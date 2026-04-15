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Perú ganó medalla de plata en tenis de mesa y sumó 7 preseas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El Team Perú viene cosechando varios logros en el certamen internacional que se realiza en Panamá. Conoce todas las medallas de los deportistas nacionales

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Perú obtiene medalla de plata en tenis de mesa y suma siete preseas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD
Keiji Takeda ganó la medalla de plata en tenis de mesa en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD

El Team Perú reafirmó su presencia en la élite juvenil de Sudamérica al obtener una nueva presea en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebran en Panamá durante 2026. La reciente conquista de la medalla de plata en tenis de mesa consolida la posición de Perú en el cuarto lugar del medallero general, situando al país como uno de los protagonistas del certamen.

El tenis de mesa fue escenario de una final reñida donde Keiji Takeda, atleta respaldado por el Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte, se enfrentó al colombiano Sebastián Bedoya. Takeda dominó el primer set con un marcador de 11-9, pero el colombiano respondió adjudicándose los siguientes cuatro parciales (11-8, 11-6, 11-6 y 11-6). El resultado final, 4-1 a favor de Bedoya, dejó al peruano con la medalla de plata.

Keiji Takeda ganó la presea de plata en el certamen que se desarrolla en Panamá. (Video: IPD)

La delegación nacional celebró con entusiasmo el aporte de Takeda, quien “aportó una nueva alegría para el país”, según la ministra de Educación, María Esther Cuadros. La funcionaria expresó: “Extiendo mi más sincera felicitación a nuestro destacado deportista por obtener la medalla de plata en tenis de mesa. Sigue adelante. El Perú celebra tu logro y confía en que vendrán muchos más”.

La jornada también trajo más satisfacciones para Perú, con preseas de bronce obtenidas por Emilia Ezcurra en surf y Yesus Perea en judo, ampliando así el saldo de medallas de la delegación.

Emilia Ezcurra ganó la medalla de bronce en SUP Race femenino (Surf) de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD
Emilia Ezcurra ganó la medalla de bronce en SUP Race femenino (Surf) de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD

Medallas de Perú en Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El conteo de preseas para el Team Perú incluye un oro, tres platas y dos bronces, logrados por jóvenes atletas en diversas disciplinas. Francesko Canayo, campeón en lucha libre 51 kg, se convirtió en el primer medallista dorado del país en estos juegos. En sus palabras: “Es una gran experiencia representar al Perú y lograr una medalla de oro. Entrené muy duro para conseguirlo, viviendo en el albergue de la Videna, donde realizaba mi preparación. Agradezco el apoyo del PAD del IPD”.

La lista de medallistas peruanos la completan Oziel Herrera (plata en lucha libre 60 kg), Álvaro Villa (plata en lucha libre 92 kg), Fernando Jimeno (plata en lucha libre 45 kg), Keiji Takeda (plata en tenis de mesa), Emilia Ezcurra (bronce en SUP Race femenino de surf) y Yesus Perea (bronce en judo 66 kg).

Perú ha logrado consolidar su presencia en la clasificación general con esta suma de preseas. El desempeño de sus representantes en disciplinas como lucha libre, tenis de mesa, surf y judo ilustra el avance sostenido del deporte juvenil en el país. Cada medalla refleja el esfuerzo de jóvenes que, con el respaldo institucional y familiar, logran destacarse en el ámbito internacional.

Yesus Perea obtuvo la medalla de bronce en judo 66 kg de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD
Yesus Perea obtuvo la medalla de bronce en judo 66 kg de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD

Historia de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Los Juegos Suramericanos de la Juventud constituyen un evento multidisciplinario que reúne a atletas de entre 14 y 17 años de diferentes países sudamericanos. La organización recae en la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), y la competencia se celebra cada cuatro años, en la antesala de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La cita inaugural de estos Juegos tuvo lugar en setiembre de 2013 en Lima, Perú, donde se realizaron competencias en 19 deportes. Desde entonces, el certamen se ha consolidado como una plataforma de desarrollo para nuevas generaciones de deportistas, quienes encuentran en este escenario la oportunidad de medir su talento a nivel internacional.

La edición de 2026 en Panamá reafirma la relevancia del evento como espacio para la proyección de jóvenes promesas. El desempeño de la delegación peruana demuestra el avance del país en el deporte formativo y la capacidad de sus atletas para competir en igualdad de condiciones con el resto del continente.

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