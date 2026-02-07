Turistas seguirán pagando TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez: Ositrán rechazó recurso de aerolíneas

Jorge Chávez cobra desde hoy TUUA de USD 11,86 a conexiones internacionales y MTC toma decisión sobre pago para conexiones nacionales - Andina

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) confirmó de manera definitiva la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) aplicable a los pasajeros en transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al declarar infundados los recursos presentados por los gremios de aerolíneas AETAI e IATA. Con esta decisión, se da por agotada la vía administrativa, tras el procedimiento regulatorio correspondiente.

La confirmación se formalizó mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 0005-2026-CD-OSITRAN, publicada el 6 de febrero de 2026 en el diario oficial El Peruano, la cual ratifica la Resolución N° 0019-2025-CD-OSITRAN, en la que se fijaron las tarifas máximas de la TUUA de transferencia. Según Ositrán, estas tarifas se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2030, en el marco de la puesta en operación del nuevo terminal de pasajeros.

Pasajeros extranjeros denuncian doble pago y falta de información sobre la TUUA en vuelos de conexión internacional en Lima.

Tarifas diferenciadas y vigentes

La TUUA de transferencia —cobrada a pasajeros que realizan conexión en el Jorge Chávez— establece montos diferenciados según el tipo de traslado:

Transferencia internacional – internacional (INT-INT): USD 10.05 por pasajero

Transferencia nacional – nacional (DOM-DOM): USD 6.32 por pasajero

Ositrán indicó que estos montos son menores a los inicialmente planteados de forma provisional y responden a un análisis técnico exhaustivo.

El regulador precisó que las tarifas fueron calculadas de acuerdo con el Contrato de Concesión suscrito entre el Estado peruano y Lima Airport Partners (LAP), así como con la Adenda 6 de 2013, y reflejan la naturaleza de los servicios puestos a disposición de los pasajeros, más que su consumo efectivo.

Pasajeros en conexión internacional pagarán 12.67 dólares en el aeropuerto Jorge Chávez desde el 27 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Rechazo a los cuestionamientos de las aerolíneas

Tanto AETAI como IATA cuestionaron la metodología utilizada para el cálculo de la TUUA, argumentando que se trataba de un “servicio nuevo” que debería regirse por costos incrementales y que la tarifa podría afectar la competitividad del aeropuerto frente a otros hubs regionales.

No obstante, Ositrán —respaldado por el Informe Conjunto N° 00020-2026-IC-OSITRAN— concluyó que los reclamos carecían de sustento técnico y jurídico. El regulador enfatizó que, al no existir una metodología específica definida en el contrato, corresponde al organismo determinarla conforme al marco normativo vigente, utilizando la metodología de costos totalmente distribuidos.

Los pasajeros internacionales tendrán que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. El Aeropuerto Jorge Chávez cobra un monto extra por el uso de las instalaciones. - Crédito LAP

Transparencia y debido procedimiento

El regulador también rechazó alegatos de supuesta falta de transparencia o vulneración del debido procedimiento. Según Ositrán, el proceso tarifario garantizó la participación de todos los interesados, y cada comentario presentado fue evaluado y respondido en el informe tarifario ampliado.

Asimismo, el organismo aclaró que no existe un mandato para realizar una revisión integral del sistema tarifario del aeropuerto, ya que las tarifas de la TUUA de origen y sus mecanismos de ajuste están expresamente definidos en el contrato de concesión.

Dos nuevas rutas abrieron oficialmente esta semana en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Revisión futura limitada

Si bien la tarifa de transferencia fue confirmada, el Consejo Directivo dispuso que, una vez culminado el procedimiento de reconocimiento definitivo de las inversiones asociadas a la ampliación del aeropuerto, se realice una revisión excepcional de la TUUA de transferencia, exclusivamente en lo referido al componente de inversiones.

Con esta decisión, Ositrán asegura que las tarifas seguirán siendo aplicadas de manera transparente y conforme a la normativa vigente, mientras mantiene la posibilidad de ajustes técnicos puntuales relacionados con las inversiones ejecutadas para la modernización del terminal.

La presidenta de Ositrán explicó que, una vez recolectada la información y recibidos los descargos de LAP, se evaluará la posibilidad de sancionar a la concesionaria por no cumplir con la entrega operativa del nuevo Jorge Chávez. Foto: Composición Infobae Perú

Viajeros critian TUUA

El cobro de la TUUA de transferencia internacional generó sorpresa y críticas entre los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quienes consideraron la medida como “arbitraria” y denunciaron un posible doble pago por servicios ya incluidos en sus boletos aéreos. En respuesta, el concesionario Lima Airport Partners (LAP) señaló que “el flujo operativo se desarrolló con normalidad” y que “los pasajeros realizaron el pago sin inconvenientes”. La controversia se intensificó cuando algunos viajeros, como un grupo procedente de Santiago de Chile, denunciaron dificultades por no contar con efectivo suficiente, lo que provocó demoras y congestión en las colas.

Asimismo, varios pasajeros cuestionaron el monto de la tarifa. Una pareja que realizaba conexión hacia Ciudad de México manifestó: “Son 50 dólares para nosotros, en ida y vuelta. Esto es demasiado alto”. Otros viajeros criticaron que el cobro incluya servicios como baños y otras facilidades del aeropuerto, que consideran deberían estar contemplados en la tasa de embarque estándar, reflejando la incomodidad y el descontento generado por la implementación de esta tarifa en el nuevo terminal.