Rodrigo González enfurece contra Neutro y otros streamers por apoyar a César Acuña: “No tienen educación ni criterio para preguntar”

El conductor Rodrigo González, 'Peluchín', no se guardó nada y criticó duramente a los streamers Neutro, Ángel Ramírez y Cristorata por realizar una campaña o grabar contenido con el político César Acuña, a quienes tildó de 'no tener educación ninguna'. TikTok @riclatorrez

El inicio de la campaña presidencial en Perú ha puesto bajo la lupa la estrategia de los políticos para captar el voto joven. En las últimas semanas, varios streamers e influencers peruanos han aparecido en videos y transmisiones mostrando abiertamente su apoyo a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y uno de los candidatos más mediáticos del proceso.

La participación de figuras como Neutro, Cristorata, ángel Ramírez y otros ha generado polémica y críticas, especialmente por parte de figuras de la televisión como Rodrigo González, quien cuestionó duramente la falta de preparación y el rol de los creadores de contenido en la política nacional.

La presencia de streamers en la campaña de César Acuña: apoyo, regalos y controversia

En las redes sociales, especialmente en TikTok y Kick, se han viralizado una serie de videos donde streamers como Neutro, ángel Ramírez y Cristorata se muestran junto a César Acuña, participando en eventos organizados por el partido y, en ocasiones, recibiendo regalos, paseos en auto y hasta visitas a la casa del candidato.

En uno de los clips más comentados, un joven streamer llega a pedirle una casa al líder político, quien evita responder abiertamente, lo que ha generado un debate sobre la ética y el sentido de responsabilidad en este tipo de interacciones. Neutro, uno de los influencers más populares, expresó su apoyo a Acuña y defendió su derecho a elegir e influir en sus seguidores.

Un compilado de los momentos más virales de diversos streamers como Neutro y Ángel Ramírez junto al político César Acuña, desde divertidos bailes hasta su participación en eventos de campaña pública. TikTok Neutro / Ángel Ramírez

“Yo también soy joven, por más que no aparente y la gente piensa que tengo mucha edad, tengo 21 años y tengo una familia también. Y creo que todos queremos lo mismo, que es un gobierno que se preocupe por nosotros, que dejen de mentirnos y que sea transparente, ¿no? Así que nada, somos la juventud y el futuro del país, así que hay que tomar buenas decisiones”, comentó en un evento de campaña del candidato.

Ante las críticas, Neutro ha respondido en sus plataformas digitales: “La gente puede comentar muchas cosas sobre nosotros, que somos resentidos y tal. Nosotros somos unas personas, las cuales decidimos a quién apoyar y a quién no, porque también es por el bien de nuestro país”.

El streamer defendió su postura y comparó la situación de Trujillo bajo la gestión de Acuña con los problemas de seguridad en Lima, señalando que los ataques a su apoyo carecen de fundamento real.

El streamer Neutro se defiende de las acusaciones de ser un 'vendido' por su apoyo político a César Acuña, argumentando que su decisión se basa en la preocupación por el país y compara la situación de Trujillo con la de Lima. TikTok Neutro

Rodrigo González arremete: “No tienen educación, ni criterio para preguntar”

En su programa de espectáculos, Rodrigo González, conocido por su estilo frontal, fue especialmente crítico con el uso de influencers por parte de los políticos, acusando a César Acuña de rodearse de jóvenes “sin educación ninguna, ni criterio para preguntar, ni averiguan, ni investigan”. González advirtió sobre el peligro de que los streamers, con gran alcance entre el público joven, se conviertan en vehículos de propaganda sin cuestionar la realidad política del país.

El conductor afirmó: “Los endulzan y entran a través de ellos a la gente que los consume, y de esa forma ellos ganan votos. De la gente que no se pregunta, que no se cuestiona, que no averigua, que no se informa. Eso es lo que él intenta captar”, refiriéndose a los obsequios y atenciones que reciben los creadores de contenido en sus encuentros con Acuña.

González también ironizó sobre la narrativa que utiliza el candidato, quien suele apelar a su origen humilde y su condición de provinciano. “El que: ‘Sí, el provinciano, que pobrecito, que por eso me critican’. Ya hemos escuchado ese discurso antes, ¿no? ‘Que a mí no me quieren ver triunfar porque me desprecian por mis orígenes’. Tremendo corrupto, es lo que es”, declaró.

Para Rodrigo González, la única pregunta incómoda que recibió Acuña fue sobre una simple operación matemática: “Cuando le preguntaron ¿cuánto era 7 x 8? El dueño de una universidad, que ha hecho su fortuna, hasta ahora, de dudosa procedencia. Hay que abrir los ojos”, concluyó, en alusión a las críticas sobre el manejo de la Universidad César Vallejo y las dudas sobre el origen de la fortuna del candidato.

Rodrigo González 'Peluchín' criticó fuertemente a Neutro y otros streamers por apoyar a César Acuña, afirmando que carecen de educación y criterio periodístico.

Influencers, política y el riesgo de la desinformación

El fenómeno de los influencers y streamers incursionando en la política no es exclusivo de Perú, pero la tendencia se ha acelerado en el país ante la fragmentación del electorado joven y el giro de las campañas hacia las redes sociales. La estrategia de captar votos a través de rostros populares en internet genera debate.

Muchos usuarios y analistas han cuestionado que los influencers no investigan lo suficiente antes de respaldar públicamente a un candidato, y advierten que su apoyo puede tener un impacto real en la decisión de los jóvenes, que constituyen un porcentaje creciente del electorado.

La polémica también ha servido para evidenciar la falta de preparación y rigor de algunos streamers, que en ocasiones priorizan la cercanía con el poder y los obsequios por encima del análisis crítico y la independencia. A medida que la campaña presidencial avanza, la presencia de influencers en la política promete seguir en aumento.