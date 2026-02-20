Perú

Lluvias extremas en Arequipa seguirán hasta el 23 de febrero: Senamhi advierte más tormentas eléctricas y granizo

Las precipitaciones más intensas se concentrarían los días 20, 22 y 23, con riesgo de activación de quebradas, aniegos en zonas urbanas y posibles deslizamientos en sectores vulnerables

Las lluvias en Arequipa no dan tregua y mantienen en alerta a miles de ciudadanos. En las últimas horas, una intensa tormenta acompañada de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas sorprendió a distintos distritos de la ciudad, dejando calles anegadas y generando complicaciones para conductores y peatones. La situación ha encendido las alertas ante la posibilidad de nuevos episodios similares en los próximos días.

El Senamhi advirtió que la atmósfera sobre la ciudad y los valles costeros se mantiene inestable, un escenario propicio para la formación de nubes de gran desarrollo vertical que desencadenan tormentas eléctricas y precipitaciones intensas. Según el reporte meteorológico, el brillo solar durante las mañanas aporta el calor necesario para que estas nubes crezcan y, hacia la tarde, descarguen lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Alerta por tormentas eléctricas en Arequipa hasta el 23 de febrero

Un día de invierno en
Un día de invierno en una de las regiones peruanas se registra una fuerte tormenta eléctrica que atemorizó al grueso de la población. (Andina)

De acuerdo con el pronóstico preliminar del Senamhi Arequipa, existe una alta probabilidad de que las lluvias y tormentas eléctricas continúen hasta el 23 de febrero. Las fechas con mayor incidencia serían el 20, 22 y 23 de febrero, jornadas en las que se espera un incremento significativo de las precipitaciones, especialmente en zonas vulnerables y sectores con pendiente pronunciada.

Las tormentas registradas recientemente fueron producto del desplazamiento de nubes cumulonimbus impulsadas por vientos en niveles altos de la atmósfera. Este patrón atmosférico persistiría en los próximos días, lo que explica la recurrencia de los eventos climáticos extremos en distintos puntos de la ciudad.

Durante el último temporal, vecinos reportaron emergencias por anegamientos, acumulación de agua y afectaciones en diversas calles. En cuestión de minutos, varias vías quedaron inundadas, complicando el tránsito vehicular y el desplazamiento peatonal. En algunos sectores, la caída de granizo intensificó la sensación de riesgo y generó preocupación entre familias que temen daños materiales en viviendas y negocios.

Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar torrenteras, no exponerse durante las descargas eléctricas, asegurar techos y sistemas de drenaje, y mantenerse informada a través de los canales oficiales. También se exhortó a reportar cualquier incidente a los organismos de respuesta ante emergencias.

El organismo meteorológico advirtió que la acumulación de agua podría activar quebradas y provocar deslizamientos en zonas de riesgo, por lo que se insiste en extremar precauciones. Asimismo, se mantiene especial vigilancia en sectores como Cerro Verde y áreas aledañas, donde las condiciones podrían intensificarse.

Mientras la ciudad continúa bajo un escenario de alerta meteorológica, la población permanece atenta a los próximos reportes oficiales, ante un panorama que combina calor matutino, formación de nubes de tormenta y precipitaciones que, en cuestión de minutos, pueden transformar el tránsito cotidiano en una escena de caos urbano.

Inundación paraliza el Terminal Terrestre y Terrapuerto de Arequipa

Las fuertes lluvias en Arequipa provocaron el desborde de torrenteras, inundando por completo el Terminal Terrestre y el Terrapuerto. Cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre tras la cancelación de sus viajes. Fuente: X / Exitosa Noticias

La intensa tormenta que azotó la ciudad durante la tarde provocó la suspensión total de operaciones en el Terminal Terrestre y el Terrapuerto de Arequipa, luego de que ambos recintos quedaran cubiertos por agua y lodo. Más de cien empresas de transporte interprovincial interrumpieron sus servicios y se cancelaron todas las salidas programadas, dejando a decenas de pasajeros varados dentro de las instalaciones. La repentina acumulación de agua obligó al cierre inmediato de counters y locales comerciales, mientras trabajadores y usuarios intentaban resguardar equipajes y pertenencias.

El desborde de la torrentera ubicada en la avenida Los Incas fue uno de los factores determinantes en la emergencia. La fuerza del caudal, activado tras una tormenta con truenos y relámpagos que impactó distintos distritos desde las 15:00 horas, terminó inundando ambos terminales. En paralelo, la Policía restringió el tránsito en zonas críticas y se reportaron buzones colapsados, viviendas afectadas y cortes de energía eléctrica. A la altura de la Universidad Continental, dos vehículos quedaron varados debido al arrastre de lodo y piedras, evidenciando la magnitud del evento.

La administración del terminal dispuso la cancelación general de salidas “hasta nuevo aviso”, lo que generó incertidumbre entre los viajeros que tenían pasajes hacia ciudades del sur del país. A quienes ya contaban con boletos se les indicó que podrían utilizarlos cuando se reanuden los servicios. Mientras tanto, solo algunas empresas externas operaron de manera limitada, en medio de una acumulación de personas que buscaban reprogramar sus viajes o solicitar información sobre posibles reembolsos.

