Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

Alianza para el Progreso destinó fondos de la franja electoral a Cosmos TV, medio que fue vendido por el exgobernador de Trujillo en 2017

Los recientes escándalos relacionado al manejo de fondos públicos destinados a la franja electoral parecen haber abierto una caja de pandora. Esta vez es Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, que se encuentra en el centro del debate. Según los planes de medios presentados ante la ONPE, la organización política destinó un total de S/ 349.882 a favor de Cosmos TV, un medio de comunicación que, aunque formalmente se presenta como independiente, mantiene lazos debido a su historial con el entorno del actual gobernador de La Libertad.

Ante los cuestionamientos, el vocero del partido, Luis Vivanco, salió en defensa de la agrupación asegurando que la asignación de recursos se realizó bajo criterios “objetivos y técnicos”. Vivancoseñaló que Cosmos TV no pertenece a la Universidad César Vallejo (UCV) ni a la familia Acuña desde el año 2017, fecha en la que, según su versión, la empresa fue vendida a terceros.

Los vínculos con el medio

Sin embargo, una investigación de La Encerrona contradice esta narrativa. Si bien en 2017 el canal dejó de llamarse UCV Satelital para adoptar el nombre de Cosmos TV, lo cierto es que la señal nunca se alejó de la propiedad del mandatario. La sede del canal se encuentra ubicada estratégicamente frente a la Ciudad Universitaria de la UCV en Trujillo, en el distrito de Víctor Larco Herrera. La locación no se ha movido en años y su fachada no ha sufrido cambios significativos tras la venta.

Imágenes de la fachada en
Imágenes de la fachada en 2015 y 2023, antes UCV Satelital, ahora Cosmos TV. Google Maps.

Más allá de la ubicación, la programación del medio ha servido como espacio para la universidad de Acuña. Actualmente, el canal emite programas institucionales como “Contacto UCV”, lo que debilita los argumentos de una separación institucional completa por parte de la bancada.

Los descargos de APP

Durante una entrevista en Canal N, Vivanco intentó minimizar el impacto del desembolso señalando que los casi S/ 350 mil asignados representan apenas el 8% del presupuesto total de la franja electoral de APP. “Este porcentaje es similar al asignado a otros medios de alcance nacional. No se ha favorecido a ningún medio en particular”, afirmó el vocero.

Según la oficina técnica del partido, la decisión de contratar con Cosmos TV respondió a una estrategia de “penetración regional” en el norte del país, donde APP tiene su mayor bolsón electoral. Vivanco insistió en que el partido distribuyó su presupuesto entre 142 medios de comunicación a nivel nacional y que el proceso es “trazable y verificable”. No obstante, el hecho de que fondos públicos terminen en una empresa que mantiene programas de la universidad del propio dueño del partido levanta sospechas sobre un presunto aprovechamiento indirecto de los recursos del Estado.

Luis Valdez, vocero de Alianza para el Progreso, responde a la incongruencia de su partido al pedir la renuncia del presidente pero no definir su apoyo a las mociones de censura y vacancia.

APP evaluará vacancia de José Jerí

En medio del escándalo por la franja electoral, Alianza para el Progreso también marcó una nueva postura frente a la crisis del Ejecutivo. Luis Vivanco adelantó que el partido ha programado una reunión de bancada para evaluar formalmente el apoyo a la vacancia del presidente José Enrique Jerí.

Aunque el vocero señaló que la bancada tiene “independencia”, reconoció que César Acuña ya ha expresado públicamente su posición a favor de la salida del mandatario. Este giro político ocurre en un momento de alta tensión, donde las agrupaciones políticas buscan desmarcarse de las denuncias de corrupción y mal manejo de fondos, mientras el sistema electoral peruano sigue bajo la lupa por la concentración de pauta publicitaria en medios cuestionados.

