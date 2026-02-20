Perú

Policía es arrastrado por el río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro en peligro

Un testigo reportó haber visto al policía pedir auxilio a la altura del puente Dulanto, pero tras ese momento no hubo más señales de su ubicación

Guardar
Un agente de policía fue arrastrado por la fuerte corriente del Río Rímac mientras intentaba rescatar a un perrito que se estaba ahogando. Las unidades de rescate han iniciado una intensa búsqueda para encontrar al oficial. | Canal N / D9A11

Una emergencia movilizó a diversas unidades de rescate en el Cercado de Lima y el Callao la mañana de este viernes, luego de que un agente policial fuera arrastrado por el río Rímac durante un intento de salvamento. El incidente ocurrió cerca del puente Santa Rosa, cuando el uniformado descendió hasta la ribera para auxiliar a un perro que se encontraba en peligro de ahogarse.

A pesar de su esfuerzo, la fuerza del caudal superó al efectivo, quien perdió estabilidad y fue llevado por la corriente. El animal tampoco logró ser rescatado y hasta el momento ambos permanecen desaparecidos. Ha pasado más de una hora desde el suceso y no se han recibido noticias sobre el paradero de ninguno, según información de Canal N.

Un vecino observó al servidor público levantar la mano en señal de auxilio a la altura del puente Dulanto, cercano a Santa Rosa. Tras ese momento, no hubo más reportes sobre su localización, de acuerdo con la información del medio.

Equipos especializados, patrulleros, helicópteros y
Equipos especializados, patrulleros, helicópteros y personal de la comisaría de Sarita Colonia participan en un amplio operativo de búsqueda a lo largo del cauce del Rímac - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

La búsqueda se extiende actualmente a lo largo del Rímac, con la participación de patrulleros, equipos de la comisaría de Sarita Colonia y helicópteros que sobrevuelan la zona en un operativo coordinado.

La avenida Néstor Gambeta, en las inmediaciones de la Base Naval del Callao, se convirtió en el centro de operaciones para el despliegue de personal y vehículos policiales. La escena refleja la preocupación y el compromiso de los rescatistas, que recorren ambos márgenes del río en busca de cualquier indicio.

El trabajo conjunto se intensifica con cada minuto que pasa. Las autoridades han solicitado apoyo aéreo para aumentar las probabilidades de encontrar tanto al agente como al can, quienes fueron arrastrados por el fuerte caudal. A pesar de la presencia de múltiples equipos y tecnología de rastreo, hasta el cierre de esta edición no se han producido avances.

La situación mantiene en vilo a los familiares y compañeros del policía, así como a vecinos que presenciaron el dramático episodio. Las labores de búsqueda continuarán durante las próximas horas, mientras se aguarda cualquier información relevante sobre el desenlace de esta emergencia en el río Rímac.

Tanto el efectivo como el
Tanto el efectivo como el animal permanecen desaparecidos más de una hora después del incidente, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero - Créditos: Canal N.

Búsquedas continúan

Las labores de búsqueda se extienden a lo largo del río y, cerca del mediodía, los bomberos reforzaron el operativo utilizando drones para ampliar el rango de rastreo desde el aire.

Los bomberos continúan con la
Los bomberos continúan con la búsqueda - Créditos: Redes sociales.

Patrulleros y policías continúan desplegados en coordinación en la avenida Néstor Gambeta, en las proximidades de la Base Naval del Callao, mientras familiares y vecinos siguen a la espera de novedades

Serenos rescatan a dos perritos

Dos perros fueron rescatados de un profundo estanque en el distrito de Nepeña, región Áncash, gracias a la rápida intervención de agentes del serenazgo local. Los animales, que habían caído accidentalmente al agua, permanecieron varios minutos atrapados y en peligro de ahogarse.

Vecinos alertaron sobre la emergencia, lo que permitió que el personal de seguridad ciudadana acudiera con cuerdas y herramientas para ejecutar el salvamento. Tras varios intentos y con apoyo de la comunidad, los agentes lograron sacar ilesos a ambos canes, quienes fueron entregados a sus dueños.

El hecho generó reconocimiento entre los habitantes de la zona, quienes destacaron la labor de los serenos y resaltaron la importancia de actuar con prontitud ante situaciones que pongan en riesgo la vida animal. Las autoridades locales recomendaron reforzar las medidas de protección en áreas cercanas a cuerpos de agua para evitar nuevos incidentes.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del Perúhuaicoperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La suerte de Pablo Guede se definirá en el duelo de los ‘blanquiazules’ y los ‘rosados’: solo un triunfo definirá la continuidad del DT argentino. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Sport Boys

Sicarios matan a dos hombres en un local de comida en La Victoria y huyen a toda velocidad: cámaras de seguridad siguieron su escape

Las imágenes de seguridad muestran a los atacantes cruzando semáforos en rojo y desplazándose a alta velocidad por arterias principales, en una huida diseñada para evadir controles y dificultar su identificación

Sicarios matan a dos hombres

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘rosados’ en duelo decisivo que definirá el futuro de Pablo Guede: su continuidad está en juego. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Alianza

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Carlo Magno Salcedo detalló por qué Ahora Nación anuló la afiliación de José María Balcázar y sostuvo que esos mismos motivos lo hacen no idóneo para ejercer la Presidencia de la República

José María Balcázar es “indigno”

Exitosa operación de paciente de 67 años con enfermedad coronaria severa culmina tras cinco horas de cirugía

Un equipo multidisciplinario viajó desde INCOR para ejecutar la revascularización miocárdica y compartir conocimientos con el personal local, mejorando la calidad de la atención

Exitosa operación de paciente de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar es “indigno”

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Daniel Urresti saldrá en libertad: TC anula su condena de 12 años de prisión por el caso Bustíos

Keiko Fujimori reafirma su postura ante la opinión de su hija sobre el aborto en casos de violación: “Yo valoro la vida”

José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos para temas de “cooperación bilateral” y “estabilidad de la región”

Walter Ayala se reunirá con el presidente Balcázar: defensa de Pedro Castillo buscará cobrar la promesa del indulto

ENTRETENIMIENTO

Youna y Samahara Lobatón se

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia su regreso este 2026 con intrigante video: ¿Quién mató a Miguel Ignacio?

Jota Benz aprueba supuesta relación entre Gino Assereto y Valentino Palacios tras pícaro video: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: día, hora y canal TV del duelo por cuartos de final del Río Open 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026