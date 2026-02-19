Perú

El Niño Costero provocará un otoño e invierno más calidos en Perú: Senamhi advierte de lluvias intensas

El organismo meteorológico elevó el nivel de vigilancia a alerta y mantiene avisos rojos en varias regiones por precipitaciones y tormentas eléctricas

El Senamhi detalla el impacto del Niño Costero, explicando las lluvias extremas en el norte y otras regiones como Huancavelica e Ica. Además, se aclara el origen del halo solar visto en Lima, relacionándolo con la alta nubosidad. (Crédito: TV Perú)

El fenómeno de El Niño Costero generará condiciones climáticas inusuales en el país durante los próximos meses, con precipitaciones intensas en varias regiones y un incremento de temperaturas estacionales, según informó el Senamhi. La entidad meteorológica, adscrita al Ministerio del Ambiente, precisó que el evento ya se encuentra presente y atraviesa una fase de transición atmosférica que se prolongará al menos hasta marzo, periodo en el que se espera mayor variabilidad climática.

Las primeras manifestaciones se registran en el norte, especialmente en Tumbes y Piura, donde se han reportado lluvias intensas con acumulados superiores a 111 milímetros en pocas horas. “Sí, en la parte norte sí hemos registrado lluvias, extremo lluvioso mayores de ciento once milímetros en horas, y esto puede volver a ocurrir, por eso estamos con los avisos”, señaló una representante de la institución.

El Niño Costero ya está
El Niño Costero ya está presente: SENAMHI emite avisos rojos por precipitaciones y prevé estaciones más cálidas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Otoño e invierno cálido

La comisión multisectorial encargada del monitoreo del fenómeno elevó el nivel oficial de vigilancia a alerta ante la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Este cambio implica que las autoridades consideran probable un incremento de eventos climáticos significativos en distintas regiones, por lo que se mantienen activos avisos meteorológicos y seguimiento permanente.

El organismo técnico también advirtió que el impacto no se limitará a las precipitaciones. “Ahí vamos a tener otoño cálido, o sea, con temperaturas más elevadas de lo normal para un otoño, y el invierno también con temperaturas más elevadas de su promedio normal”, explicó la especialista. Según el pronóstico, ambas estaciones presentarán valores térmicos por encima de sus registros históricos habituales.

SENAMHI reporta lluvias extremas y
SENAMHI reporta lluvias extremas y anuncia cambio de vigilancia a alerta por fenómeno El Niño. (Foto: Captura video: TV Perú)

Alerta roja por lluvias

El Senamhi informó además que se mantienen alertas rojas por lluvias en zonas de la costa y la sierra. Se reportan tormentas eléctricas en Huancavelica, así como incremento del caudal de ríos en Pisco, donde ya se registraron incidencias en sectores cercanos al cauce. También se observan precipitaciones moderadas en el sur de Ayacucho, con desplazamiento de nubosidad hacia la costa de Arequipa. La entidad prevé que las lluvias en la franja costera disminuyan temporalmente, aunque podrían reanudarse en los días siguientes.

Finalmente, la especialista Raquel Loayza explicó el origen del halo solar observado recientemente en Lima. “Tenemos nubes que son altas, de diez kilómetros hacia arriba, que tienen cristales de hielo. Estos cristales tienen refracción, y eso es lo que origina los colores que se ven”, indicó en entrevista con Tv Perú. Añadió que este fenómeno óptico está asociado a la abundante nubosidad propia de la temporada de lluvias y no representa un riesgo para la población.

Autoridades climáticas advierten lluvias severas
Autoridades climáticas advierten lluvias severas y temperaturas sobre lo normal por presencia de El Niño. (Foto: Agencia Andina)

