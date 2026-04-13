Perú

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

El exesposo de Keiko Fujimori fue consultado por su voto y protagonizó un momento viral durante las elecciones 2026

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Un mar de emociones inundó la llegada de Mark Vito al local de votación. El participante de 'La Granja VIP' no pudo contener el llanto al reunirse con su pareja y su suegro tras un tiempo de aislamiento. TikTok.

En medio de la expectativa nacional por los Resultados de la ONPE EN VIVO durante las Elecciones Generales del Perú 2026, un episodio inesperado captó la atención del público y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El protagonista fue Mark Vito, figura mediática y exesposo de la lideresa política Keiko Fujimori, quien fue abordado por ciudadanos mientras se dirigía a cumplir con su deber cívico.

La escena ocurrió en su centro de sufragio, en un contexto donde miles de peruanos acudían a votar mientras el país seguía minuto a minuto los avances de los resultados ONPE 2026 en directo. En ese ambiente, cargado de expectativa política, la presencia de Mark Vito no pasó desapercibida, generando curiosidad entre los asistentes.

Mark Vito desconcierta al público con reacción inesperada. Composición Infobae / Carol Ruiz.
Mark Vito desconcierta al público con reacción inesperada. Composición Infobae / Carol Ruiz.

El también personaje televisivo se encontraba realizando su recorrido habitual cuando fue interceptado por ciudadanos que no dudaron en acercarse. El momento coincidió con la cobertura del reality La Granja VIP, lo que añadió un componente mediático adicional a la escena.

A su llegada al local de votación, Mark Vito protagonizó un breve encuentro con su pareja, Leslie Echevarría, en un instante que, aunque corto, fue captado por las cámaras. La interacción se dio en medio del movimiento propio de la jornada electoral, marcada por la presencia de votantes, personal electoral y equipos de prensa.

Mark Vito fue sorprendido por su novia Leslie Echavarría en su centro de votación, donde también estuvo presente el padre de Leslie para brindarle apoyo. YouTube
Mark Vito fue sorprendido por su novia Leslie Echavarría en su centro de votación, donde también estuvo presente el padre de Leslie para brindarle apoyo. YouTube

Sin embargo, el momento fue rápidamente interrumpido por el equipo de producción del programa, que le solicitó continuar con su recorrido hacia el aula correspondiente para completar el proceso de votación. La indicación buscaba mantener el flujo del contenido televisivo y evitar mayores interrupciones en medio de la cobertura.

Fue durante ese desplazamiento cuando ocurrió el episodio que desató la viralización. En medio del trayecto hacia su mesa asignada, una ciudadana decidió romper el protocolo implícito del momento y lanzarle una pregunta directa, reflejando la curiosidad que despiertan las figuras públicas en un contexto político tan relevante.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.
Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.

¿A quién le dio su voto Mark Vito?

“¿Por quién vas a votar?”, fue la consulta que resonó en el ambiente, generando de inmediato expectativa entre quienes se encontraban cerca. La interrogante no solo apuntaba a conocer su decisión electoral, sino que también evocaba su vínculo pasado con Keiko Fujimori, lo que le añadía un matiz político más profundo.

Ante la pregunta, Mark Vito reaccionó con rapidez, pero en lugar de ofrecer una respuesta directa o esquivar el tema con evasivas tradicionales, optó por una salida completamente inesperada. Su respuesta sorprendió tanto a la persona que realizó la pregunta como a los presentes.

“Team Reales, apóyanos”, expresó de manera inmediata, desviando la atención del tema electoral hacia el ámbito del entretenimiento. La frase, breve pero contundente, provocó reacciones instantáneas, entre risas, desconcierto y comentarios, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El momento, que ocurrió en cuestión de segundos, se convirtió en un contenido viral, especialmente porque se dio en medio de una jornada donde el foco principal estaba puesto en los Resultados ONPE EN VIVO y en las decisiones que definirán el futuro político del país.

La reacción de Mark Vito puede interpretarse como una estrategia para evitar pronunciarse públicamente sobre su voto, una práctica común entre figuras públicas que buscan mantener su privacidad en temas políticos. Sin embargo, la forma en que lo hizo, apelando a una consigna vinculada a su participación televisiva, le dio un giro inesperado a la situación.

Mientras tanto, el país continúa atento al avance de los resultados de la ONPE en directo, en una jornada donde no solo se definen autoridades, sino donde también surgen historias paralelas que capturan la atención ciudadana.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.
Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.

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