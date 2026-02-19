Soldado peruano de 19 años continúa desaparecido tras fuerte explosión en cuartel del Ejército

La explosión en el cuartel El Polvorín de Pisco dejó siete soldados heridos y un desaparecido durante el traslado de granadas de guerra.

La tranquilidad habitual en el cuartel El Polvorín de Pisco se vio abruptamente interrumpida recientemente por una fuerte explosión que dejó a siete soldados heridos y a uno desaparecido durante el traslado de granadas.

El estallido, ocurrido en el Centro de Municiones del Ejército del Perú, marcó el inicio de una intensa búsqueda para dar con el paradero de Erick Eduardo del Piero Ochoa Candela, un joven de 19 años cuya familia aguarda respuestas en medio de la incertidumbre.

Ochoa Candela, originario de Nuevo Imperial, Cañete, ingresó en septiembre de 2025 al Centro de Municiones del Ejército. Su nombre quedó marcado en la lista de desaparecidos tras el siniestro ocurrido mientras se ejecutaba el Plan de Destrucción de Munición, procedimiento destinado a eliminar explosivos en desuso.

Siete efectivos del Ejército resultan heridos durante traslado de granadas en Pisco. (Foto: Difusión)

De acuerdo con el reporte oficial, la onda expansiva afectó a varios militares, quienes sufrieron quemaduras de segundo grado y fueron inicialmente trasladados al Hospital San Juan de Dios en Pisco, aunque la gravedad de algunos casos obligó su evacuación aérea hacia el Hospital Militar en Lima.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó mediante un comunicado oficial que los soldados heridos fueron derivados de inmediato a los hospitales Hipólito Unanue y Arzobispo Loayza en Lima, donde actualmente reciben atención especializada por equipos multidisciplinarios de salud.

El Minsa aseguró que, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), la cobertura médica está garantizada para todos los afectados, sin restricciones a los servicios necesarios para su recuperación.

Investigación en marcha

El Ejército del Perú activó su sistema de inspectoría para determinar si los protocolos de seguridad se cumplieron durante la manipulación de las granadas o si una falla técnica pudo haber desencadenado la explosión.

El joven soldado Erick Ochoa figura como desaparecido tras el siniestro en el Centro de Municiones del Ejército Peruano, generando preocupación entre sus familiares. (Ejército del Perú)

En paralelo, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, a cargo de la fiscal Fiorella Janeth Félix Acosta, inició una investigación preliminar por presunto delito de lesiones culposas. Se dispuso la verificación de cámaras de seguridad, inspecciones técnicas y peritajes con apoyo de Criminalística y la Unidad de Desactivación de Explosivos.

Un reporte difundido por Pedro Yaranga, experto en temas seguridad, señaló que “la explosión de granadas de guerra en el cuartel El Polvorín, en Pisco, donde dejó un suboficial, seis soldados de tropa heridos y un soldado desaparecido, deja serias dudas sobre la capacitación del personal de tropa, así como posible negligencia en seguir los protocolos”.

La ley establece que la persona responsable del transporte de explosivos debe estar adecuadamente entrenada y contar con las competencias pertinentes para evitar riesgos en la manipulación del material.

El Ejército del Perú y la Fiscalía investigan si existió incumplimiento de protocolos de seguridad durante la manipulación de explosivos en El Polvorín. (Mindef)

Esperan respuestas

La familia de Erick Ochoa se desplazó a Pisco para exigir transparencia en las investigaciones y la intervención plena de las autoridades.

Según información oficial recogida por La Lupa, los allegados esperan información oficial en los exteriores del cuartel, mientras las labores de búsqueda prosiguen en el área afectada. El Ejército del Perú afirmó que se están otorgando las facilidades correspondientes a los deudos y allegados, al tiempo que continúan los peritajes en la zona de la detonación.

Yaranga planteó cuestionamientos específicos: “En este caso, sin tomar las debidas medidas, se confió en soldados inexpertos de pocos meses de permanencia al mando de un suboficial”.

Además, advirtió que no se habría seguido ningún protocolo, ya que “en el caso de las granadas, debió ser transportadas al menos en contenedores diseñados para este tipo de objetos peligrosos”. Yaranga enfatizó la falta de previsión respecto a la temperatura del lugar, lo que pudo favorecer la detonación accidental.

El diagnóstico de los heridos permanece bajo reserva, mientras la búsqueda de Erick Ochoa se mantiene activa en las instalaciones del cuartel El Polvorín. La investigación interna ordenada por el Ejército del Perú busca establecer responsabilidades administrativas y técnicas. La madre del soldado desaparecido, de origen campesino, viajó a Lima para exigir justicia y esclarecer el paradero de su hijo.