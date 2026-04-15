Rebeca Escribens se refiere al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao : “Le da vergüenza reconocerlo”

Rebeca Escribens, presentadora de televisión, comenta sobre la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao, afirmando que a Alejandra "le da vergüenza reconocerlo" tras su reconciliación.

Alejandra Baigorria volvió a estar en el centro de la atención tras su aparición junto a Said Palao en Madrid. La empresaria viajó a España para recibir un premio y lo hizo acompañada de su familia y de su esposo, con quien había protagonizado una fuerte crisis semanas atrás.

Las cámaras de Amor y fuego captaron a la pareja y a los familiares de Baigorria en el aeropuerto. El encuentro levantó rápidamente rumores de reconciliación, ya que la pareja había estado distanciada después de que Palao fuera visto con otras mujeres en un yate en Buenos Aires.

El propio Palao compartió en Instagram un video de la premiación, donde se escucha: “Felicitaciones, mi amor. Te lo mereces”. El mensaje fue interpretado por seguidores como una muestra de apoyo y posible acercamiento, pese a la polémica reciente.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme

Durante los últimos días, las redes sociales y programas de espectáculos han debatido si la pareja decidió darse una nueva oportunidad, aunque ni Baigorria ni Palao han confirmado el estado actual de su relación.

Rebeca Escribens cuestionó el discurso de Ale Baigorria a Said

Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos, analizó el caso y fue directa en su opinión sobre el discurso de agradecimiento de Baigorria a Palao durante la premiación.

“Nadie duda que es una trabajadora y emprendedora, pero no entiendo el agradecimiento a su esposo después de lo que ha pasado”, afirmó Escribens, en referencia al escándalo del yate.

La presentadora Rebeca Escribens, sentada en el set de su programa, se refiere al perdón de Alejandra a Said Palao, afirmando que "le da vergüenza reconocerlo".

Para la presentadora, Baigorria habría perdonado a Palao en privado, pero evita admitirlo en público. “Parece que lo ha perdonado por interno, pero no por externo. Siento que tiene vergüenza de reconocerlo públicamente”, comentó la actriz.

Escribens sugirió que la empresaria debe revisar aspectos personales antes de asumir el rol de inspiración para otras mujeres. “Si quieres ser ejemplo, también hay que saber manejar lo que muestras de tu vida personal”, señaló.

La conductora remarcó su desacuerdo con el comportamiento de Palao, pero reconoció la inteligencia de Baigorria. “Creo que debería revisar ciertos aspectos personales para ser una mujer íntegra en todos los sentidos”, finalizó.

Rebeca Escribens, presentadora de televisión, comenta sobre la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao, afirmando que a Alejandra "le da vergüenza reconocerlo" tras su reconciliación.

La situación de la pareja sigue generando debate en medios y redes sociales. La exposición de su vida privada y la forma en que enfrentan las crisis matrimoniales mantienen la atención del público y la prensa.