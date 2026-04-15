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Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama: “Tiene que poner plata”

La directiva ‘crema’ buscará un centrodelantero extranjero luego de que finalice el Torneo Apertura 2026

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La directiva decidió el futuro del delantero senegalés. Créditos: Modo Fútbol.

Sekou Gassama afronta sus últimos días en Universitario de Deportes luego de su nivel mostrado en la derrota ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026. El delantero senegalés, incorporado como refuerzo esta temporada, no respondió a las expectativas de la dirigencia, que ya resolvió su salida del club.

Álvaro Barco y Franco Velazco han decidido que Gassama dejará la institución al término del Torneo Apertura. Según información del periodista Gustavo Peralta en Modo Fútbol, el equipo ‘crema’ ya tiene identificado a su posible reemplazante para la segunda parte de la temporada.

“Hace dos días mencioné que en Universitario manejan opciones extranjeras para reemplazar a Gassama. En realidad, no son dos alternativas, sino una, con un nombre definido que juega en Sudamérica. No llegará de otra región y actualmente tiene contrato, por lo que el club deberá gestionar su salida. La intención de fichar a este jugador ya fue comunicada, aunque todavía no puedo revelar el nombre porque las negociaciones deben avanzar”, indicó Peralta.

El periodista evitó precisar la identidad del próximo centrodelantero, pero brindó algunos detalles: no es peruano, nunca ha jugado en la Liga 1 y actualmente pertenece a un club sudamericano, por lo que la ‘U’ deberá pagar una cifra para obtener su pase.

“Este delantero no milita en el fútbol peruano, pero es considerado una pieza importante. Universitario tiene que poner plata para traerlo, operación que se realizaría al finalizar el Torneo Apertura. En los próximos días o semanas, la negociación podría avanzar para asegurar su incorporación y contar con él tras el Apertura, sumando un refuerzo ofensivo para el Clausura”, agregó Peralta.

El reportero de L1 Max descartó que el próximo delantero de Universitario sea nacional, como Gianluca Lapadula, quien atraviesa un momento difícil en la segunda división de Italia. Además, señaló que el regreso de Raúl Ruidíaz resulta poco probable, pese a las consultas de los hinchas ‘merengues’.

Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama al final del Torneo Apertura 2026.
Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama al final del Torneo Apertura 2026. Créditos: Movistar Deportes / X.

¿Javier Rabanal se queda o se va?

Universitario de Deportes sufrió una derrota 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental por la Copa Libertadores 2026, la noche del martes 14 de abril. El conjunto dirigido por Javier Rabanal no logró imponerse como local y el entrenador español recibió críticas por el resultado.

El presente de Rabanal al frente del equipo es complicado y los aficionados expresaron su descontento solicitando su salida. A pesar de la presión, la directiva ya definió su postura respecto a la continuidad del técnico.

“No hay un ultimátum de la U de: ‘tenemos que conversar, Rabanal, para que te vayas’; eso no ha pasado. Si pierden Arequipa, ahí es otra historia”, señaló Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

Tras la derrota contra Coquimbo Unido, el técnico español es punto de críticas y muchos hinchas pidieron su salida. (Modo Fútbol)

Javier Rabanal afrontará una prueba clave el domingo 19 de abril, cuando Universitario visite a Melgar en Arequipa por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Una derrota no solo prolongaría la mala racha del equipo, sino que también reduciría notablemente las posibilidades de pelear por el título de la primera fase, ya que la ‘U’ quedaría a cinco puntos de los líderes, Alianza Lima y Los Chankas.

Por el momento, la directiva de Universitario, encabezada por el director deportivo Álvaro Barco y el administrador temporal Franco Velazco, no ha emitido comentarios sobre el futuro de Sekou Gassama ni de Javier Rabanal.

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