Playa Agua Dulce: Hombre agrede físicamente a trabajadora de la Municipalidad de Chorrillos durante operativo de ordenamiento

Una trabajadora municipal resultó golpeada en el rostro por un ciudadano durante labores de control en la playa más concurrida del distrito. La denuncia se formalizó en la comisaría y la víctima pasó exámenes legales

En operativo de ordenamiento en
En operativo de ordenamiento en playa Agua Dulce, un comerciante agrede y rompe el tabique a fiscalizadora de la Municipalidad de Chorrillos.

La mañana del jueves 19 de febrero, la playa Agua Dulce, un punto emblemático de Chorrillos, se convirtió en el escenario de una agresión contra la autoridad edil que alteró la rutina de vecinos y veraneantes.

Un hombre identificado como Giancarlo Hidalgo (49) agredió físicamente a una fiscalizadora de la Municipalidad de Chorrillos durante una jornada de supervisión. El episodio quedó registrado en video por otra trabajadora municipal y generó la intervención inmediata de las autoridades locales.

Marile Pinto (42), quien se encontraba cumpliendo funciones de control, recibió un golpe directo en el rostro. El ataque, presenciado por otros fiscalizadores, se produjo en el contexto de las tareas habituales de vigilancia y fiscalización que realiza el municipio en la zona costera.

El agresor, tras propinar el golpe, alegó haber sido insultado previamente por el personal de la municipalidad y se retiró del lugar mientras continuaba con una actitud hostil. De acuerdo con la información trascendida, la denuncia correspondiente se formalizó en la comisaría del distrito.

En declaraciones brindadas por Tito Gutiérrez Pérez, subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Chorrillos, se confirmó que la institución brindó apoyo integral a la trabajadora afectada.

“Como municipalidad y por encargo de nuestro alcalde, el señor Richard Cortés Melgarejo, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, nos encontramos brindando todo el apoyo necesario a nuestra fiscalizadora y también estamos viendo los temas legales en la comisaría de Chorrillos”, expresó el funcionario.

La agraviada fue remitida al área de médico legista para los exámenes correspondientes, cuyos resultados definirán los siguientes pasos legales.

Antecedentes en la playa Agua Dulce

El incidente ocurrió en un periodo en el que Agua Dulce había sido recientemente clausurada de manera temporal para permitir labores de limpieza y mejorar las condiciones de salubridad.

Como se recuerda, la municipalidad estableció el cierre de la playa el pasado domingo 15 de febrero durante todo el día, con apoyo policial y la colaboración de comerciantes y voluntarios, quienes participaron en una jornada de limpieza. La medida respondió a la necesidad de proteger la salud pública y fortalecer la gestión ambiental en la costa limeña.

Las acciones de fiscalización que desarrolla el municipio incluyen el control de comercio ambulatorio, la vigilancia frente al consumo de bebidas alcohólicas y la supervisión del manejo de residuos sólidos en la playa, uno de los puntos más concurridos de Lima.

“Como municipalidad, estamos todos los días dando ese soporte a nosotros, a todos los vecinos chorrillanos”, subrayó Gutiérrez Pérez. El funcionario también precisó que el agresor, Giancarlo Poggi Hidalgo Ávalos, ya fue denunciado formalmente y que la víctima se encuentra recibiendo respaldo emocional y médico.

La Municipalidad de Chorrillos reiteró que este tipo de operativos continuarán en la zona y que se mantendrá el acompañamiento a los trabajadores municipales afectados por hechos de violencia.

En la comisaría del distrito, los procedimientos legales siguen su curso mientras se esperan los resultados de los exámenes médico-legales practicados a la fiscalizadora.

