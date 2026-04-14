Perú

Qué se celebra el 14 de abril: memoria, tensiones y transformación en la historia peruana y americana

Los acontecimientos que convergen en esta fecha permiten rastrear disputas geopolíticas, cambios de liderazgo y el devenir de ideales colectivos en el Perú y el continente americano

Guardar
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 14 abril
La fecha hace converger episodios relevantes que han forjado identidades nacionales y han contribuido al desarrollo de ideales comunes en América Latina a través del tiempo (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 14 de abril reúne hechos clave en la historia peruana y continental. En 1864, España ocupó las Islas Chincha, desatando una crisis que derivó en guerra regional.

En 1985, Alan García ganó las elecciones y se convirtió en el presidente más joven del país. En 2011 falleció el antropólogo Fernando Fuenzalida Vollmar, influyente estudioso de la realidad andina.

En 2013 murió Armando Villanueva del Campo, histórico líder aprista. Además, se conmemora el Día de las Américas, una fecha que resalta la cooperación, la soberanía y la integración entre los países del continente americano.

14 de abril de 1864 – España ocupa las Islas Chincha y desata crisis que derivó en guerra sudamericana

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 14 abril
La ocupación de las Islas Chincha por España encendió una crisis internacional que golpeó la economía peruana y desató tensiones que pronto escalaron a un conflicto regional. (Armada de España)

El 14 de abril de 1864, una escuadra española ocupó las Islas Chincha, principales fuentes de riqueza guanera del Perú, en un acto que marcó el inicio de un conflicto internacional.

La intervención respondió a tensiones diplomáticas tras el incidente de Talambo y buscó presionar al gobierno peruano mediante el control económico. Tropas españolas tomaron el archipiélago, apresaron autoridades y enarbolaron su bandera, generando indignación nacional.

La ocupación provocó una crisis política, derivó en acuerdos cuestionados y desencadenó una guerra regional que involucró a otros países sudamericanos.

14 de abril de 1985 – Alan García gana elecciones y se convierte en el presidente más joven del Perú

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 14 abril
La elección de Alan García simbolizó renovación política, impulsada por un discurso que conectó con la población y marcó un hito en la historia democrática del Perú. (IPE)

El 14 de abril de 1985, Alan García irrumpió en la política peruana al ganar las elecciones presidenciales con apenas 36 años, convirtiéndose en el mandatario más joven del país y de América Latina en su tiempo.

Su ascenso fue impulsado por una oratoria encendida y un discurso que conectó con amplios sectores sociales en medio de una profunda crisis nacional. Representando al APRA, su victoria marcó un hito en la historia política peruana y despertó grandes expectativas.

Su figura emergió como símbolo de renovación, aunque también abriría una etapa compleja en el devenir del país.

14 de abril de 2011 – Muere Fernando Fuenzalida Vollmar, antropólogo que estudió el Perú profundo

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 14 abril
La muerte de Fernando Fuenzalida Vollmar cerró una vida dedicada a entender el Perú andino, dejando un legado clave en las ciencias sociales y el pensamiento crítico. (GEC)

El 14 de abril de 2011 falleció en Lima Fernando Fuenzalida Vollmar, destacado antropólogo, filósofo y escritor peruano cuya obra exploró las estructuras sociales y culturales del país.

Nacido en 1936, dedicó su vida a la investigación de comunidades andinas, analizando temas como identidad, poder y cambio social. Fue docente en importantes universidades y asesor en instituciones del Estado. Su pensamiento influyó en generaciones de académicos y aportó nuevas miradas sobre la realidad peruana.

También participó en la vida política y en comisiones clave, consolidando una trayectoria intelectual amplia y comprometida.

14 de abril de 2013 – Muere Armando Villanueva del Campo, líder histórico del APRA y figura clave política

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 14 abril
Armando Villanueva del Campo dejó una trayectoria marcada por la militancia y el poder, siendo protagonista de momentos clave en la historia política del siglo XX peruano. (Andina)

El 14 de abril de 2013 falleció en Lima Armando Villanueva del Campo, destacado político peruano y figura histórica del Partido Aprista. Nacido en 1915, dedicó su vida a la militancia política, enfrentando persecuciones, cárceles y exilios durante distintos gobiernos.

Fue cercano colaborador de Víctor Raúl Haya de la Torre y asumió el liderazgo del APRA tras su muerte. Ocupó cargos como presidente del Senado y primer ministro durante el gobierno de Alan García.

Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de sus ideales y una presencia constante en la política peruana del siglo XX.

14 de abril – Día de las Américas

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 14 abril
El Día de las Américas celebra la unión y cooperación entre países del continente, recordando una historia común marcada por la búsqueda de integración. (Andina)

El 14 de abril se celebra el Día de las Américas, una fecha que destaca la unión voluntaria, la soberanía y la cooperación entre los países del continente.

Su origen se remonta a 1890, cuando la Primera Conferencia Internacional Americana estableció la Unión de las Repúblicas Americanas, antecedente de la actual Organización de los Estados Americanos.

La conmemoración comenzó en 1931 y desde entonces se celebra en diversas naciones con actividades cívicas y educativas. Esta jornada busca fortalecer los lazos históricos, promover la paz y reafirmar ideales comunes entre los pueblos americanos.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu-noticias

Más Noticias

¿Dónde ganó Keiko Fujimori en las Elecciones de Perú? Resultados y conteo oficial de la ONPE EN VIVO

La lideresa de la agrupación derechista Fuerza Popular intenta llegar a la presidencia del Perú por cuarta vez consecutiva. En su última incursión ha logrado ingresar a la segunda vuelta con 16%

¿Dónde ganó Keiko Fujimori en las Elecciones de Perú? Resultados y conteo oficial de la ONPE EN VIVO

Resultados ONPE al 71.146% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Sigue en tiempo real el avance del escrutinio de votos en cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan conforme avanza el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados ONPE al 71.146% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

La empresaria lo agradeció públicamente durante su premiación en Madrid

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

Maju Mantilla recibe misil de María Pía Vallejos, quien defiende relación con Gustavo Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

La veterinaria fue tajante al responder las declaraciones de la ex Miss Mundo y dejó claro que confía en lo que vive junto a Salcedo, marcando distancia ante los rumores de reconciliación y triángulo amoroso

Maju Mantilla recibe misil de María Pía Vallejos, quien defiende relación con Gustavo Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

Rescatan a 20 mineros secuestrados en Pataz tras operativo “Qatar” de Fuerzas Armadas y PNP

Intervención del Comando Unificado permitió liberar a trabajadores retenidos por organización criminal en La Libertad

Rescatan a 20 mineros secuestrados en Pataz tras operativo “Qatar” de Fuerzas Armadas y PNP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Dónde ganó Keiko Fujimori en las Elecciones de Perú? Resultados y conteo oficial de la ONPE EN VIVO

¿Dónde ganó Keiko Fujimori en las Elecciones de Perú? Resultados y conteo oficial de la ONPE EN VIVO

Resultados ONPE al 71.146% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta

Mesa Directiva del Congreso aprobó viajes al extranjero y defensa de congresistas: ¿cuáles son?

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

Maju Mantilla recibe misil de María Pía Vallejos, quien defiende relación con Gustavo Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

¿Maju Mantilla en negación? Modelo descarta romance entre Gustavo Salcedo y la veterinaria María Pía Vallejos: “Nos amamos”

Gigi Mitre acusa a Piero Corvetto por fiasco en el desarrollo de las Elecciones 2026: “Un inepto, cobarde e incompetente”

DEPORTES

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

Partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal 2026 podría disputarse sin público por falta de garantías de la Policía Nacional

La Liga 3 solo permitirá entrenadores y asistentes peruanos en 2026: esta es la razón que dio la ANEF

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia