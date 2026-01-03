Perú

Calendario astronómico 2026 en Perú: guía de los fenómenos que inicia este sábado 3 de enero

Los cielos del Perú ofrecerán en 2026 una serie de espectáculos astronómicos, con eclipses, fases lunares y cambios de estación, que podrán apreciarse a simple vista en distintas regiones del país

Guardar
Calendario astronómico y guía lunar
Calendario astronómico y guía lunar en Perú para el año 2025. VisualesIA

El firmamento será un escenario privilegiado durante 2026 para los aficionados y curiosos de la astronomía en Perú. A lo largo del año, los cielos del país ofrecerán oportunidades únicas para observar fenómenos astronómicos que marcan el pulso de la naturaleza y despiertan el interés de la comunidad científica y del público general. Estos eventos permitirán seguir el movimiento de cuerpos celestes, registrar eclipses y disfrutar de la majestuosidad de la Luna en sus diferentes fases.

La observación astronómica es una práctica que conecta a las personas con el universo y permite entender mejor la posición de la Tierra en el sistema solar. Cada fenómeno, desde un eclipse hasta una lluvia de meteoros, representa una invitación a mirar hacia arriba y descubrir la riqueza del cosmos visible desde el territorio nacional. Además, el Perú cuenta con regiones donde la baja contaminación lumínica favorece la visualización de estos eventos, convirtiendo al cielo nocturno en un laboratorio natural de aprendizaje y asombro.

Durante 2026, se presentarán varios fenómenos que podrán observarse a simple vista o con instrumentos básicos. El calendario incluye eclipses lunares, fases destacadas de la Luna, cambios de estación y otros eventos astronómicos relevantes para el país. A continuación, se detalla la agenda de los principales sucesos previstos para este año.

La luna llena. / Wikimedia
La luna llena. / Wikimedia Commons

Fases de la Luna

Durante 2026 se sucederán las habituales fases lunares. Entre las más destacadas se encuentran:

Luna llena: 3 de enero, 1 de febrero, 3 de marzo, 1 de abril y 30 de abril, 30 de mayo, 29 de junio, 28 de julio, 27 de agosto, 25 de septiembre, 25 de octubre, 24 de noviembre, 24 de diciembre.

Luna nueva: 18 de enero, 17 de febrero, 18 de marzo, 17 de abril, 16 de mayo, 15 de junio, 14 de julio, 12 de agosto, 11 de septiembre, 10 de octubre, 9 de noviembre, 8 de diciembre.

La superluna se verá en
La superluna se verá en 2026. REUTERS/Henry Romero

Nombres de la luna llena

Sábado 3 de enero: Luna del Lobo (Superluna)

Domingo 1 de febrero: Luna de nieve

Martes 3 de marzo: Luna de Gusano (Eclipse lunar total)

Miércoles 1 de abril: Luna Rosa

Viernes 1 de mayo: Luna de las Flores

Domingo 31 de mayo: Luna Azul

Lunes 29 de junio: Luna de Fresa (Incluye una microluna)

Miércoles 29 de julio: Luna de ciervo

Viernes 28 de agosto: Luna de esturión (Eclipse lunar parcial)

Sábado 26 de septiembre: Luna de la cosecha

Lunes 26 de octubre: Luna del Cazador

Martes 24 de noviembre: Luna del castor (Superluna)

Miércoles 23 de diciembre: Luna fría (Superluna)

Eclipses

A composite image of 7
A composite image of 7 separate photographs taken with a single fixed camera shows the a partial solar eclipse seen from Castillo del Romeral, on the island of Gran Canaria. Spain, March 29, 2025. REUTERS/Borja Suarez TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "2025 STORIES BEST" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS YEAR-END" FOR ALL 202X YEAR END GALLERIES.

En 2026 se producirán varios eclipses, aunque su visibilidad desde Perú será parcial o limitada:

  • Eclipse anular de Sol (17 de febrero): Visible como anular en la Antártida y como parcial en el sur de Argentina, Chile, el sur de África y la Antártida. En Perú, el evento no será visible en su fase máxima, aunque se podrá notar una leve disminución de luz en el extremo sur del país.
  • Eclipse total de Luna (3 de marzo): Visible en Asia, Australia, el Pacífico y América. En Perú, el eclipse será observable durante la madrugada, con la Luna adquiriendo un tono rojizo característico.
  • Eclipse total de Sol (12 de agosto): El máximo será apreciable en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. En Perú, el fenómeno no será visible.
  • Eclipse parcial de Luna (28 de agosto): Visible en el este del Pacífico, América, Europa y África. El evento podrá apreciarse en el territorio peruano durante la noche y la madrugada.

Otros fenómenos astronómicos

  • Inicio de las estaciones (horario local aproximado):

- Equinoccio de otoño: 20 de marzo

- Solsticio de invierno: 21 de junio

- Equinoccio de primavera: 23 de septiembre

- Solsticio de verano: 21 de diciembre

  • Órbita de la Tierra:

- Distancia mínima al Sol: 3 de enero

- Distancia máxima al Sol: 6 de julio

De la luna creciente inicial
De la luna creciente inicial a la luna del maíz del 7, septiembre desplegará un calendario completo que incluye menguante, luna nueva con equinoccio y un cierre en cuarto creciente el 30. (Andina)

Recomendaciones para la observación

Para apreciar estos fenómenos, es fundamental contar con cielos despejados y mínima contaminación lumínica. Los eclipses lunares serán los acontecimientos de mayor impacto visual para el público peruano, ya que podrán observarse a simple vista y sin necesidad de instrumentos especiales.

Las lluvias de meteoros, conjunciones planetarias y otros eventos destacados no están detallados específicamente en la agenda, por lo que es recomendable consultar fuentes locales especializadas para información adicional durante el año.

La agenda astronómica 2026 ofrece oportunidades para seguir la evolución de la Luna, presenciar eclipses y registrar el cambio de las estaciones desde el territorio peruano.

Temas Relacionados

AstronomíaCalendario lunarperu-noticiasFases de la lunaLuna llenaSuperluna

Más Noticias

EsSalud Cusco inicia el 2026 con el nacimiento de trillizos: madre da a luz a tres varones tras embarazo de alto riesgo

Los recién nacidos permanecen bajo vigilancia médica en neonatología y reciben cuidados especializados para garantizar su desarrollo saludable

EsSalud Cusco inicia el 2026

“No me importa que Universitario sea tricampeón”: Federico Girotti se mentaliza con ganar título con Alianza Lima en el 2026

El delantero argentino habló fuerte y claro sobre la presión de evitar el ‘tetra’ del clásico rival en la presente temporada

“No me importa que Universitario

Anime inspirado en la cosmovisión andina conquista a la audiencia con la aparición de Killa, la diosa de la Luna

La obra más reciente del estudio Ninakami ha conseguido amplia repercusión en plataformas digitales y aceptación internacional, impulsando la animación sudamericana y consolidando nuevos referentes en el uso de lenguas originarias y colaboraciones internacionales

Anime inspirado en la cosmovisión

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre el inédito mercado de pases que viene realizando su equipo tras ascender a la Liga 1. Además, confesó que está invirtiendo en infraestructura deportiva

Presidente de FC Cajamarca explicó

Josué Gutiérrez afirma que gobierno de José Jerí no tiene facultades para reformas estructurales en Petroperú

El defensor del Pueblo consideró que el proyecto de reforma “no podrá ser ejecutado” y calificó de “inaudito e inconcebible” que un gobierno de transición pretenda definir el futuro de una empresa estratégica como Petroperú

Josué Gutiérrez afirma que gobierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno aprueba deuda de S/7.580

Gobierno aprueba deuda de S/7.580 millones para proyecto de inversión de la FAP, en medio de evaluación de compra de 24 aviones caza

Del gobierno regional a la clandestinidad: el patrón de escándalos que golpea a alcaldes y gobernadores

Perú en el escenario internacional: relaciones bilaterales, acuerdos y tensiones del 2025

2026: el año de un nuevo rumbo para Perú, elecciones y la promesa de hacer un país más próspero

Los escándalos que sacudieron al Gobierno en 2025: el derrumbe de Dina Boluarte y el incierto rumbo con José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

Yarita Lizeth derrite a sus fans con romántica promesa de amor para Alejandro Páucar en su cumpleaños

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Redes sociales en Perú 2025: virales, polémicas y tendencias que marcaron el año entre memes, protestas, identidad y consumo

DEPORTES

“No me importa que Universitario

“No me importa que Universitario sea tricampeón”: Federico Girotti se mentaliza con ganar título con Alianza Lima en el 2026

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú