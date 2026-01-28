Perú

Multas a concesionarias de transporte aplicadas por Ositran superaron los S/ 11,2 millones en 2025

Ositran impuso sanciones y penalidades a concesionarias de ferrovías, aeropuertos, puertos y carreteras por incumplimientos contractuales y operativos, con el objetivo de resguardar la calidad y seguridad de los servicios de transporte durante el 2025

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) cerró el 2025 con un total de 74 medidas sancionadoras y correctivas impuestas a empresas concesionarias del sector transporte, entre sanciones y penalidades, por un monto acumulado de S/ 11.250.038. Estas acciones formaron parte de su función de fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión y de la normativa vigente.

De acuerdo con el ente regulador, las medidas adoptadas tuvieron un enfoque disuasorio y estuvieron orientadas a garantizar estándares adecuados de calidad, seguridad y continuidad en la prestación de los servicios, además de resguardar los intereses de los usuarios y del Estado frente a incumplimientos detectados durante las labores de supervisión.

Predominio de sanciones económicas

Durante el periodo analizado, Ositran aplicó 54 sanciones que representaron cerca de S/ 10,14 millones del total impuesto. Estas sanciones se concentraron principalmente en los sectores ferroviario, aeroportuario, portuario y vial, como resultado de infracciones vinculadas al mantenimiento de infraestructura, niveles de servicio, seguridad y obligaciones contractuales.

El sector de Ferrovías y Metro de Lima registró 17 sanciones por aproximadamente S/ 1,41 millones, todas dirigidas a Tren Urbano de Lima. Los incumplimientos estuvieron relacionados con deficiencias en el mantenimiento, normas de seguridad, restricciones en la prestación del servicio, atención de reclamos, renovación de seguros y obligaciones de accesibilidad y no discriminación.

Infracciones en el ámbito aeroportuario

En el sector aeroportuario se contabilizaron 12 sanciones. Aeropuertos Andinos del Perú recibió seis sanciones que sumaron S/ 817.212, asociadas a la aplicación de tarifas indebidas, retrasos en la entrega del Pago por Mantenimiento y Operación (PAMO), falta de subsanación de observaciones en cercos perimétricos e incumplimientos de niveles de servicio correspondientes al 2023.

Lima Airport Partners también fue objeto de seis sanciones por más de S/ 3,26 millones. Entre ellas destacó una multa de S/ 3,06 millones por incumplimientos técnicos en la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, además de observaciones por deficiencias en el mantenimiento y fallas en los ascensores de dicha infraestructura.

Sanciones en puertos y carreteras

El sector portuario concentró 22 sanciones que superaron los S/ 3,97 millones, principalmente por incumplimientos en los niveles mínimos de servicio y productividad. Las medidas alcanzaron a APM Terminals Callao, DP World Callao, Terminales Portuarios Euroandinos Paita y Terminal Portuario Paracas.

En la Red Vial se aplicaron tres sanciones por un total de S/ 658.210. Estas recayeron sobre Autopista del Norte por no ejecutar obras comprometidas, Carretera Andina del Sur por no subsanar observaciones en inventarios viales, y Carretera Sierra Piura por incumplir una medida correctiva vinculada al cobro de tarifas a vehículos de la categoría M2 con peso mayor a 3,5 toneladas.

Penalidades concentradas en el sector vial

Además de las sanciones, Ositran informó que durante el 2025 se impusieron 20 penalidades por alrededor de S/ 1,14 millones. El sector vial concentró 17 de estas medidas, que sumaron S/ 438.500, siendo Covinca y la Concesionaria Vial Sierra Norte las principales afectadas por incumplimientos relacionados con la falta de ejercicio de defensas posesorias en las vías concesionadas.

Asimismo, Autopista del Norte recibió una penalidad de S/ 10.300 por presentar fuera de plazo el Informe Mensual de Conservación correspondiente a julio del 2024, lo que fue considerado un incumplimiento administrativo frente al regulador.

Penalidades en ferrovías y aeropuertos

En el ámbito ferroviario, la concesionaria Metro de Lima Línea 2 fue penalizada con S/ 181.900 debido a retrasos en la subsanación de observaciones a su Plan de Prestación del Servicio, situación que afectó los plazos establecidos en el contrato de concesión.

Por su parte, en el sector de infraestructuras aeroportuarias se aplicaron dos penalidades a Aeropuertos del Perú por un total de S/ 77.017, relacionadas con incumplimientos de mantenimiento programado y retrasos en la ejecución de obras en el aeropuerto de Iquitos. Durante el periodo evaluado, Ositran no registró penalidades en el sector portuario, y precisó que todas las sanciones y penalidades cuentan con decisión firme.

