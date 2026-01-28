Multas a concesionarias de transporte aplicadas por Ositran superaron los S/ 11,2 millones en 2025

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) cerró el 2025 con un total de 74 medidas sancionadoras y correctivas impuestas a empresas concesionarias del sector transporte, entre sanciones y penalidades, por un monto acumulado de S/ 11.250.038. Estas acciones formaron parte de su función de fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión y de la normativa vigente.
De acuerdo con el ente regulador, las medidas adoptadas tuvieron un enfoque disuasorio y estuvieron orientadas a garantizar estándares adecuados de calidad, seguridad y continuidad en la prestación de los servicios, además de resguardar los intereses de los usuarios y del Estado frente a incumplimientos detectados durante las labores de supervisión.
Predominio de sanciones económicas
Durante el periodo analizado, Ositran aplicó 54 sanciones que representaron cerca de S/ 10,14 millones del total impuesto. Estas sanciones se concentraron principalmente en los sectores ferroviario, aeroportuario, portuario y vial, como resultado de infracciones vinculadas al mantenimiento de infraestructura, niveles de servicio, seguridad y obligaciones contractuales.
El sector de Ferrovías y Metro de Lima registró 17 sanciones por aproximadamente S/ 1,41 millones, todas dirigidas a Tren Urbano de Lima. Los incumplimientos estuvieron relacionados con deficiencias en el mantenimiento, normas de seguridad, restricciones en la prestación del servicio, atención de reclamos, renovación de seguros y obligaciones de accesibilidad y no discriminación.
Infracciones en el ámbito aeroportuario
En el sector aeroportuario se contabilizaron 12 sanciones. Aeropuertos Andinos del Perú recibió seis sanciones que sumaron S/ 817.212, asociadas a la aplicación de tarifas indebidas, retrasos en la entrega del Pago por Mantenimiento y Operación (PAMO), falta de subsanación de observaciones en cercos perimétricos e incumplimientos de niveles de servicio correspondientes al 2023.
Lima Airport Partners también fue objeto de seis sanciones por más de S/ 3,26 millones. Entre ellas destacó una multa de S/ 3,06 millones por incumplimientos técnicos en la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, además de observaciones por deficiencias en el mantenimiento y fallas en los ascensores de dicha infraestructura.
Sanciones en puertos y carreteras
El sector portuario concentró 22 sanciones que superaron los S/ 3,97 millones, principalmente por incumplimientos en los niveles mínimos de servicio y productividad. Las medidas alcanzaron a APM Terminals Callao, DP World Callao, Terminales Portuarios Euroandinos Paita y Terminal Portuario Paracas.
En la Red Vial se aplicaron tres sanciones por un total de S/ 658.210. Estas recayeron sobre Autopista del Norte por no ejecutar obras comprometidas, Carretera Andina del Sur por no subsanar observaciones en inventarios viales, y Carretera Sierra Piura por incumplir una medida correctiva vinculada al cobro de tarifas a vehículos de la categoría M2 con peso mayor a 3,5 toneladas.
Penalidades concentradas en el sector vial
Además de las sanciones, Ositran informó que durante el 2025 se impusieron 20 penalidades por alrededor de S/ 1,14 millones. El sector vial concentró 17 de estas medidas, que sumaron S/ 438.500, siendo Covinca y la Concesionaria Vial Sierra Norte las principales afectadas por incumplimientos relacionados con la falta de ejercicio de defensas posesorias en las vías concesionadas.
Asimismo, Autopista del Norte recibió una penalidad de S/ 10.300 por presentar fuera de plazo el Informe Mensual de Conservación correspondiente a julio del 2024, lo que fue considerado un incumplimiento administrativo frente al regulador.
Penalidades en ferrovías y aeropuertos
En el ámbito ferroviario, la concesionaria Metro de Lima Línea 2 fue penalizada con S/ 181.900 debido a retrasos en la subsanación de observaciones a su Plan de Prestación del Servicio, situación que afectó los plazos establecidos en el contrato de concesión.
Por su parte, en el sector de infraestructuras aeroportuarias se aplicaron dos penalidades a Aeropuertos del Perú por un total de S/ 77.017, relacionadas con incumplimientos de mantenimiento programado y retrasos en la ejecución de obras en el aeropuerto de Iquitos. Durante el periodo evaluado, Ositran no registró penalidades en el sector portuario, y precisó que todas las sanciones y penalidades cuentan con decisión firme.