El reencuentro más frío: Mayra Goñi y Neutro evitan saludos en el lanzamiento musical de Flavia Laos

Un evento pensado para celebrar música terminó convertido en escenario de miradas esquivas y gestos elocuentes. Mayra Goñi y el streamer Neutro coincidieron en un mismo espacio público por primera vez tras el fin de su relación, pero la noche avanzó sin saludos ni intercambios.

Ambos asistieron al lanzamiento musical de Flavia Laos junto a Milenka Nolasco, rodeados de figuras del entretenimiento local. Aunque compartieron ambiente, la distancia fue evidente y sostenida durante toda la velada.

El reencuentro silencioso generó comentarios inmediatos entre los presentes y se trasladó con rapidez a las plataformas digitales, donde cada movimiento fue interpretado como señal de un quiebre definitivo y de caminos personales que ya no se cruzan.

Un mismo espacio, dos trayectorias que no se cruzan

El lanzamiento musical reunió a artistas, creadores de contenido y personajes habituales del circuito mediático. Entre luces, cámaras y música, la atención se desplazó rápidamente hacia un detalle que no figuraba en el programa oficial del evento: la coincidencia de Mayra Goñi y Neutro. La actriz llegó sola y se mantuvo siempre acompañada por colegas y amigos cercanos. El streamer apareció también sin compañía sentimental, recorrió el lugar con calma y se mostró accesible ante las consultas de la prensa.

Pese a compartir el mismo recinto durante varias horas, no hubo gestos de acercamiento. No se registraron saludos ni intercambios casuales. Tampoco coincidieron en espacios próximos. Videos difundidos luego en redes sociales mostraron trayectorias separadas dentro del evento, confirmando que la distancia no fue circunstancial sino sostenida.

El silencio entre ambos resultó más elocuente que cualquier declaración. En un entorno donde los cruces suelen ser inevitables, la evitación fue interpretada como una decisión consciente. Para muchos asistentes, ese comportamiento marcó con claridad el punto final de una historia que, en su momento, despertó interés público.

Declaraciones medidas y un mensaje de soltería

Neutro sí ofreció declaraciones durante la noche. Consultado por su situación personal, el streamer fue directo y evitó ambigüedades. “Vine solo, estoy tranquilo y soltero”, afirmó ante las cámaras, descartando cualquier vínculo sentimental actual. También aclaró que su presencia respondió exclusivamente a la amistad que mantiene con Flavia Laos y Milenka Nolasco.

En ese mismo espacio, anunció su retorno a las transmisiones digitales tras un periodo de alejamiento. “Me había retirado del streaming, pero ya estoy listo para volver, listo para retomar las canchas. He venido para apoyar a las chicas, son muy talentosas, Flavia es mi amiga y a Milenka le tengo mucho cariño”, señaló. Sus palabras apuntaron a una etapa de estabilidad personal y a un enfoque renovado en su trabajo.

Mayra Goñi, en cambio, optó por no referirse en absoluto a su expareja. Cada vez que fue consultada, redirigió la conversación hacia el motivo central de la velada. Destacó el crecimiento artístico de Flavia Laos y Milenka Nolasco, celebró el lanzamiento musical y expresó su respaldo constante a proyectos liderados por mujeres jóvenes dentro de la industria.

“Viniendo a apoyar a Flavia y a Milenkita, como siempre apoyando al talento peruano, a Flavia que es mi amiga y a Milenka que se está abriendo paso en la música. Muchos éxitos, me encanta verlas crecer, hace falta más talento”, declaró. También dejó abierta la posibilidad de una colaboración futura con Flavia, sin brindar mayores detalles.

Silencios, redes sociales y nuevos focos profesionales

La actitud de la actriz reforzó una línea que ha sostenido en las últimas semanas: mantener su vida privada al margen de declaraciones públicas. Días antes del evento, Goñi había generado revuelo en redes sociales al compartir imágenes donde aparecía cercana a un atractivo acompañante. Los comentarios no tardaron en multiplicarse, con comparaciones directas hacia Neutro y menciones a exparejas anteriores.

Ante la viralización del tema, la actriz aclaró la situación y desactivó los rumores. Reveló que el supuesto galán no era real y que las imágenes correspondían a una creación digital. “Todos atacados con mi novio fake con IA”, escribió, dejando claro que no existe ningún romance y que todo formó parte de una broma que terminó convertida en tendencia.

En el evento musical, ese contexto reciente añadió una capa adicional de lectura al reencuentro silencioso con Neutro. Para el público, la ausencia de contacto no solo reflejó una ruptura superada, sino también una decisión consciente de no alimentar narrativas sentimentales.