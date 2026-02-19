Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

El influencer confesó que la sorprendente retribución recibida por su enfrentamiento boxístico le permitió asegurar inversiones en bienes raíces, demostrando que el espectáculo también puede significar estabilidad económica (América TV / América Hoy)

Nicola Porcella volvió al Perú por unos días y sorprendió con una confesión sobre su presente económico. El modelo y actor aseguró que su próxima pelea de box en México le ha significado un ingreso importante, al punto de destinar ese dinero a la adquisición de dos departamentos.

La revelación la hizo durante una entrevista televisiva en la que también habló de su crecimiento personal, sus proyectos en el extranjero y el reto que asumirá el 15 de marzo en la Arena Monterrey frente a Aldo de Nigris, ganador de “La Casa de los Famosos”.

El exchico reality atraviesa una etapa laboral intensa entre Perú y México. A sus 38 años, dice sentirse enfocado en consolidar su carrera fuera del país y aprovechar cada oportunidad profesional que se le presenta.

Confesión sobre sus ingresos y nuevas inversiones

Nicola Porcella sorprendió al revelar que su pelea en Monterrey le dejó un pago elevado y que ya destina ese dinero a la compra de dos departamentos. (América TV / América Hoy)

Durante su conversación con el programa “América Hoy”, Nicola Porcella no evitó hablar del aspecto económico que rodea su próximo enfrentamiento en el cuadrilátero. Consultado sobre la retribución que recibirá por participar en el evento, respondió sin rodeos: “Pagan bien, ¿qué te digo? Pagan bien”.

La declaración tomó mayor relevancia cuando detalló el destino de ese dinero. “Estoy comprando dos depas, imagínate con lo de la pelea, me pagaron muy bien”, afirmó con naturalidad. Sus palabras dejaron claro que el combate no solo representa un desafío físico, sino también una oportunidad financiera significativa.

Porcella explicó que atraviesa un momento profesional favorable en México. Además del box, forma parte de una puesta en escena teatral y desarrolla contenidos en su plataforma digital. “Feliz, contento, viniendo a visitar a todos un ratito. Gracias a Dios, ahorita estoy con obra de teatro, estoy con el ‘Tenorio Cómico’, la pelea el 15 de marzo, estoy contento, ahorita con los proyectos personales que ha sido como el canal digital”, comentó.

El artista destacó que la experiencia internacional le ha permitido ampliar horizontes y estabilizar su situación económica. La compra de propiedades marca un paso importante dentro de esa nueva etapa.

Un careo tenso antes del combate en Monterrey

La presentación oficial del combate se salió de control cuando De Nigris empujó a Porcella y el personal del evento tuvo que separarlos. (TikTok / @lalalauoficial)

La pelea se realizará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, como parte del evento Ring Royale Fight. En la presentación oficial de los participantes, Nicola Porcella y Aldo de Nigris protagonizaron un momento de alta tensión que obligó a intervenir al personal de seguridad.

Durante el primer cara a cara, De Nigris inició el contacto físico con un empujón tras intercambiar palabras desafiantes. Los encargados del orden separaron de inmediato a ambos. Porcella respondió levantando el puño y esbozando una sonrisa que incrementó la expectativa del público presente.

El enfrentamiento marcó el tono de la promoción del espectáculo. De Nigris se mostró exaltado, mientras que el peruano adoptó una actitud desafiante. La rivalidad entre ambos se remonta a su participación en “La Casa de los Famosos México”, donde el mexicano obtuvo el primer lugar y Porcella el segundo puesto, aunque logró un amplio respaldo de la audiencia.

El combate central concentra la atención de los seguidores de ambos. El evento comenzará a las 18:00 horas en México y se proyecta como una de las citas más comentadas del entretenimiento digital en el país.

Aldo de Nigris también se pronunció en redes sociales sobre su decisión de subir al ring. “Nadie me obligó”, escribió en su cuenta de Instagram, en respuesta a quienes especulan sobre los motivos de su participación. Con esa frase dejó claro que aceptó el reto por voluntad propia.

Apoyo, madurez y nuevos objetivos

El exchico reality habló de su crecimiento personal, destacó su enfoque en el futuro y celebró el respaldo de sus amigos. (Instagram/nicolaporcella12)

Nicola Porcella no estará solo en esta experiencia. Rafael Cardozo confirmó que lo acompañará en la esquina durante el combate. “Voy a estar en su esquina, claro. Ahí viene a mi lado medio ‘Esto es guerra’. Porque si gana, celebro. Si lo dejan en la lona, celebro igual”, bromeó, evidenciando la amistad que mantienen desde su etapa en realities.

Más allá del espectáculo, Porcella reflexionó sobre su evolución personal. Aseguró que hoy enfrenta los desafíos con mayor serenidad. “Estoy tranquilo. Tengo casi 40 años, acabo de cumplir 38, enfocado en hacer bien las cosas. Cometo errores como cualquiera porque nadie está exento de eso, pero por ese lado, tranquilo, pensando en el futuro. Ya me caí una vez, dos veces no, tengo que trabajar. Me ha dado la oportunidad de estar entre mi país y México”, expresó.

El actor considera que esta etapa le ha permitido reorganizar prioridades y proyectarse a largo plazo. La combinación de teatro, contenidos digitales y box forma parte de una estrategia que apunta a consolidar su presencia en el mercado mexicano.

La función en Monterrey se perfila como un espectáculo que trasciende lo deportivo. La tensión previa, el antecedente televisivo y la exposición mediática alimentan la expectativa. Mientras se acerca la fecha, Nicola Porcella continúa con su preparación física y celebra el impacto económico que le deja este desafío, inversión incluida en el sector inmobiliario.