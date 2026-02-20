Extorsionadores amenazan de muerte a trabajadores de conocida empresa de transporte de ruta SJL-Ventanilla

Una banda criminal difundió un video intimidatorio dirigido a la empresa Roma, obligando a conductores y cobradores a suspender sus labores (Créditos: Buenos días Perú/Panamericana TV).

Un caso más de extorsión. Una reciente grabación difundida por redes sociales ha encendido la alarma entre los trabajadores de la empresa de transporte público Roma, que opera en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. En el video, un integrante de una organización delictiva autodenominada ‘Los Amiguitos de Pachacútec’ pronuncia amenazas directas contra conductores, cobradores y personal de limpieza, advirtiendo represalias mortales si no cumplen con sus exigencias económicas.

El material audiovisual muestra cómo el extorsionador forma las iniciales de la empresa con balas y exhibe un arma de fuego mientras dirige su mensaje. “A todos los amiguitos de Pachacútec, que se pongan en línea, porque desde mañana todos los trabajadores de limpieza, choferes y cobradores se van a morir”, se escucha. La intimidación, reforzada por imágenes claras de la munición y el arma, ha generado temor entre los transportistas, quienes han optado por no salir a trabajar en los últimos días.

Los delincuentes exigen a la empresa un pago inicial de S/50.000 y una cuota diaria de S/20 por cada vehículo en circulación. “La empresa no está dispuesta a pagar esas sumas, ya que en San Juan de Lurigancho deben entregar dinero a cuatro bandas distintas”, explica un conductor afectado, que prefiere no revelar su identidad por razones de seguridad, ante las cámaras del programa Buenos días Perú de Panamericana TV.

La paralización del servicio ha dejado el principal paradero de Roma casi vacío, con la mayoría de los buses resguardados por miedo a represalias - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El trabajador sostiene que la presión financiera es insostenible y que la extorsión se suma a la difícil situación económica que enfrentan los choferes, quienes dependen del ingreso diario para subsistir.

La paralización del servicio ha dejado visible el impacto de la amenaza: el principal paradero de Roma en San Juan de Lurigancho, habitualmente repleto de buses, ahora luce casi desierto. Solo se observa la presencia de tres unidades estacionadas, mientras que el resto de los vehículos permanece resguardado en estacionamientos privados, por disposición de los propietarios y la administración de la empresa.

“No es justo que la Policía nos deje abandonados. Estamos cansados de vivir con miedo y sin trabajar no sabemos cómo alimentar a nuestras familias”, reclama otro transportista.

Los conductores exigen mayor seguridad y acciones concretas para frenar la ola de extorsiones que mantiene paralizado el transporte público en una de las zonas más pobladas de la capital.

Los delincuentes exigen un pago inicial de S/50.000 a la conocida empresa - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Canales de emergencia ante la extorsión

El Gobierno habilitó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para recibir denuncias de extorsión y brindar atención inmediata. Este sistema se conecta con la Central de Emergencias 105, lo que permite el envío rápido de grabaciones, videos u otras pruebas.

Además, existen otros canales para reportar estos delitos:

Línea 1818: canal exclusivo para denunciar extorsión.

Celular 942 841 978: número destinado a reportes urgentes.

Comisarías: oficinas policiales en cada distrito para realizar denuncias presenciales.

Depincri: divisiones especializadas en investigar delitos de extorsión.

Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (atención médica de urgencia): 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113