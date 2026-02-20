Ositrán enfrenta a China y apela fallo que favorece a Cosco Shipping: Hay precedente para supervisar Chancay

Ositran le pone el pare a Chancay y apela fallo que haría que no pudiera supervisar las operaciones dentro del puerto de uso público. - Crédito Andina

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) reafirma que la infraestructura de uso público, como es el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (Puerto de Chancay) debe mantenerse bajo regulación conforme al marco constitucional.

Así, como había sido anunciado, la entidad presentó un recurso de apelación contra la sentencia judicial vinculada al Terminal Portuario de Chancay, solicitando que la instancia superior (el Tribunal Constitucional) revoque la decisión y declare infundada la demanda.

¿Qué decía esta? Que, por demanda de Cosco Shipping, el operador del puerto que es una empresa con capitales chinos (en su mayoría) no podía ser supervisado por el Ositrán. Ahora, Ositrán apela este fallo y agregar que hay un precedente con el Terminal Portuario LPO, ubicado en Pucallpa.

Verónica Zambrano es la presidente de Ositrán, entidad que se enfrenta a Cosco Shipping en el TC. - Crédito Difusión

Ositrán busca supervisar Chancay

“Ositrán realizó el análisis técnico y legal correspondiente sustentando su posición en el marco normativo vigente que le asigna funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras, de solución de controversias y reclamos, dentro de un marco de defensa de los intereses de los usuarios de infraestructuras de transporte de uso público", apuntó la entidad.

Asimismo, detalló que “los argumentos de la resolución demuestran inconsistencias y no se ajustan al marco jurídico nacional”. El Ositrán indicó que sustenta su defensa en la competencia regulatoria basada en el uso público de la infraestructura.

De igual manera, argumentó que su intervención no depende de la existencia de un contrato de concesión, ni de la titularidad del puerto, sino del carácter de uso público de su infraestructura.

Batalla legal por la supervisión del Puerto de Chancay. - Crédito Difusión

“Según la normativa vigente toda infraestructura de transportes, de alcance nacional, que presta servicios al público y actúa como entidad prestadora se encuentra dentro del ámbito de supervisión de Ositrán, independientemente que sea de titularidad privada o pública", sostuvo.

Finalmente, enfatizó que su labor se orienta a verificar que los servicios se brinden en condiciones idóneas y de igualdad de trato, que los usuarios sean debidamente informados y cuenten con mecanismos para presentar reclamos en casos de disconformidad elementos claves para asegurar la calidad del servicio y la protección del interés público.

Hay precedente en Pucallpa

De igual manera, Ositrán señaló que el Terminal Portuario LPO, ubicado en Pucallpa, constituye un precedente relevante al tratarse de una infraestructura con habilitación portuaria similar a la del terminal portuario de Chancay y respecto del cual, el Ositrán sí viene ejerciendo sus competencias.

Chancay quedaría bajo supervisión de APN y control de Indecopi mientras Ositrán estaría limitado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Así, de acuerdo con el regulador, este caso resulta clave para el análisis jurídico al evidenciar que infraestructuras de similar calificación se encuentran sujetas al marco regulatorio vigente, precisando que la normativa debe ser uniforme y que ninguna empresa puede pretender interpretaciones particulares de la ley, que generen excepciones al régimen regulatorio establecido.

Como se sabe, del lado de Cosco Shipping, estos siguen argumentando que Ositrán no puede intervenir. Inclusive, a pesar de que está de acuerdo es en que Ositrán sí puede intervenir en las tarifas del Puerto de Chancay en tanto encuentre que no hay competencia entre este y el Puerto del Callao, también han apelado el informe de Indecopi.

Indecopi concluyó que no habían condiciones de competencia suficientes que garanticen el funcionamiento autónomo del mercado sin que haya regulación. Pero Cosco Shipping sostiene que sí creen que hayan condiciones de competencia entre Chancay y Callao, por lo que presentaron una demanda ante Indecopi buscando que, finalmente, Ositrán tampoco pueda regular las tarifas. Si Indecopi sostuviera finalmente que no hay competencia, la empresa señala que solo “por mandato legal Ositrán podría intervenir”.