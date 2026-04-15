Karla Bacigalupo entrega hoy su corona a la nueva Miss Perú 2026: ¿a qué hora y cómo ver la ceremonia?

Este miércoles 15 de abril, la reina de belleza 2025 le dice adió a su reinado y coronará a su sucesora. Conoce todos los detalles aquí | Instagram

Karla Bacigalupo se despide este miércoles de su mandato como Miss Perú y entrega la corona a la nueva representante nacional que buscará el título de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. La ceremonia se realiza en el Teatro Municipal del Callao y reúne a figuras importantes del certamen, así como a autoridades locales, en uno de los eventos más destacados del calendario de la belleza peruana.

La Organización Miss Perú, presidida por Jessica Newton, confirmó que la elección de la nueva reina se llevó a cabo internamente. La presentación oficial se realiza este miércoles, en una jornada que marca el inicio de la preparación de la futura candidata nacional para el certamen internacional. En el evento, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, participa como invitada especial, en el marco de su visita protocolar a Perú.

Desde hace 10 meses, Karla Bacigalupo ha ostentado el título nacional. Hoy, la ceremonia en el Callao oficializa el traspaso de la corona y la presentación de la sucesora, quien representará a Perú en Puerto Rico. La presencia de Bosch destaca como uno de los momentos centrales, consolidando el carácter internacional de la jornada.

Karla Bacigalupo se despide del Miss Universo 2025 con emotivo mensaje tras quedar fuera del Top 30. Infobae Perú / Captura: IG

¿A qué hora será la coronación de la nueva Miss Perú?

La coronación de la nueva Miss Perú inicia a las 11 de la mañana del miércoles 15 de abril en el Teatro Municipal del Callao. A la cita asisten autoridades como César Pérez, alcalde del Callao, además de la presidenta de la organización, Jessica Newton, y Cassandra Sánchez de Lamadrid, gerente comercial del certamen.

Durante la ceremonia, Karla Bacigalupo realiza el acto de entrega de la corona en presencia de invitados y representantes del mundo cultural y social. El evento marca el comienzo de la preparación de la nueva soberana, quien asume la misión de representar a Perú en la próxima edición de Miss Universo. El Teatro Municipal, recientemente reinaugurado, actúa como escenario de este acto central en la agenda cultural del Callao.

Las dos reinas de belleza, una en un deslumbrante vestido plateado y otra en un elegante diseño verde, se preparan para la coronación de Miss Perú 2026, donde Karla Bacigalupo pasará la corona a su sucesora.

¿Dónde ver la coronación de Miss Perú 2026?

La transmisión en vivo de la ceremonia está disponible para el público a través del canal oficial de Miss Perú en YouTube, permitiendo a los seguidores presenciar el momento en tiempo real y conocer a la nueva reina nacional. El acceso virtual amplía la cobertura y la participación del público, dentro y fuera del país.

El evento se desarrolla en el Teatro Municipal del Callao, un recinto cultural recién remodelado que forma parte de la agenda nacional de espectáculos y actividades artísticas. La organización ha destacado la importancia de integrar espacios patrimoniales en eventos de relevancia, abriendo el recinto a la comunidad y promoviendo su nuevo ciclo como centro de actividades culturales.

Fátima Bosh, Miss Universo 2025, cumplirá agenda en Lima

La llegada de Fátima Bosch a Perú se enmarca en una agenda oficial que se extiende hasta el domingo 19 de abril, con actividades previstas en Lima e Ica. Bosch es la primera invitada internacional que recibe el renovado Teatro Municipal del Callao, en una jornada que congrega a autoridades, artistas y representantes del certamen.

La actual Miss Universo también formará parte de la ceremonia de coronación de la próxima Miss Perú 2026.

En un mensaje difundido por la organización, Fátima Bosch expresó: “Donde los caminos antiguos conducen por encima de las nubes y algo se queda contigo. Nos vemos pronto”. La agenda de la modelo incluye un pasacalle cultural en Lima, con la participación de agrupaciones folclóricas locales, y una feria artesanal y gastronómica que exhibe la diversidad y creatividad peruanas.

Entre los puntos más destacados, la visita de Miss Universo 2025 contempla un recorrido por la laguna de Huacachina en Ica, donde se recreará la leyenda local de la sirena. El objetivo es vincular la imagen de la reina con los principales destinos turísticos del país y difundir el atractivo de Perú en los canales internacionales asociados al certamen. La organización considera que la presencia de Bosch representa una oportunidad estratégica para la promoción global de la imagen y la oferta turística peruana.