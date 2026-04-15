¿Javier Rabanal recibió ultimátum de Universitario?: detalles de la continuidad del DT tras derrota ante Coquimbo Unido

Tras la derrota contra Coquimbo Unido, el técnico español es punto de críticas y muchos hinchas pidieron su salida. (Modo Fútbol)

Universitario de Deportes tropezó en la Copa Libertadores 2026: perdió por 2-0 con Coquimbo Unido en el estadio Monumental la noche del martes 14 de abril. La ‘U’ no pudo en casa y Javier Rabanal se convirtió en punto de críticas por el mal resultado.

El técnico español no está pasando por un buen momento al mando de los ‘cremas’, y los hinchas hicieron sentir su malestar pidiendo su salida inmediata. Sin embargo, se conoció la postura que tomó la directiva sobre su continuidad.

“No hay un ultimátum de la U de: ‘tenemos que conversar, Rabanal, para que te vayas’; eso no ha pasado. Si pierden Arequipa, ahí es otra historia”, apuntó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Partidos claves para marcar continuidad de Javier Rabanal

Universitario de Deportes no tiene tiempo para lamentos tras la derrota con Coquimbo Unido, se le viene una seguidilla de partidos tanto en la Liga 1 como Copa Libertadores 2026. Los siguientes encuentros son importantes porque definirá el futuro de la ‘U’ y también la continuidad de Javier Rabanal.

La primera prueba de fuego del DT será Melgar este domingo 19 de abril a las 17:15 horas en Arequipa, este resultado podría determinar si el español se quedará o no en Ate porque una nueva caída podría dejar a los ‘merengues’ fuera del torneo nacional.

Tres días después, los ‘cremas’ recibirán a Deportivo Garcilaso el miércoles 22 de abril a las 20:30 horas en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Y luego tocará Alianza Atlético el domingo 26 de abril en Ate.

Universitario vs Coquimbo Unido: partido en el Monumental por fecha 2 de Copa Libertadores 2026 - Crédito: Paloma Del Solar.

¿Qué dijo Javier Rabanal tras derrota con Coquimbo Unido?

El entrenador Javier Rabanal compareció ante los medios tras la derrota de Universitario de Deportes y ofreció su visión sobre el desarrollo del encuentro. En la conferencia de prensa, el DT reconoció el malestar expresado por la hinchada y explicó que comprende la reacción de los aficionados, dado el resultado adverso y las expectativas previas.

“Es lógico que la hinchada esté enfadada, porque es posiblemente el peor partido que hemos hecho en el año. Estamos arrastrando una serie de déficit en algunas cosas y en lo que somos fuertes, que es defender el arco, hoy tampoco, porque dos veces nos han atacado y nos han hecho dos goles. Sobre todo el segundo, porque el primero puede ocurrir, es fútbol, centran, rematan, está al borde del fuera de juego”, declaró el español.

El técnico de Universitario habló luego de la derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Ante la consulta sobre si el grupo asimila correctamente su propuesta táctica, Rabanal fue enfático al responder que los futbolistas dominan el sistema desde hace varias temporadas. El entrenador remarcó que no se exige nada fuera de lo habitual y que la estructura de juego resulta familiar para todos los integrantes del plantel.

“Ya te digo yo que entenderlo, lo entienden porque son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna. Se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, que es 1-3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jugaran línea de cuatro con dos extremos, dentro de que hemos hecho un mal partido. No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan o no me lo transmiten y en los entrenamientos lo hacen bastante bien todo. Hasta el otro día, cuando sacamos el punto fuera, se veía un equipo sólido, llevábamos cuatro partidos sin encajar”, disparó.