ONPE resultados 2026 en vivo: así votó el sur del Perú según boca de urna de Datum

Resultados preliminares a boca de urna de Datum en la región Madre de Dios muestran a Sánchez en primer lugar con 21.0%. (Canal N)

Mientras el país permanece atento al avance de los Resultados de la ONPE EN VIVO en las Elecciones Generales 2026, el primer gran termómetro electoral llega desde el boca de urna elaborado por Datum, cuyos resultados evidencian un escenario particularmente complejo en el sur del Perú, donde el voto no se concentró en una sola candidatura, sino que se distribuyó entre múltiples opciones, configurando un mapa electoral fragmentado y altamente competitivo.

Lejos de mostrar una tendencia clara, las regiones del sur —tradicionalmente decisivas en los procesos electorales— reflejan una dinámica marcada por la dispersión. Ningún candidato logra superar ampliamente a sus contendores y, en paralelo, la categoría “otros” alcanza porcentajes elevados, lo que sugiere un electorado dividido, con preferencias diversas y, en muchos casos, alejadas de las principales figuras políticas.

A continuación, el detalle por regiones, que permite entender con mayor claridad cómo se ha configurado este escenario:

Keiko Fujimori lidera conteo rápido de Datum. Captura: América TV.

📍 AREQUIPA: liderazgo sin ventaja contundente

En Arequipa, el candidato Jorge Nieto encabeza el boca de urna con un 20.4%, posicionándose en el primer lugar, aunque sin lograr una distancia que le permita consolidarse como favorito absoluto.

Lo siguen:

Rafael López Aliaga con 13.1%

Ricardo Belmont con 10.8%

Alfonso López Chau con 10.8%

Más atrás aparecen:

Keiko Fujimori con 8.5%

Carlos Álvarez con 8.1%

Roberto Sánchez con 6.4%

La categoría “otros” alcanza un 21.9%, un dato clave que evidencia que una quinta parte del electorado optó por opciones fuera del grupo principal.

Los resultados del sondeo a boca de urna en Arequipa dan a Nieto el 20.4% de los votos. (Canal N)

📍 PUNO: voto repartido con ligera ventaja

En Puno, el liderazgo corresponde a Roberto Sánchez con 21.0%, seguido por Ricardo Belmont con 17.4%.

El resto de preferencias se distribuye así:

Alfonso López Chau: 13.2%

Yonhy Lescano: 10.2%

Keiko Fujimori: 5.1%

Ronald Atencio: 4.4%

Jorge Nieto: 3.9%

Aquí, la categoría “otros” llega a 24.8%, reforzando la idea de un electorado altamente diversificado.

Una composición de Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga, figuras políticas clave según la encuesta Datum sobre las Elecciones 2026.

📍 TACNA: competencia ajustada y alta dispersión

En Tacna, Ricardo Belmont lidera con 16.5%, seguido por Jorge Nieto con 11.8%.

Luego aparecen:

Alfonso López Chau: 10.8%

Keiko Fujimori: 9.2%

Roberto Sánchez: 8.8%

Rafael López Aliaga: 7.7%

Carlos Álvarez: 7.3%

El porcentaje de “otros” alcanza 27.9%, uno de los más altos, mostrando un escenario abierto.

Resultados de boca de urna de Datum Internacional muestran a Roberto Sánchez a la cabeza en la región Huancavelica. (Canal N)

📍 MOQUEGUA: el mayor nivel de fragmentación

En Moquegua, la dispersión alcanza su punto más alto. Jorge Nieto lidera con apenas 11.9%, seguido muy de cerca por:

Alfonso López Chau: 10.3%

Keiko Fujimori: 9.0%

Roberto Sánchez: 8.9%

Rafael López Aliaga: 8.1%

Ricardo Belmont: 7.7%

Martín Vizcarra: 7.5%

El dato más impactante es el de “otros”, que alcanza un 36.6%, el más alto entre todas las regiones analizadas.

Resultados de boca de urna de Datum Internacional muestran a Roberto Sánchez a la cabeza en la región Huancavelica. (Canal N)

📍 CUSCO: ligera ventaja en un escenario competitivo

En Cusco, Roberto Sánchez lidera con 22.5%, seguido por:

Alfonso López Chau: 15.7%

Ricardo Belmont: 15.5%

Jorge Nieto: 9.8%

Keiko Fujimori: 7.1%

Rafael López Aliaga: 6.0%

Carlos Espá: 3.2%

La categoría “otros” suma 20.2%, manteniendo la tendencia general.

Los resultados de boca de urna de Datum Internacional para la región Cusco muestran a Roberto Sánchez con 22.5%. (Canal N)