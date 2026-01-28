Perú

Día sin sombra en Lima y Callao: esta es la fecha y hora para observar el fenómeno astronómico

La ciudadanía se prepara para presenciar el evento solar anunciado por especialistas, cuando los objetos dejan de proyectar sombra debido a la posición cenital del sol

El día sin sombra se
El día sin sombra se produce cuando el Sol alcanza el cénit, proyectando sus rayos en un ángulo de 90° sobre el horizonte. (Andina)

La expectativa crece en Lima y Callao ante la llegada del día sin sombra, un fenómeno que transformará la cotidianidad de ambas ciudades. Este evento, poco frecuente y esperado por especialistas y aficionados, se anuncia con precisión en el calendario astronómico de Asismet, que detalla cuándo los habitantes podrán observar cómo los objetos, personas y animales dejan de proyectar sombra por unos instantes debido a la posición cenital del Sol.

El día sin sombra, también conocido como paso cenital del Sol, sucede cuando el astro rey se ubica exactamente en el cénit, el punto más alto sobre el horizonte de una localidad. Durante ese breve momento, los rayos solares llegan de manera completamente perpendicular al suelo, anulando la proyección de cualquier sombra.

Según Asismet, la página especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos, este fenómeno tiene lugar únicamente dos veces al año en las regiones intertropicales y convoca la atención de comunidades enteras, quienes encuentran en él una oportunidad para la observación y el aprendizaje astronómico.

El fenómeno del día sin
El fenómeno del día sin sombra transformará Lima y Callao al eliminar toda sombra por unos instantes debido al paso cenital del Sol. (Andina)

Fechas y horarios

El recorrido del Sol hacia el norte inicia en la ciudad de Tacna, donde el fenómeno se presenta hoy 28 de enero a las 11:53 de la mañana. Posteriormente, el evento avanza por el sur del país y se desplaza hacia las principales urbes de la costa y la sierra.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por Asismet y verificado por plataformas especializadas como Stellarium y suncalc.org, Lima y Callao forman parte de esta ruta astronómica y experimentarán su propio día sin sombra el lunes 16 de febrero a las 12:22 p.m..

La organización ha precisado que la hora puede variar ligeramente en cada ciudad, pero el principio es idéntico: el Sol alcanza una altura de 90° sobre el horizonte. Esta alineación convierte al astro en protagonista absoluto del firmamento limeño y chalaco, permitiendo que la verticalidad de sus rayos elimine las sombras en la superficie.

El paso cenital del sol,
El paso cenital del sol, también conocido como 'día sin sombra', ocurre dos veces al año en latitudes tropicales. (Asismet)

Un fenómeno validado

La exactitud de las fechas y horas comunicadas por Asismet ha generado consultas entre los interesados. En respuesta a una pregunta formulada por Infobae Perú, la entidad explicó que los datos han sido obtenidos de la web rl.se/sub-solar-point y sometidos a verificación cruzada mediante software y plataformas astronómicas reconocidas.

Esta comprobación ha robustecido la confianza en el calendario, permitiendo que los observadores de Lima y Callao planifiquen con anticipación su encuentro con el fenómeno.

“Hoy (28 de enero) comienza la primera temporada del año de los pasos cenitales del Sol para territorio peruano”, anunció la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) a través de sus canales oficiales.

El día sin sombra se
El día sin sombra se produce cuando el Sol alcanza el cénit, proyectando sus rayos en un ángulo de 90° sobre el horizonte. (Andina)

El organismo subrayó que la primera etapa del evento se desarrolla cerca de la frontera con Chile y que, a medida que avanzan los días, la experiencia llegará a más localidades hasta culminar el 19 de marzo.

Distribución geográfica

El día sin sombra no se restringe a Lima y Callao. Un mapa elaborado por Asismet detalla el desplazamiento del evento desde Tacna hasta alcanzar ciudades amazónicas como Iquitos y Tumbes en marzo.

En cada localidad, la hora del paso cenital responde a la posición geográfica, pero el espectáculo natural se repite con idéntico asombro en el público.

Entre las urbes incluidas en el calendario figuran Ilo, Moquegua, Arequipa, Puno, Juliaca, Nasca, Ica, Cusco, Abancay, Ayacucho, Chimbote, Pucallpa, Trujillo, Cajamarca y Chiclayo. El fenómeno avanza progresivamente hacia el norte y abarca tanto la costa como la Amazonía, permitiendo a miles de peruanos observar la singular desaparición de las sombras.

Tacna marca el inicio del
Tacna marca el inicio del paso cenital del Sol el 28 de enero, llegando el fenómeno gradualmente a Lima, Callao y el resto del país. (Infobae)

Ciencia y legado

El paso cenital posee un trasfondo científico y didáctico. Hace más de 2.200 años, Eratóstenes de Cirene, matemático y astrónomo griego, utilizó este mismo fenómeno en las ciudades de Alejandría y Siena para calcular la circunferencia de la Tierra. Su método consistía en comparar la longitud de las sombras proyectadas por una vara en diferentes puntos geográficos durante el día sin sombra, lo que permitió obtener resultados notables para su época.

Actualmente, el fenómeno sigue siendo una herramienta en la enseñanza y divulgación de conceptos astronómicos y físicos, facilitando la comprensión de la relación entre la posición solar y la ubicación sobre la superficie terrestre.

La verticalidad de los rayos solares en el día sin sombra provoca un incremento en la exposición a la radiación ultravioleta. Por esta razón, las autoridades competentes recomiendan a quienes decidan presenciar el evento utilizar protectores solares y ubicarse en espacios abiertos con cielo despejado. La incidencia directa de los rayos puede aumentar el riesgo de daños en la piel, lo que hace indispensable tomar precauciones.

