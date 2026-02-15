Nicola Porcella y Aldo De Nigris tuvieron un tenso enfrentamiento en su primer careo en Ring Royale Fight

Durante la presentación de los peleadores se vivió un momento emocional al punto de que la seguridad del local tuvo que intervenir para evitar pasar a mayores | TikTok @lalaluoficial

Nicola Porcella y Aldo De Nigris vivieron su primer careo rumbo a la función de Ring Royale Fight en un ambiente de alta tensión. La escena se tornó caótica cuando, frente a decenas de espectadores, ambos se enfrentaron en el escenario y la seguridad del evento tuvo que actuar con rapidez para separar a los protagonistas, evitando que la situación escalara más allá de los empujones iniciales.

El primer contacto físico lo provocó Aldo De Nigris, quien empujó a Porcella tras intercambiar palabras en tono desafiante. El personal de seguridad intervino de inmediato, sujetando al exfutbolista y también al exchico reality, quien respondió mostrando el puño y lanzando una sonrisa que elevó la tensión.

Los asistentes presenciaron cómo la rivalidad entre ambos alcanzó un nuevo nivel, marcando el inicio de una campaña de expectativa que rodea el combate.

Durante todo el encuentro, De Nigris se mostró visiblemente exaltado, mientras que Porcella adoptó una postura provocadora, lo que animó las reacciones del público. La seguridad del recinto mantuvo el control de la situación. El episodio dejó en claro que la pelea entre ambos contendientes trasciende el deporte y se traslada al terreno del espectáculo, alimentando la expectativa de los seguidores de ambos bandos.

¿Cuánto es la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris?

La función de Ring Royale se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, un recinto que se prepara para recibir a miles de aficionados y seguidores de las estrellas convocadas. Poncho de Nigris, organizador del evento, impulsa el enfrentamiento como una alternativa nacional a producciones internacionales como Supernova Strikers y La Velada del Año, posicionando la cita entre las más esperadas del calendario de entretenimiento digital en México.

El encuentro está programado para iniciar a las 18:00 horas en México y promete una jornada cargada de espectáculo, rivalidad y polémica, elementos que han acompañado desde el anuncio del cartel. La pelea central, protagonizada por Nicola Porcella y Aldo de Nigris, concentra la atención del público por el historial entre ambos y la fuerte presencia mediática lograda en La Casa de los Famosos México.

La noticia del careo generó una ola de reacciones en redes sociales, donde abundan memes, teorías sobre el posible desenlace y manifestaciones de apoyo a cada contendiente.

El propio Aldo de Nigris usó su cuenta de Instagram para referirse al combate, señalando: “Nadie me obligó” a aceptar el desafío, en respuesta a quienes especulan sobre la motivación detrás de su participación. Con esta declaración, el exjugador reiteró que su presencia en el cuadrilátero responde a una decisión personal, lejos de presiones familiares o intereses externos.

Nicola Porcella enfrentará el reto de competir en territorio de la familia De Nigris, respaldada por la afición local y la dinámica mediática que rodea al evento. La pelea presenta un atractivo adicional por la rivalidad surgida tras su paso por La Casa de los Famosos México, donde De Nigris resultó ganador y Porcella obtuvo el segundo lugar, aunque se ganó el reconocimiento de buena parte del público mexicano.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha, con dos bandos claramente definidos entre los seguidores de cada participante. Ambos cuentan con amplia aceptación en el país, lo que augura un ambiente de alta intensidad tanto en la arena como en las plataformas digitales. El 15 de marzo, la Arena Monterrey será el escenario donde los protagonistas buscarán resolver una rivalidad que ahora trasciende la pantalla y se instala en el cuadrilátero.