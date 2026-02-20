Policía es arrastrado por el río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro en peligro

Un agente de policía fue arrastrado por la fuerte corriente del Río Rímac mientras intentaba rescatar a un perrito que se estaba ahogando. Las unidades de rescate han iniciado una intensa búsqueda para encontrar al oficial. | Canal N / D9A11

Una emergencia movilizó a diversas unidades de rescate en el Cercado de Lima y el Callao la mañana de este viernes, luego de que un agente policial fuera arrastrado por el río Rímac durante un intento de salvamento. El incidente ocurrió cerca del puente Santa Rosa, cuando el uniformado descendió hasta la ribera para auxiliar a un perro que se encontraba en peligro de ahogarse.

A pesar de su esfuerzo, la fuerza del caudal superó al efectivo, quien perdió estabilidad y fue llevado por la corriente. El animal tampoco logró ser rescatado y hasta el momento ambos permanecen desaparecidos. Ha pasado más de una hora desde el suceso y no se han recibido noticias sobre el paradero de ninguno, según información de Canal N.

Un vecino observó al servidor público levantar la mano en señal de auxilio a la altura del puente Dulanto, cercano a Santa Rosa. Tras ese momento, no hubo más reportes sobre su localización, de acuerdo con la información del medio.

Equipos especializados, patrulleros, helicópteros y personal de la comisaría de Sarita Colonia participan en un amplio operativo de búsqueda a lo largo del cauce del Rímac - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

La búsqueda se extiende actualmente a lo largo del Rímac, con la participación de patrulleros, equipos de la comisaría de Sarita Colonia y helicópteros que sobrevuelan la zona en un operativo coordinado.

La avenida Néstor Gambeta, en las inmediaciones de la Base Naval del Callao, se convirtió en el centro de operaciones para el despliegue de personal y vehículos policiales. La escena refleja la preocupación y el compromiso de los rescatistas, que recorren ambos márgenes del río en busca de cualquier indicio.

El trabajo conjunto se intensifica con cada minuto que pasa. Las autoridades han solicitado apoyo aéreo para aumentar las probabilidades de encontrar tanto al agente como al can, quienes fueron arrastrados por el fuerte caudal. A pesar de la presencia de múltiples equipos y tecnología de rastreo, hasta el cierre de esta edición no se han producido avances.

La situación mantiene en vilo a los familiares y compañeros del policía, así como a vecinos que presenciaron el dramático episodio. Las labores de búsqueda continuarán durante las próximas horas, mientras se aguarda cualquier información relevante sobre el desenlace de esta emergencia en el río Rímac.

Tanto el efectivo como el animal permanecen desaparecidos más de una hora después del incidente, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero - Créditos: Canal N.

Búsquedas continúan

Las labores de búsqueda se extienden a lo largo del río y, cerca del mediodía, los bomberos reforzaron el operativo utilizando drones para ampliar el rango de rastreo desde el aire.

Los bomberos continúan con la búsqueda - Créditos: Redes sociales.

Patrulleros y policías continúan desplegados en coordinación en la avenida Néstor Gambeta, en las proximidades de la Base Naval del Callao, mientras familiares y vecinos siguen a la espera de novedades

Serenos rescatan a dos perritos

Dos perros fueron rescatados de un profundo estanque en el distrito de Nepeña, región Áncash, gracias a la rápida intervención de agentes del serenazgo local. Los animales, que habían caído accidentalmente al agua, permanecieron varios minutos atrapados y en peligro de ahogarse.

Vecinos alertaron sobre la emergencia, lo que permitió que el personal de seguridad ciudadana acudiera con cuerdas y herramientas para ejecutar el salvamento. Tras varios intentos y con apoyo de la comunidad, los agentes lograron sacar ilesos a ambos canes, quienes fueron entregados a sus dueños.

El hecho generó reconocimiento entre los habitantes de la zona, quienes destacaron la labor de los serenos y resaltaron la importancia de actuar con prontitud ante situaciones que pongan en riesgo la vida animal. Las autoridades locales recomendaron reforzar las medidas de protección en áreas cercanas a cuerpos de agua para evitar nuevos incidentes.