Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

César Acuña responsabiliza a Rafael López Aliaga del triunfo de José María Balcázar. | Fotocomposición: Infobae Perú

Renovación Popular se convirtió en el blanco de las demás agrupaciones denominadas como de derecha. Pese a que Alianza para el Progreso apoyó en bloque la candidatura de José María Balcázar, se sumó a Fuerza Popular y acusó al partido de Rafael López Aliaga de hipocresía, asegurando que, pese a las críticas, también respaldaron la asunción del perulibrista.

A través de un comunicado, la bancada de César Acuña expuso la existencia de pactos reservados y la falta de transparencia en una de las votaciones más transcendentales del reciente periodo parlamentario. Aunque APP aportó catorce votos determinantes, la agrupación reafirmó que la verdadera diferencia estuvo en los sufragios “escondidos” de Renovación Popular, que ascienden a 11.

“Los votos ocultos de Renovación Popular terminaron inclinando la balanza a favor de Perú Libre, evidenciando la hipocresía de quienes dicen defender principios en público, pero en los hechos facilitan resultados completamente distintos”, escribieron.

La denuncia de APP se suma a los señalamientos de otras fuerzas políticas que, tras la sesión, se han acusado mutuamente de haber facilitado el avance de Perú Libre mediante pactos reservados y traiciones internas.

Comunicado de APP

Vale mencionar que el comunicado se percibe como un intento por distanciarse de los señalamientos que los responsabilizan de que el gobierno haya caído en el parlamentario izquierdista y defensor del matrimonio infantil. Uno de los críticos fue Elvis Vergara quien, tras la elección de Balcázar, acusó a César Acuña de ser “el operador político”.

En este clima de desconfianza y polarización, Alianza para el Progreso insistió en su rol de vigilante de la democracia y la institucionalidad, advirtiendo que estará atento ante cualquier intento de desestabilización o beneficio indebido para actores políticos cuestionados, como Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Sin embargo, ya se efectuó un avance orientado a liberar al vacado exmandatario.

A menos de veinticuatro horas de la asunción de José María Balcázar como presidente interino de Perú, el expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, formalizó una solicitud de indulto, invocando compromisos asumidos públicamente por el nuevo mandatario durante el proceso que lo llevó al poder.

“Al amparo de lo dispuesto en el numeral veintiuno del artículo ciento dieciocho de la Constitución, en coherencia con la palabra empeñada por usted, señor Presidente, durante el proceso que llevó a su elección como mandatario interino, solicito el indulto presidencial”, menciona el documento.

Vacado exmandatario oficializó el pedido de su liberación al perulibrista y nuevo jefe de Estado, José María Balcázar. | Canal N

“Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional. [...] Durante las conversaciones y acuerdos políticos que precedieron a su elección, fue de dominio público su compromiso de atender la situación de quienes, como yo, nos encontramos presos por razones políticas. Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de Estado, fue un ofrecimiento explícito. […] Usted generó en mi defensa y en el pueblo la certeza de que, al alcanzar la primera magistratura, haría uso de sus facultades constitucionales para corregir lo que consideramos una injusticia", sentenció.