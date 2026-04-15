Perú

El emotivo mensaje de la esposa de Reimond Manco al exfutbolista antes de escándalo: “Te admiro, te respeto”

Lilia Moretti de mostraba muy contenta y confiada en su pareja, por lo que no dudó en dedicarle palabras de amor en sus redes sociales

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Composición de dos imágenes: una mujer de cabello oscuro se toma una selfie sonriendo y, a la derecha, abraza a un hombre barbudo en un sofá, ambos felices
La esposa de Reimond Manco en una selfie y junto al exfutbolista en una imagen que refleja su admiración mutua antes de que un escándalo saliera a la luz.

Lilia Moretti expresó en redes sociales un mensaje de admiración y agradecimiento para su esposo Reimond Manco, pocas horas antes de que se difundiera la existencia de videos y mensajes que el exfutbolista habría enviado a otra mujer. La revelación, realizada por Magaly Medina en su programa de televisión, tomó por sorpresa a quienes habían seguido la muestra pública de afecto de la pareja.

En una historia publicada en Instagram, Lilia Moretti dirigió unas palabras a su esposo, donde resaltó su compromiso y entrega. “Para mi esposo. Gracias por ser valiente, aun cuando nadie ve tus batallas. Gracias por esforzarte cada día, aunque estés cansado. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Te admiro, te respeto y doy gracias a Dios por tu vida”, fue el mensaje que compartió la madre de los hijos del futbolista.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de "liliamoretti25" que muestra la frase "PARA MI ESPOSO" en letras marrones sobre un fondo beige
La esposa de Reimond Manco, Daniela Salem, publicó este emotivo mensaje dedicado al exfutbolista en su historia de Instagram antes de que estallara el reciente escándalo.

Horas después, el ambiente familiar cambió con la divulgación mediática de contenidos que comprometerían al exjugador. Magaly Medina reveló en su programa la existencia de mensajes y videos que Manco habría enviado a otra mujer, generando interrogantes sobre la situación personal de la pareja.

Tres paneles verticales con texto en español sobre fondo beige claro. El primer panel dice 'PARA MI ESPOSO'. Otros paneles contienen mensajes de amor y admiración
Daniela Salem, esposa de Reimond Manco, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para el exfutbolista, expresando su admiración y respeto, días antes de que surgiera una controversia pública.

¿Quién es Lilia Moretti?

Lilia Moretti es la tercera esposa de Reimond Manco y, según información pública, tiene cerca de 35 años. Nacida en Tumbes, muestra en sus redes sociales su apego por la playa y la vida al aire libre. Es madre de dos hijos con el exfutbolista, y tiene otros dos hijos mayores de una relación anterior. Así, la familia que han conformado suma seis integrantes.

En una publicación previa, Reimond Manco describió: “La familia... donde la vida empieza y el amor nunca acaba. Los amo mi banda”, palabras que acompañó con una foto familiar en Instagram. Las imágenes y mensajes compartidos por la pareja reflejaban una relación consolidada y un proyecto familiar en común.

En sus perfiles, Moretti también muestra su interés por el deporte y los viajes. Junto a su familia, visitó recientemente Disneyland París, una experiencia que compartió en imágenes junto a Manco y sus hijos. Su vínculo con el exfutbolista comenzó en una reunión de amigos, donde —según contó— el primer encuentro terminó en desacuerdo por la música: ella prefería reggaetón, mientras que él optaba por salsa.

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos.
El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos.

A pesar de aquel inicio accidentado, el romance se fortaleció con el tiempo. En 2014, Moretti y Manco iniciaron su relación, superando dificultades y fortaleciendo su lazo. Cuatro años después, en 2018, decidieron casarse en una ceremonia íntima en presencia de familiares, amigos cercanos y el cantante Josimar. La boda marcó un nuevo capítulo en la vida del exfutbolista, que ha enfrentado altibajos públicos tanto en lo profesional como en lo personal.

La reciente polémica, detonada por la difusión de mensajes y videos divulgados por Magaly Medina, ha puesto a la pareja en el centro del debate mediático. Por ahora, el mensaje de Moretti en Instagram permanece como testimonio de respaldo y admiración, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la relación.

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