Suspenden operaciones en el Terminal Terrestre y Terrapuerto de Arequipa tras quedar inundados por intensas lluvias en la región

La Terminal Terrestre de Arequipa quedó completamente inundada tras las intensas lluvias que azotaron la ciudad durante la tarde, generando el cierre de más de cien empresas de transporte y la suspensión de todas las salidas de buses interprovinciales. La emergencia dejó a decenas de pasajeros varados, mientras comerciantes y trabajadores intentaban recuperar pertenencias en medio del agua y el lodo.

El fenómeno climático sorprendió a la región con una tormenta acompañada de truenos y relámpagos que activó todas las quebradas secas de la ciudad. El volumen de aguas pluviales desbordó la torrentera de la avenida Los Incas, lo que provocó que tanto el Terminal Terrestre como el Terrapuerto de Arequipa resultaran gravemente afectados.

Las aguas inundaron los pisos de ambos locales, forzando el cierre inmediato de los counters y negocios, mientras los usuarios intentaban proteger sus equipajes y buscar información sobre la reanudación de los servicios.

Pasajeros y comerciantes fueron afectados por la inundación en el Terminal Terrestre de Arequipa, donde el agua cubrió las instalaciones tras una intensa tormenta. (Composición: Infobae Perú)

El impacto de la tormenta no se limitó al terminal. En diferentes distritos, los buzones colapsaron, viviendas quedaron bajo el agua y se registraron cortes de energía eléctrica. El tránsito por la zona fue restringido por la Policía Nacional para prevenir nuevos incidentes, y dos vehículos quedaron varados en la zona de la Universidad Continental, uno de los puntos más críticos de la emergencia.

Suspenden operaciones en el terminal terrestre de Arequipa tras la inundación

La situación generó una profunda incertidumbre entre los pasajeros, quienes aguardaban respuestas sobre la salida de sus buses con destino a diversas ciudades del sur del país. Muchos de ellos, cargando maletas y esperando bajo la lluvia, expresaron su frustración y resignación ante la falta de información certera.

Uno de los pasajeros afectados relató: “Están cancelando todas las salidas. Yo también ahorita estoy viajando para Cusco y están cancelando todas las salidas. Hay disposición de administración del terminal, indicando que no hay salidas para nadie, hasta nuevo aviso”. Los usuarios que ya habían adquirido sus boletos recibieron la autorización para utilizar sus pasajes en la fecha en que se normalicen los servicios.

La inundación en el Terminal Terrestre de Arequipa obligó al cierre temporal de operaciones de más de cien empresas de transporte y dejó a decenas de pasajeros varados y comerciantes afectados. (Foto: Facebook / Radio KOROPUNA.pe )

Algunos pasajeros llegaron al terminal sin saber lo que ocurría, y se encontraron con la noticia de la suspensión generalizada. Tanto viajeros individuales como quienes se dirigían por motivos laborales quedaron a la espera de una solución.

La administración del terminal dispuso la cancelación total de las salidas, medida que generó una acumulación de personas en las instalaciones, muchas de las cuales buscaban información sobre la posibilidad de reprogramar sus viajes o recibir reembolsos. Solo algunas empresas externas lograron operar de manera limitada, mientras la mayoría mantuvo sus actividades paralizadas.

Lluvias intensas inundan Arequipa

El desborde de la torrentera Los Incas fue uno de los episodios más graves de la jornada. A la altura de la Universidad Continental, la corriente arrastró lodo y piedras, dejando dos autos varados en la vía y provocando la inundación de la playa de estacionamiento de la casa de estudios. Estudiantes grabaron el momento en que el agua superaba los límites del cauce, evidenciando el peligro que enfrentó la comunidad universitaria y los vecinos de la zona.

Una fuerte inundación, producto de intensas lluvias, causa estragos en la ciudad de Arequipa, afectando las zonas aledañas a la Universidad Continental. La corriente de lodo y agua demuestra su poder destructivo. Fuente: Facebook / Arequipa Informada

La emergencia se extendió a múltiples distritos de Arequipa. Las lluvias comenzaron alrededor de las 15:00 horas en Chiguata y Polobaya, para luego avanzar hacia Paucarpata, Socabaya, Mariano Melgar, Miraflores Cercado y áreas aledañas. La magnitud del fenómeno también se percibió en provincias como Castilla, Condesuyos y La Unión, donde las precipitaciones dañaron infraestructura vial y agrícola.

El Senamhi emitió un aviso meteorológico alertando sobre la continuidad de las lluvias intensas en los valles interandinos y costeros, con pronóstico de precipitaciones hasta el sábado. Las autoridades locales mantienen la atención de emergencias por inundaciones de viviendas, colapso de buzones y cortes eléctricos, mientras la población permanece expectante ante posibles nuevos eventos climáticos.