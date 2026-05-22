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Escolar deja al Perú en lo más alto del ajedrez juvenil tras conseguir oro en Campeonato Panamericano de Ajedrez en El Salvador

Ayme Maraví Cerón alcanzó el primer lugar del podio en la categoría Sub-17 femenina, tras superar a ajedrecistas de México y Canadá

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La ajedrecista peruana Aymé Maraví Cerón se consagró campeona de la categoría Sub-17 femenina en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez 2026, disputado en El Salvador, logrando su segundo título continental consecutivo. El torneo reunió a cerca de 400 participantes de 25 países y consolidó a la escolar como una de las principales figuras del ajedrez juvenil en América. Fuente: TV Perú Noticias

La joven ajedrecista peruana Ayme Maraví volvió a destacar en el ámbito internacional tras consagrarse campeona de la categoría sub-17 femenina en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez 2026, disputado en Sonsonate, El Salvador. Con este resultado, la escolar nacional logró su segundo título panamericano consecutivo y confirmó el gran momento deportivo que atraviesa.

El torneo reunió a cerca de 400 ajedrecistas de 25 países y tuvo como sede el Hotel Royal Decameron Salinitas, en una competencia que se extendió del 11 al 18 de mayo de 2026, según informó TV Perú Noticias. En ese escenario, Ayme Maraví sostuvo una campaña que la llevó al primer lugar del podio por delante de rivales de México y Canadá.

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La victoria también tuvo un valor simbólico: Maraví alcanzó su segundo título panamericano consecutivo, tras el oro conseguido el año pasado en Brasil. En una disciplina donde cada punto se define por precisión y manejo del tiempo, la peruana volvió a imponerse ante una nómina internacional con representantes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, México, Cuba, Ecuador, Venezuela y Paraguay, entre otros.

Una joven con cabello oscuro, vistiendo una camisa blanca con cuello rojo, sonríe a la cámara mientras sostiene tres trofeos dorados y plateados en un interior luminoso
La ajedrecista peruana Aymé Maraví Cerón celebra con sus trofeos tras ganar su segundo título consecutivo como campeona sub-17 en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez en El Salvador. (Foto: Facebool / Perú Chess)

Escolar peruana suma otro oro en ajedrez

En la categoría sub-17 femenina, el podio quedó definido con Ayme Maraví en el primer lugar; la mexicana Guadalupe Montaño Vicente en el segundo; y la canadiense An Guo en el tercero. El resultado consolidó a la ajedrecista peruana como una de las principales figuras juveniles del continente en su división.

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Natural del distrito de Santa Anita y estudiante del colegio Saco Oliveros, Maraví construyó un recorrido sostenido en torneos internacionales. En 2025 obtuvo el título de Maestra FIDE Femenina (WFM), una distinción que acredita su crecimiento competitivo y su proyección en el alto rendimiento.

Actualmente cursa el quinto año de secundaria y ya acumula resultados en distintas modalidades. En el Mundial Escolar de Ajedrez 2024, realizado en Lima, ganó la medalla de oro en la modalidad rápida sub-15. Ese mismo año, en el Festival de Ajedrez de la Juventud Uruguay 2024, obtuvo la medalla de plata en la modalidad clásica sub-16.

Su progresión también incluyó el Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2025, disputado en Lima, donde logró la medalla de bronce en la categoría sub-16. Con el bicampeonato continental sub-17, Maraví reforzó un perfil competitivo que combina títulos en ajedrez clásico, rápido y blitz.

Aymé Maraví Cerón, una joven con camiseta blanca, sostiene dos trofeos. Una mujer con ramo de flores y un hombre la flanquean, junto a globos y un cartel de bienvenida
La ajedrecista peruana Aymé Maraví Cerón celebra su victoria como campeona sub-17 en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez 2026 junto a su familia, mostrando sus trofeos y un cartel de bienvenida. (Foto: Facebool / Perú Chess)

Delegación peruana destacó en el Panamericano de Ajedrez 2025

El XV Campeonato Panamericano U7-U17 de Ajedrez 2026 se desarrolló en la ciudad de Sonsonate del 11 al 18 de mayo. La organización concentró las partidas en el Hotel Royal Decameron Salinitas y convocó a cerca de 400 ajedrecistas de 25 países.

Más allá del oro de Maraví, la delegación peruana sumó resultados relevantes en varias categorías y ritmos de juego. En la modalidad clásica, el equipo nacional obtuvo medalla de oro con Juan Eduardo Ramos Barriga en la categoría sub-09 absoluto y con Javier Kazuo Takahashi Guevara en la sub-13 absoluto, resultados que ampliaron el balance peruano en el medallero general.

En ritmo rápido, Perú también subió al primer lugar del podio con Lhuanna Jáuregui, campeona en sub-11 femenino, y con Fabiana Gómez, oro en sub-15 femenino. En esa misma modalidad, Irina Rojas logró la medalla de plata en sub-15 femenino y Esther Esteban alcanzó la medalla de plata en sub-17 femenino.

En blitz, Yamil Reyes consiguió la medalla de plata en sub-17 absoluto. Fabiana Gómez volvió a ganar medalla de oro en sub-15 femenino y Lhuanna Jáuregui obtuvo la medalla de bronce en sub-11 femenino. En la modalidad clásica, Gómez añadió otra presea para Perú con la medalla de plata en sub-15 femenino.

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