Cuatro kilómetros de la playa Agua Dulce permanecen cerrados: con rejas y militares evitan hoy el ingreso

Cuatro kilómetros de la playa Agua Dulce en Chorrillos fueron cerrados con rejas y custodia militar tras la acumulación de basura. (Andina)

Cuatro kilómetros de la playa Agua Dulce en Chorrillos permanecen cerrados hoy, domingo 15 de febrero, con rejas metálicas y presencia militar, impidiendo el ingreso de bañistas por decisión de la municipalidad distrital.

Según reportó Latina, el acceso fue restringido cerca a la medianoche, tras el hallazgo de grandes cantidades de basura dejada por visitantes, lo que se agudizó ayer 14 de febrero con la reciente celebración del Día de San Valentín.

Desde las primeras horas de hoy, los accesos a Agua Dulce exhiben rejas y presencia de personal militar y de la Municipalidad de Chorrillos. El despliegue busca asegurar el cumplimiento del cierre decretado por el alcalde Richard Cortés Melgarejo.

La municipalidad de Chorrillos decretó el bloqueo total de accesos a Agua Dulce por veinte toneladas de residuos tras San Valentín. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

De acuerdo con el reporte recogido por Latina, solo se mantiene habilitada una vía de acceso controlada para el personal de limpieza. El acceso a la arena está prohibido en su totalidad.

La medida afecta toda la extensión de esta playa bajo jurisdicción de Chorrillos, lo que representa aproximadamente cuatro kilómetros de litoral bloqueado. El cierre, que inició a las 23:59 del día anterior, se mantendrá hasta las 23:00 horas de hoy.

Toneladas de basura

El cierre responde a la acumulación de basura detectada cada fin de semana, desde que inició la temporada de Verano 2026.

“Durante el día de ayer, se han vuelto a encontrar varios restos de basura, como botellas, bolsas y cáscaras”, describió el equipo de Latina al mostrar imágenes del lugar. Se estima que unas veinte toneladas de residuos fueron abandonadas en la arena y parte de ellas arrastradas por el mar.

La playa Agua Dulce cerrará temporalmente debido a la acumulación masiva de basura. Este miércoles, durante labores de limpieza, se descubrió un chancho a medio comer enterrado en la arena. Foto: El Peruano

Para abordar la limpieza, alrededor de trescientas personas se movilizaron entre trabajadores municipales, empleados de restaurantes de la zona y miembros de una ONG. La prioridad es retirar plásticos y objetos peligrosos que puedan afectar tanto a visitantes como al ecosistema marino.

“Los primeros que limpian suelen ser quienes ofrecen sus servicios en los restaurantes, ya que dependen de la limpieza para atraer a sus clientes”, relató el reportaje.

Problema persistente

En declaraciones recogidas por Latina, el alcalde Richard Cortés Melgarejo explicó que la decisión de cerrar Agua Dulce no responde a una situación aislada. “Esta medida se ha tomado después de un monitoreo desde el mes de diciembre. No es una decisión de la noche a la mañana. Hemos tratado con campañas de concientización, de reeducación a nuestros veraneantes para que disminuya la basura que se produce. Esto es un problema que viene de muchos años y se ha tomado esta decisión drástica porque es la única forma a veces de que tengamos que aprender a cuidar todas las playas”, afirmó el alcalde.

El reporte indica que, pese a los esfuerzos anteriores, el volumen de residuos no disminuyó. “El círculo de contaminación es largo. Incluso cuando sube la marea, arrastra los plásticos y ese plástico ensucia la marea y genera niveles de contaminación”, agregó el burgomaestre.

La Playa Agua dulce es una de las más concurridas del litoral peruano. (Foto: Andina)

Custodia reforzada

Según el alcalde, la playa se encuentra acordonada con rejas altas, tras experiencias previas que demostraron que bloqueos de menor altura no impedían el ingreso de bañistas.

El operativo cuenta con personal policial, de seguridad ciudadana y del personal municipal. “Solo existe una vía de acceso. Hemos acordonado todo el frente de la playa Agua Dulce y anexado, obviamente, a la playa que está al costado para mantener los niveles o, en todo caso, para mantener la seguridad”, detalló el funcionario a Latina.

La multa por arrojar basura en la arena asciende a 2500 soles, según anunció el alcalde. “Vamos a aplicar fiscalización mucho más rígida, porque lamentablemente no aprendemos a las buenas, así que vamos a tener que aprender de las malas”, enfatizó.

El equipo periodístico de Latina recorrió las playas aledañas de la Costa Verde y constató que solo en Chorrillos se implementó un cierre total. En zonas como Barranco, no se observaron restricciones similares ni presencia de personal municipal controlando ingresos. No obstante, autoridades de otros distritos anunciaron que reforzarían el control de aforo por el cierre temporal de Agua Dulce.

A pesar de las campañas de concientización, la conducta de los visitantes no ha cambiado. - Agencia Andina

Medidas futuras

Según el alcalde, el cierre de la playa Agua Dulce tendrá una vigencia de un día, aunque no descartó la posibilidad de futuras restricciones si no se observa un cambio en el comportamiento de los visitantes.

A partir del día siguiente, la municipalidad planea incrementar la cantidad de tachos de basura y endurecer el régimen de sanciones para quienes arrojen desechos en la arena. “A partir del día de mañana se va a colocar mucho más tachos de basura de los que ya existen”, aseguró el alcalde a Latina.

El operativo de limpieza y control en Agua Dulce se mantendrá bajo estricta vigilancia hasta el final del día, con atención especial al cumplimiento de las normas y la colaboración de los visitantes en la conservación del espacio público.