Calendario astronómico 2026 en Perú: guía de los fenómenos que inicia este sábado 3 de enero

Calendario astronómico y guía lunar en Perú para el año 2025.

El firmamento será un escenario privilegiado durante 2026 para los aficionados y curiosos de la astronomía en Perú. A lo largo del año, los cielos del país ofrecerán oportunidades únicas para observar fenómenos astronómicos que marcan el pulso de la naturaleza y despiertan el interés de la comunidad científica y del público general. Estos eventos permitirán seguir el movimiento de cuerpos celestes, registrar eclipses y disfrutar de la majestuosidad de la Luna en sus diferentes fases.

La observación astronómica es una práctica que conecta a las personas con el universo y permite entender mejor la posición de la Tierra en el sistema solar. Cada fenómeno, desde un eclipse hasta una lluvia de meteoros, representa una invitación a mirar hacia arriba y descubrir la riqueza del cosmos visible desde el territorio nacional. Además, el Perú cuenta con regiones donde la baja contaminación lumínica favorece la visualización de estos eventos, convirtiendo al cielo nocturno en un laboratorio natural de aprendizaje y asombro.

Durante 2026, se presentarán varios fenómenos que podrán observarse a simple vista o con instrumentos básicos. El calendario incluye eclipses lunares, fases destacadas de la Luna, cambios de estación y otros eventos astronómicos relevantes para el país. A continuación, se detalla la agenda de los principales sucesos previstos para este año.

La luna llena. / Wikimedia Commons

Fases de la Luna

Durante 2026 se sucederán las habituales fases lunares. Entre las más destacadas se encuentran:

Luna llena: 3 de enero, 1 de febrero, 3 de marzo, 1 de abril y 30 de abril, 30 de mayo, 29 de junio, 28 de julio, 27 de agosto, 25 de septiembre, 25 de octubre, 24 de noviembre, 24 de diciembre.

Luna nueva: 18 de enero, 17 de febrero, 18 de marzo, 17 de abril, 16 de mayo, 15 de junio, 14 de julio, 12 de agosto, 11 de septiembre, 10 de octubre, 9 de noviembre, 8 de diciembre.

La superluna se verá en 2026. REUTERS/Henry Romero

Nombres de la luna llena

Sábado 3 de enero: Luna del Lobo (Superluna)

Domingo 1 de febrero: Luna de nieve

Martes 3 de marzo: Luna de Gusano (Eclipse lunar total)

Miércoles 1 de abril: Luna Rosa

Viernes 1 de mayo: Luna de las Flores

Domingo 31 de mayo: Luna Azul

Lunes 29 de junio: Luna de Fresa (Incluye una microluna)

Miércoles 29 de julio: Luna de ciervo

Viernes 28 de agosto: Luna de esturión (Eclipse lunar parcial)

Sábado 26 de septiembre: Luna de la cosecha

Lunes 26 de octubre: Luna del Cazador

Martes 24 de noviembre: Luna del castor (Superluna)

Miércoles 23 de diciembre: Luna fría (Superluna)

Eclipses

A composite image of 7 separate photographs taken with a single fixed camera shows the a partial solar eclipse seen from Castillo del Romeral, on the island of Gran Canaria. Spain, March 29, 2025. REUTERS/Borja Suarez TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "2025 STORIES BEST" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS YEAR-END" FOR ALL 202X YEAR END GALLERIES.

En 2026 se producirán varios eclipses, aunque su visibilidad desde Perú será parcial o limitada:

Eclipse anular de Sol (17 de febrero): Visible como anular en la Antártida y como parcial en el sur de Argentina, Chile, el sur de África y la Antártida. En Perú, el evento no será visible en su fase máxima, aunque se podrá notar una leve disminución de luz en el extremo sur del país.

Eclipse total de Luna (3 de marzo): Visible en Asia, Australia, el Pacífico y América. En Perú, el eclipse será observable durante la madrugada, con la Luna adquiriendo un tono rojizo característico.

Eclipse total de Sol (12 de agosto): El máximo será apreciable en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. En Perú, el fenómeno no será visible.

Eclipse parcial de Luna (28 de agosto): Visible en el este del Pacífico, América, Europa y África. El evento podrá apreciarse en el territorio peruano durante la noche y la madrugada.

Otros fenómenos astronómicos

Inicio de las estaciones (horario local aproximado):

- Equinoccio de otoño: 20 de marzo

- Solsticio de invierno: 21 de junio

- Equinoccio de primavera: 23 de septiembre

- Solsticio de verano: 21 de diciembre

Órbita de la Tierra:

- Distancia mínima al Sol: 3 de enero

- Distancia máxima al Sol: 6 de julio

De la luna creciente inicial a la luna del maíz del 7, septiembre desplegará un calendario completo que incluye menguante, luna nueva con equinoccio y un cierre en cuarto creciente el 30. (Andina)

Recomendaciones para la observación

Para apreciar estos fenómenos, es fundamental contar con cielos despejados y mínima contaminación lumínica. Los eclipses lunares serán los acontecimientos de mayor impacto visual para el público peruano, ya que podrán observarse a simple vista y sin necesidad de instrumentos especiales.

Las lluvias de meteoros, conjunciones planetarias y otros eventos destacados no están detallados específicamente en la agenda, por lo que es recomendable consultar fuentes locales especializadas para información adicional durante el año.

La agenda astronómica 2026 ofrece oportunidades para seguir la evolución de la Luna, presenciar eclipses y registrar el cambio de las estaciones desde el territorio peruano.