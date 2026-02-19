Exreo del penal de Arequipa escapó del área psiquiátrica de hospital Honorio Delgado: INPE rechaza responsabilidad

Un paciente venezolano escapó del Hospital Honorio Delgado mientras era evaluado por orden judicial.

Un exreo de nacionalidad venezolana escapó del área de Psiquiatría del Hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa, generando preocupación sobre la seguridad en este tipo de establecimientos. El hecho ocurrió el lunes 16 de febrero, poco después de las 11:00, y expuso una serie de brechas en la vigilancia y custodia de pacientes internados por orden judicial.

De acuerdo con información de Diario Correo, el paciente logró saltar desde el auditorio hacia el área de repostería y, en cuestión de minutos, trepó la reja perimétrica que rodea el servicio de Psiquiatría. Aprovechó un instante en el que el agente del INPE que se encontraba de turno salió a buscar a una enfermera para atender una solicitud familiar. Esa breve ausencia fue suficiente para que el paciente cruzara la zona interna y saliera por la puerta principal del hospital.

No es la primera vez que ocurre una fuga en el Honorio Delgado Espinoza. Según el mismo medio, tras un episodio anterior, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo recomendó instalar rejas en las ventanas del comedor y la repostería, pero hasta el día de la fuga, la medida no se había implementado. Esto ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad en áreas sensibles.

INPE rechaza responsabilidad de fuga de exreo

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) difundió un comunicado en el que rechaza rotundamente cualquier intento de responsabilizarlo por la fuga del paciente extranjero en el hospital arequipeño. La institución precisó: “El INPE ha cumplido cabalmente con las disposiciones de las autoridades competentes, por tanto, rechaza las informaciones tendenciosas que buscan responsabilizarlo por dicha fuga”.

La cronología presentada por el INPE detalla que el 1 de junio de 2025, Jesús Díaz García ingresó al Establecimiento Penitenciario de Varones Arequipa bajo prisión preventiva por el delito de robo agravado. Más adelante, el 4 de febrero de 2026, el Primer Juzgado Penal Colegiado de Arequipa ordenó su libertad, argumentando la existencia de un diagnóstico psiquiátrico.

El mismo día, el Cuarto Juzgado de Familia dispuso su internamiento en el área de Psiquiatría del Hospital Honorio Delgado hasta el 4 de abril del presente año. El 5 de febrero, el INPE trasladó al paciente al nosocomio cumpliendo los protocolos de seguridad y, desde ese momento, la custodia pasó a ser responsabilidad del hospital. El comunicado enfatiza que la función del INPE termina con la entrega y que las versiones que buscan atribuirle responsabilidad carecen de fundamento.

Paciente aún no había diagnóstico definitivo al momento de la fuga

El jefe de Psiquiatría del hospital, doctor Ricardo Ibáñez, explicó a medios locales que el ingreso de Díaz García se realizó de manera formal y en presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Familia.

“A través de un acta que se realiza, el paciente ingresa a nuestro servicio para recibir, en primer lugar, diagnóstico y evaluación de mi especialidad”, relató Ibáñez, subrayando que la orden judicial no especificaba un diagnóstico, sino que correspondía al equipo médico determinarlo.

Ibáñez aclaró que el paciente se encontraba en pleno proceso de evaluación. “Estaba en evaluación para que nosotros, como especialistas, a través de los procedimientos, de junta médica, de evaluación diaria y la ayuda psicológica pertinente, se debía hacer un diagnóstico”, sostuvo el jefe de Psiquiatría. Señaló que observar la conducta del paciente es clave y que normalmente se requiere al menos un mes de internamiento para establecer un diagnóstico confiable.

El día de la fuga, según Ibáñez, el área contaba con personal de enfermería, técnicos, psicólogos y médicos. “Entiendo que está en investigación. En ese momento había personal tanto de enfermería, profesionales, técnicos, personal de psicología y médicos asignados a esa área”, indicó. El jefe de Psiquiatría insistió en que no podía adelantar opinión sobre el estado mental del paciente ni sobre los motivos de la huida, ya que la evaluación clínica aún estaba en curso y corresponde a una junta médica emitir conclusiones tras un periodo de observación.

Por ahora, el hospital ha iniciado los procedimientos internos para esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar si existieron fallas en los protocolos o en la infraestructura. Entretanto, el caso ha puesto nuevamente en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer la seguridad en centros de salud mental que reciben pacientes derivados por orden judicial.