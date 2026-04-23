Qué se celebra el 23 de abril en el Perú: se conmemora hitos literarios, musicales y deportivos en la vida nacional

Esta jornada reúne aniversarios de figuras de la literatura, exponentes musicales, clubes deportivos y efemérides oficiales, resaltando el peso de la historia nacional y el aporte del idioma español a la diversidad mundial (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 23 de abril reúne hechos relevantes en la historia del Perú y el ámbito cultural internacional. En 1616 murió el Inca Garcilaso de la Vega, figura clave para entender el pasado inca y la identidad mestiza.

En 1919 nació el compositor Adalberto Oré, referente de la música criolla. En 1974 se fundó Unión Minas Centromín, club representativo del fútbol provincial. En 1985 se instauró el Día del Estadístico de Salud para fortalecer la gestión sanitaria.

Además, se celebra el Día del Idioma Español que promueve la diversidad cultural y el multilingüismo global y fomenta la comunicación entre naciones diversas.

23 de abril de 1616 – Inca Garcilaso de la Vega muere y deja legado clave en la historia y literatura peruana

La muerte del Inca Garcilaso de la Vega marcó el cierre de una vida dedicada a narrar el mundo andino desde una mirada mestiza, dejando una obra esencial para entender el origen cultural del Perú. (Casa de la Literatura Peruana)

El Inca Garcilaso de la Vega falleció el 23 de abril de 1616 en Córdoba, España, dejando una obra fundamental para comprender la historia del Perú. Hijo de un conquistador español y una noble inca, su vida estuvo marcada por la dualidad cultural.

Es reconocido por sus “Comentarios Reales de los Incas”, donde narró el pasado del Imperio incaico desde una perspectiva mestiza.

Su escritura combinó historia, memoria y reivindicación cultural, convirtiéndolo en uno de los primeros cronistas de América. Su legado perdura como un puente entre dos mundos y como base de la identidad peruana.

23 de abril de 1919 – Nace Adalberto Oré, compositor de la música criolla peruana

La figura de Adalberto Oré surge en 1919 como referente del vals peruano, con composiciones que conectaron con el público y reforzaron la identidad cultural criolla. (Glorias del Criollismo)

Adalberto Oré nació el 23 de abril de 1919 y se convirtió en uno de los compositores representativos de la música criolla peruana. Su obra se caracterizó por reflejar el sentir popular a través de valses y canciones de profunda carga emotiva.

A lo largo de su trayectoria, sus composiciones fueron interpretadas por reconocidos artistas, lo que permitió su difusión en distintos espacios del país.

Su estilo mantuvo una conexión constante con las raíces culturales limeñas. Con el tiempo, su legado se consolidó dentro del repertorio tradicional criollo.

23 de abril de 1974 – Unión Minas Centromín es fundado y marca su historia en el fútbol peruano

La fundación de Unión Minas Centromín en 1974 consolidó un proyecto deportivo ligado a la minería, que representó a Cerro de Pasco en el fútbol profesional peruano. (Unión Minas Centromín)

El Club Deportivo Unión Minas Centromín fue fundado el 23 de abril de 1974 en Cerro de Pasco, vinculado a la empresa minera Centromín Perú. El equipo representó a la región en el fútbol profesional, destacando por su identidad provincial y su participación en la Primera División durante varias temporadas.

Alcanzó notoriedad en la década de 1980 y principios de 1990, consolidándose como un rival competitivo en altura. Su presencia impulsó el desarrollo deportivo local y fortaleció el vínculo entre la actividad minera y el fútbol.

Aunque perdió protagonismo con los años, dejó una huella significativa en el balompié peruano.

23 de abril de 1985 – Perú instituye el Día del Estadístico de Salud para fortalecer la gestión sanitaria

La creación del Día del Estadístico de Salud en 1985 reconoció el rol clave de estos profesionales en la toma de decisiones y en la mejora del sistema sanitario peruano. (Socios en Salud)

El 23 de abril de 1985 se estableció en el Perú el Día del Estadístico de Salud mediante una resolución ministerial que reconoce el papel clave de estos profesionales en el sistema sanitario.

Su labor consiste en recopilar, analizar e interpretar datos que permiten diseñar políticas públicas y mejorar la atención médica. La fecha también impulsa la reflexión sobre la importancia de la información estadística en la toma de decisiones.

Además, se enmarca en la Semana de la Información Estadística, destacando cómo el manejo preciso de datos contribuye a evaluar, planificar y optimizar los servicios de salud.

23 de abril – Día del Idioma Español<b> </b>

El Día del Idioma Español resalta cada 23 de abril la importancia del idioma como herramienta de integración cultural y comunicación global entre diversas naciones. (Casa de la Literatura Peruana)

El Día del Idioma Español en las Naciones Unidas se celebra cada 23 de abril desde 2010, tras su instauración por el Departamento de Información Pública del organismo.

La fecha busca destacar la importancia del español como idioma oficial y fomentar su uso en la comunicación internacional. Fue elegida en homenaje a Miguel de Cervantes, figura central de la literatura universal, cuyo fallecimiento coincide simbólicamente con el de William Shakespeare.

La conmemoración también promueve el multilingüismo, la diversidad cultural y el respeto entre naciones mediante el uso equitativo de las lenguas oficiales.