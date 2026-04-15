Es falso que no se abrieran colegios en Pamplona Alta en las Elecciones 2026: centros de votación sí funcionaron y registran votos

Desmienten audio viral donde indican que no se pudo votar en un colegio de Pamplona Alta. YouTube Valeria Coca

En WhatsApp circula un audio que afirma que en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, varios colegios –que funcionaban como centros de votación– no habrían abierto sus puertas durante la jornada electoral. Según esta versión, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría reconocido sólo tres colegios cerrados, cuando en realidad serían cinco. Además, se sostiene que algunas cédulas de votación habrían sido retiradas irregularmente de los locales.

PerúCheck verificó que no existen evidencias que respalden dichas afirmaciones. Por el contrario, datos oficiales indican que los centros de votación en Pamplona Alta sí funcionaron.

¿Qué locales de votación hay en Pamplona Alta, San Juan de Lurigancho?

Este medio contactó con la ONPE, que informó que en la zona de Pamplona Alta se habilitaron un total de 17 locales de votación. Posteriormente, se revisó la plataforma oficial de resultados electorales, donde se constató que todos estos centros registran votos emitidos, lo que confirma que estuvieron operativos durante la jornada.

Entre los locales con mayor volumen de participación figuran la IE 6151 San Luis Gonzaga, con 5,082 votos en 21 mesas; la IE 7059 José Antonio Encinas Franco, con 4,330 votos; y la IE 6089 Jorge Basadre Grohmann, con 4,275 votos. Estas cifras reflejan participación de electores en la zona.

Asimismo, otros centros como la IE 7221 La Rinconada presentan altos registros de votantes por mesa, mientras que instituciones como la IEP Mi San Martincito registran menor cantidad.

No hay evidencia de retiro irregular de cédulas

Respecto a la afirmación de que cédulas de votación habrían sido retiradas de los colegios, no se encontraron reportes oficiales ni pronunciamientos de autoridades electorales que respalden esta versión, por lo que PerúCheck no puede confirmar la certeza o falsedad de dichas acusaciones.

La ONPE conversó con este medio y afirmó que durante la jornada electoral participaron fiscales y miembros de otras entidades estatales que no reportaron incidencias con los materiales. “No es cierta la información que circula. El colegio parroquial Virgen de la Asunción, la institución educativa San Luis Gonzaga y Alfonso Ugarte abrieron el día lunes”, indicaron. La especialista solicitó no publicar su identidad y cargo.

¿Qué pasa con los locales que aún no tienen información disponible?

El audio en cuestión menciona que en este colegio se desarrolló una jornada electoral y que “unas 5,000 o 6,000 personas fueron a votar, y no lo hicieron”. Aunque resulta inverificable determinar si hubo personas que fueron a votar y se retiraron sin hacerlo, la página de la ONPE registra actas pendientes de revisión, lo que confirma que sí hubo sufragio en ese centro de votación.

La ONPE aún no termina de procesar las actas de los centros de votación en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. | Fuente: ONPE.

Si bien algunos locales aún no muestran resultados completos en la plataforma —debido a que el proceso de escrutinio y carga de actas sigue en curso—, la propia página de la ONPE evidencia que sí hubo votación en estos centros.

Por ejemplo, se detalla que en la IE 6038 Ollantay se deben procesar 150 actas; en la IE 6041 Alfonso Ugarte, 50; en Fe y Alegría 65, 120; en la IEP El Mundo del Divino Niño, 45; en la IE 7082 Juan de Espinosa Medrano, 55; en la IE Parroquial Virgen de la Asunción, 45; en la IE 7035 Leoncio Prado, 135; y en la IE 7087 El Nazareno, 85.

Actas registradas en locales de votación de Pamplona Alta

Estos registros muestran que los locales fueron habilitados y que el proceso electoral sí se realizó, aun cuando los resultados detallados todavía no estén completamente disponibles en todos los casos.

Conclusión

El audio que asegura que varios colegios no abrieron en Pamplona Alta y que se retiraron cédulas de votación no tiene sustento. La información oficial de la ONPE confirma que los 17 locales de votación en la zona estuvieron habilitados y registran votos emitidos. Aunque este medio no puede determinar si hubo electores que asistieron a los centros de votación y no sufragaron, sí puede calificar el contenido del audio como falso, dada la evidencia explicitada en este artículo.