PNP y Bomberos detallan labores de búsqueda para hallar a rescatista desaparecido en el río Rímac

Testigos grabaron en video el momento en que el rescatista es arrastrada por la corriente del río Rímac. Las imágenes muestran al individuo flotando río abajo tras un intento de ayudar a un perro varado cerca de la orilla. | Redes Sociales

Una operación de rescate en el río Rímac desencadenó la desaparición de un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBVP), luego de que la fuerza de la corriente arrastrara al agente cuando intentaba salvar a un perro atrapado.

El incidente, ocurrido la mañana de este viernes 20 de febrero cerca del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima, mantiene en vilo a la comunidad y moviliza a decenas de rescatistas y múltiples unidades.

El protagonista del operativo es Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, seccionario del CGBVP y suboficial de la PNP. Él, miembro de la Compañía de Bomberos Huachipa N.º 236, descendió al río para auxiliar a una mascota en peligro de ahogarse.

El caudal, fortalecido tras recientes lluvias, superó la resistencia del agente y lo arrastró junto al animal, quienes desde ese momento permanecen desaparecidos.

De acuerdo con el CGBVP, la emergencia activó los protocolos de búsqueda y rescate. El comunicado institucional detalla el despliegue de más de 10 unidades y 40 bomberos voluntarios, además de drones y equipos de rastreo coordinados con la PNP. El operativo se concentra en varios tramos del río Rímac, especialmente entre el puente Rayito de Sol y la Base Naval del Callao, donde la avenida Néstor Gambeta se convirtió en centro de operaciones.

Estrategias y tecnología en la búsqueda

Tras el incidente, personal policial de la comisaría del Rímac y otras unidades especializadas se sumaron de inmediato a las labores, movilizando patrulleros y helicópteros que sobrevuelan la zona.

Según fuentes del CGBVP, se incorporó tecnología de rastreo, incluyendo drones que exploran ambas márgenes del río y refuerzan la búsqueda terrestre.

Un vecino, testigo del episodio, observó al agente levantar la mano en señal de auxilio cerca del puente Dulanto, lo que permitió ajustar las áreas de búsqueda. Sin embargo, la fuerza del caudal y las condiciones del terreno obstaculizan el rastreo, según explicaron autoridades a Canal N.

El despliegue de recursos ha incluido la colaboración de la comisaría de Sarita Colonia, unidades especializadas de la PNP y voluntarios que recorren a pie los márgenes del Rímac. La coordinación entre instituciones busca maximizar las probabilidades de hallar con vida al rescatista y al perro.

A medida que las horas transcurren, la incertidumbre crece entre familiares, colegas y vecinos que observan las tareas desde la orilla.

El CGBVP solicitó colaboración a la población para facilitar el acceso de los equipos y evitar aglomeraciones en la zona de operaciones. El compromiso de los rescatistas queda reflejado en la continuidad de las labores a pesar de la ausencia de noticias sobre el paradero de Ospina Orihuela y de la mascota.

La situación ha generado una ola de solidaridad en la comunidad, que acompaña a los equipos de emergencia y permanece atenta a cualquier novedad. Los trabajos continuarán durante las próximas horas y, según informaron las autoridades, se mantendrá el patrullaje aéreo y terrestre hasta obtener resultados.