primeros días de marzo, según la página especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos Asismet.

Este evento astronómico, de interés tanto para especialistas como para aficionados, ocurre únicamente dos veces al año en las zonas intertropicales y genera gran expectativa en las comunidades, que encuentran en él una oportunidad para la observación directa y el aprendizaje sobre la dinámica solar.

De acuerdo con el calendario astronómico de Asismet, el fenómeno se produce cuando el sol alcanza el cenit, es decir, el punto más alto en el cielo. En ese instante, los rayos solares inciden de manera totalmente perpendicular al suelo, haciendo que objetos, personas y animales no proyecten sombra por unos breves minutos.

A diferencia de un mediodía solar habitual, durante el día sin sombra el Sol alcanza una altura exacta de 90 grados, lo que convierte la experiencia en una situación singular y observable a simple vista.

El fenómeno es exclusivo de
El fenómeno es exclusivo de las regiones entre los trópicos, lo que permite que los rayos solares caigan verticalmente y facilita la organización de actividades educativas y de divulgación científica - Créditos: Andina.

Esta alineación resulta especialmente llamativa porque solo se presenta en las regiones situadas entre los trópicos, permitiendo que los rayos solares caigan de forma vertical sobre la superficie terrestre.

Asismet ha detallado que la precisión del evento puede ser anticipada con exactitud, facilitando que colegios, familias y entusiastas de la astronomía puedan organizar actividades de observación y experimentos educativos al aire libre.

  • Huánuco: 22 febrero (12:18)
  • Huaraz: 23 febrero (12:23)
  • Tingo María: 24 febrero (12:17)
  • Chimbote: 24 febrero (12:27)
  • Pucallpa: 26 febrero (12:10)
  • Trujillo: 27 febrero (12:28)
  • Cajamarca: 02 marzo (12:26)
  • Chiclayo: 03 marzo (12:31)
  • Tarapoto: 03 marzo (12:17)
  • Moyobamba: 04 marzo (12:19)
  • Chachapoyas: 04 marzo (12:23)
  • Piura: 07 marzo (12:33)
  • Iquitos: 10 marzo (12:03)
  • Tumbes: 11 marzo (12:31)

Durante enero y febrero, el fenómeno ya ha sido registrado en varias ciudades del sur del país, entre ellas Tacna, Ilo, Moquegua, Mollendo, Arequipa, Puno, Nasca, Ica, Cusco y Abancay, cada una con su propio horario y fecha específicos. Este patrón continuará en las próximas semanas, de acuerdo con el pronóstico de la institución, extendiéndose hacia otras regiones y convocando la participación de la ciudadanía.

El día sin sombra es, según los astrónomos, una manifestación clara de la geometría celeste y del movimiento aparente del Sol sobre la Tierra. Además de su valor científico, ofrece una oportunidad para fortalecer el interés por la ciencia en la población.

El “día sin sombra” se
El “día sin sombra” se presentará en varias regiones del Perú durante las últimas semanas de febrero y los primeros días de marzo, según el calendario de Asismet - Créditos: Andina.

Ciencia y legado

El fenómeno del paso cenital no solo tiene relevancia científica, sino también un valor histórico y educativo. Hace más de dos milenios, el matemático y astrónomo griego Eratóstenes de Cirene empleó este mismo evento en Alejandría y Siena para estimar la circunferencia terrestre, comparando la longitud de las sombras que proyectaba una vara en diferentes ubicaciones durante el día sin sombra. Su experimento permitió obtener resultados sorprendentes para su época y sentó las bases de la medición astronómica.

En la actualidad, el día sin sombra continúa siendo un recurso pedagógico fundamental para explicar conceptos de astronomía y física, ya que facilita la comprensión de la relación entre la posición del Sol y la localización geográfica.

La incidencia vertical de los rayos solares durante este evento genera un aumento en los niveles de radiación ultravioleta. Por ello, especialistas aconsejan a quienes deseen observar el fenómeno que utilicen protector solar y permanezcan en espacios abiertos y despejados. La exposición directa puede incrementar el riesgo de daño cutáneo, lo que hace imprescindible adoptar medidas preventivas.

