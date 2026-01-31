Extorsionadores disparan contra distribuidora en SJL y exigen pago mensual de S/16.000 bajo amenazas de muerte

Los dueños de una distribuidora en San Juan de Lurigancho son víctimas de la delincuencia. Extorsionadores les exigen el pago de 15 mil soles mensuales y, como advertencia, balearon la fachada de su local. Fuente: América Noticias

Un nuevo episodio de violencia sacude San Juan de Lurigancho. Delincuentes dispararon contra la fachada de la distribuidora de bebidas Villalobos, ubicada en la avenida Santa Rosa, y exigieron a los propietarios el pago mensual de 16.000 soles bajo amenaza de nuevos atentados. El ataque ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando los extorsionadores dejaron mensajes intimidatorios y dispararon tres veces contra el local, generando temor entre los trabajadores y vecinos.

La propietaria del negocio relató a América Noticias y RPP Noticias que las amenazas se iniciaron días atrás mediante mensajes de texto, en los que exigían la suma mencionada y advertían de graves consecuencias en caso de no cumplir. Tras el atentado, los extorsionadores dejaron un sobre en la puerta del establecimiento, además de nuevos mensajes con amenazas directas contra la integridad de la familia y el personal. “Hoy, a la 1 de la madrugada, han realizado tres disparos a la misma tienda, pidiéndonos un monto de 16.000 soles mensuales”, declaró la propietaria a RPP Noticias.

La situación ha generado indignación y preocupación en la familia dueña de la distribuidora, que denuncia la falta de patrullaje permanente y la respuesta insuficiente de las autoridades policiales. A pesar de haber realizado la denuncia en la Comisaría de La Huayrona, los propietarios afirman que el resguardo solo se activa por breves periodos y tras cada nuevo incidente.

El atentado ocurrió durante la madrugada, cuando delincuentes dispararon contra la distribuidora Villalobos en la avenida Santa Rosa, dejando mensajes y amenazas directas a los propietarios. Foto: Composición Infobae Perú

Atacaron a balazos el local tras exigir un monto exorbitante

El atentado se produjo en la madrugada del viernes, cuando los delincuentes dispararon contra la puerta principal del local. Los dueños notaron los impactos y hallaron un sobre con mensajes intimidatorios, lo que confirmó el inicio de una campaña de extorsión. Según la empresaria, las amenazas comenzaron mediante mensajes de texto, no por aplicaciones de mensajería instantánea, y se intensificaron tras el primer ataque armado.

La propietaria explicó a América Noticias: “Nosotros nos percatamos esta mañana cuando pasó este atentado. Habían dejado mensajes y, también, como ven, han dejado un sobre allá abajo”. La consternación aumentó al revisar el contenido de los mensajes, que incluían amenazas explícitas contra la vida y el patrimonio de la familia.

Los vecinos y trabajadores del sector manifiestan temor ante este tipo de hechos, que se han vuelto frecuentes en la zona. La propietaria lamenta que la respuesta policial no resulte suficiente para frenar la ola de extorsión: “El patrullaje no es permanente y solo se activa si reporto la situación”.

Extorsionadores exigen pago de 16.000 soles mensuales

Los extorsionadores exigen un pago mensual de 16.000 soles para cesar los ataques y garantizar la seguridad del local y su personal. La propietaria detalló que el primer mensaje extorsivo llegó el viernes, pero la presión aumentó tras el atentado con armas de fuego. “Dieciséis mil soles mensuales nos estaba extorsionando”, afirmó la empresaria a América Noticias.

Los propietarios han recibido reiterados mensajes intimidatorios donde se les exige el pago mensual de 16.000 soles para evitar nuevos ataques y garantizar la seguridad del negocio y su personal. Foto: Composición Infobae Perú

Las comunicaciones intimidatorias incluyen amenazas de mayor violencia en caso de acudir a la policía. Uno de los mensajes advertía: “Te alineas con la organización o, de lo contrario, te vuelo tu casa con tu familia, tu local y tu almacén. Quiero solución hoy día ya”. Tras cada contacto con las autoridades, los extorsionadores respondían casi de inmediato, lo que incrementó la sensación de vulnerabilidad de la familia. “Eso es lo que más me indigna. Cuando llamo a la comisaría, termino de hablar y automáticamente me llega un mensaje”, expresó la propietaria.

La dinámica de la extorsión implica monitoreo constante, intimidación directa y amenazas explícitas, lo que obliga a los afectados a reforzar la seguridad y mantener comunicación permanente con la comisaría local.

Denuncian que policía ofreció darle seguridad en su día de franco

A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta institucional ha quedado en entredicho. La empresaria denunció una presunta conducta irregular de un efectivo policial, quien, tras acudir al llamado de auxilio, ofreció un servicio privado de protección fuera de sus funciones oficiales. “Cuando llega el efectivo, le muestro los mensajes y los videos donde me intimidan. El efectivo me dice: ‘Mire, señora, lo único que yo le puedo dar es que yo la cuido, yo con mi propia arma te cuido en mi franco’”, relató la afectada a RPP Noticias.

La propietaria quedó sorprendida ante la propuesta, que consideró inapropiada e ilegal. Además, la empresaria lamentó que el agente no firmara el registro de denuncias previas ni ofreciera garantías adecuadas: “Ni siquiera han venido a firmar ni nada”, sostuvo.

Una de las dueñas denunció que, tras acudir a la comisaría, un agente le ofreció protección privada fuera de su horario laboral, en lugar de registrar formalmente la denuncia y reforzar el patrullaje oficial. Foto: RPP Noticias

Actualmente, el local cuenta con presencia policial ocasional, pero los propietarios insisten en la necesidad de un resguardo más efectivo y permanente. “Debo tener cuidado con mi personal y estar en comunicación con la Comisaría de la Huayrona”, concluyó la empresaria, quien exige una respuesta institucional que permita frenar la escalada de violencia y proteger a quienes trabajan y viven en San Juan de Lurigancho.

Sin radares, ni comunicación por radio, las víctimas de extorsión en el distrito continúan enfrentando una situación de inseguridad que pone en riesgo sus vidas y su actividad económica.