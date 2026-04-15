Se filtró la continuidad de figura extranjera en Universitario para la próxima Liga Peruana de Vóley

Las 'pumas' se alistan para su duelo con Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (AquiTVO)

Universitario de Deportes ha comenzado a planificar el futuro de su equipo, enfocándose en consolidar la base que les permita competir con solidez en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Uno de los primeros pasos es garantizar la continuidad de Catherine Flood, quien ha sido clave en el rendimiento del conjunto.

Además de asegurar a la estadounidense, el club mantiene negociaciones avanzadas con otra integrante destacada de las ‘pumas’. El objetivo es fortalecer la columna vertebral del plantel, apostando por la permanencia de sus figuras extranjeras más influyentes para encarar el siguiente ciclo con aspiraciones renovadas.

“Universitario está a la espera de estos partidos por el tercer lugar para sentarse a conversar con Mara Leao, que es una voleibolista que ha caído muy bien en el grupo; la dirigencia quisiera retenerla y el técnico también. La base de Universitario se va a mantener. La idea en la ‘U’ es que se mantenga una base importante de cara a la próxima temporada. Catherine Flood ha tenido ofertas; seguramente la gente de San Martín saldrá a desmentir y demás, pero esta información no llega del club, viene por un entorno más cercano a la voleibolista”, informó Julio Peña en programa de ‘AquiTVO’.

Mara Leao estuvo cerca de jugar por Alianza Lima y no fichar por Universitario de Deportes.

Catherine Flood definió su futuro

La incertidumbre sobre el futuro de Catherine Flood mantiene en vilo a los seguidores de Universitario de Deportes, quienes esperan confirmaciones sobre la conformación del plantel para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. La atacante estadounidense se ha convertido en una de las favoritas de la hinchada, gracias a su aporte en la cancha y su carisma fuera de ella.

En las últimas semanas, surgieron versiones sobre ofertas que Flood habría recibido tanto de equipos extranjeros como de otros clubes peruanos. Esta situación generó inquietud entre los fanáticos de la ‘U’, que ven en la continuidad de la jugadora un factor clave para las aspiraciones del equipo en el siguiente campeonato.

“Recibió oferta de la primera de Polonia, de la segunda de Turquía, de Regatas Lima; también recibió un ofertón de San Martín. Catherine Flood, pese a todo ello, está muy cerca de continuar en Universitario de Deportes”, apuntó el comunicador.

Catherin Flood, autora de 314 puntos en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Universitario de Deportes.

La permanencia de la estadounidense en la ‘U’ parece encaminarse a una confirmación, según trascendió en las últimas horas. La voleibolista habría optado por seguir vistiendo la camiseta crema a pesar de haber recibido propuestas significativas de equipos como Regatas Lima y San Martín.

“Ni la oferta enorme que hizo la San Martín le saca el deseo de seguir en Universitario, porque se siente muy identificada con la gente, con el hincha; el equipo, el trato la han hecho sentirse como en casa. Y además, se ha quedado también con esa espinita de estar tan cerca y quedarse lejos de la final. Le ha dicho que no a Polonia, no a Turquía. Lo de Regatas fue un sondeo, una oferta, y lo último de San Martín. Está muy avanzado; no estoy diciendo que ya está arreglado, pero está muy avanzado para que continúe en Universitario de Deportes”, añadió Peña.