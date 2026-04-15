DT de Coquimbo Unido señaló la clave para vencer a Universitario: “Hay que saber organizarse y sufrir partidos”

Hernán Caputto se refirió a su planteamiento en el duelo por Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

El martes 14 de abril, Coquimbo Unido sorprendió a Universitario de Deportes y se impuso 2-0 como visitante en la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el equipo chileno comparte el liderato del Grupo B junto a Nacional de Uruguay.

El técnico Hernán Caputto expresó su satisfacción en conferencia de prensa: “Ante todo, orgullo, pero principalmente por lo entregado por los jugadores, por seguir el plan de juego. Y todo eso desencadena romper paradigmas y diferentes cosas que son el paso de los años, la historia y demás. Pero siento que cuando hay una unión tan grande en el equipo y tanto amor propio se pueden lograr objetivos importantes”.

Caputto también resaltó el valor del triunfo después del empate ante Nacional en el debut: “La copa es muy importante, este triunfo porque habíamos perdido puntos de local, con lo importante que es la localía y nada, muy contento por eso. Por supuesto que se lo dedicamos principalmente a mi familia, pero también a toda la gente que viajó”.

DT de Coquimbo Unido señaló la clave para vencer a Universitario en Copa Libertadores 2026.

Analizó a Universitario

Caputto reconoció que analizó cuidadosamente a Universitario antes del encuentro y anticipó que el equipo buscaría a José Carabalí por la banda izquierda, por lo que diseñó un plan para neutralizarlo en el estadio Monumental de Ate.

“Nosotros sabíamos, porque lo ha hecho en todos los partidos, y es normal a veces de local que salgan con todo. Sabíamos que venían con todo, que estaban las opciones, que iban a atacar por banda, que Carabalí iba a romper, iban a encontrar a los dos centrodelanteros”, señaló.

El técnico de Coquimbo explicó cuál fue la clave para superar al tricampeón peruano. “En el fútbol también hay que saber organizarse, también sufrir partidos, saber pasarla mal en el buen sentido de la palabra, y saber que iba a estar el momento para convertir. A veces se dan los planes de juego, a veces no. En este caso se dio”.

Caputto detalló el replanteamiento táctico que aplicó para evitar que Universitario descontara. “Sabíamos que debíamos dejarle un poco el balón, pero no darle posibilidades por dentro. Después, cuando invirtieron, cambiaron jugadores, pusieron jugadores de diferente pie en el medio, pero siguieron dejando cuatro jugadores arriba, pues avanzan los laterales delante. Lo que intentamos es cerrarle mucho más esos espacios, hacer como una línea de cinco que igualara los cuatro que subían y que tuviese uno libre y otro por delante”.

Finalmente, valoró la importancia del triunfo, el primero de Coquimbo Unido en la historia de la Copa Libertadores. “Todos sabemos la historia que tiene el club, seguramente no toda la gente, pero de esfuerzo, de lucha, de resiliencia. Esto es una bandera eso. Así que me saco el sombrero principalmente por la entrega de los jugadores, que fue encomiable”.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B

Con el triunfo sobre Universitario, Coquimbo Unido alcanzó el primer puesto del Grupo B junto a Nacional de Uruguay, que lidera por diferencia de goles. Ambos equipos suman 4 puntos, producto de una victoria y un empate.

La ‘U’ ocupa el último lugar del grupo con solo un punto, obtenido en su visita a Deportes Tolima. Una derrota ante Nacional el miércoles 29 de abril en el estadio Monumental reduciría aún más sus posibilidades y complicaría su aspiración de avanzar a los octavos de final.

Tabla del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.