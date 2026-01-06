Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

El exintegrante de realities ha optado por mantener la discreción sobre la boda de su expareja, enfocando su energía en proyectos fuera del Perú y dejando atrás cualquier polémica personal (Instagram)

El compromiso matrimonial de Angie Arizaga con Jota Benz, realizado frente al Coliseo Romano, captó la atención del público y del entorno del espectáculo peruano. La escena, difundida en redes sociales, reavivó el interés por el pasado sentimental de la influencer, en especial por la reacción de Nicola Porcella, su expareja más mediática.

Lejos de pronunciarse sobre el anuncio, el actor y presentador decidió mantener distancia del tema y utilizó sus plataformas digitales para compartir contenidos ligados a su agenda profesional.

La ausencia de comentarios directos contrastó con el revuelo generado por la noticia y con las múltiples felicitaciones que recibió la pareja comprometida desde distintos sectores de la farándula.

El compromiso de Angie Arizaga

La romántica escena frente al Coliseo Romano selló el compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz y transformó sus vacaciones europeas en un hito mediático. (Instagram)

La propuesta de matrimonio ocurrió durante un viaje familiar a Europa que Angie Arizaga compartía con sus seguidores. Las imágenes mostraron a Jota Benz arrodillado frente al Coliseo Romano, acompañado por una violinista, en una escena nocturna cargada de simbolismo. La influencer aceptó la propuesta visiblemente emocionada y selló el momento con un mensaje que rápidamente se convirtió en tendencia.

“Sí Sí Sí !! Y Mil veces sí ! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO”, escribió Arizaga, junto a la fecha del acontecimiento, ocurrido el 30 de diciembre de 2025.

La publicación recibió miles de reacciones en pocas horas y fue celebrada por colegas y figuras del entretenimiento. Personalidades vinculadas a realities y programas de competencia expresaron su entusiasmo y enviaron mensajes de buenos deseos. Entre ellos figuraron Maju Mantilla, Alejandra Baigorria, Patricio Parodi, María Pía Copello, Lorelein Palao, Yiddá Eslava y Korina Rivadeneira, quienes destacaron el romanticismo de la escena y la solidez de la relación.

El anuncio también reforzó la narrativa pública de una pareja que ha compartido distintas etapas bajo la mirada mediática, incluida la llegada de su hijo. El viaje a Italia, inicialmente presentado como vacaciones familiares, terminó adquiriendo un significado mayor con la propuesta frente a uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.

El pasado entre Porcella y Arizaga

El pasado sentimental de Nicola Porcella y Angie Arizaga volvió al centro de la conversación tras el compromiso en Roma, pese al silencio del actor. (Instagram)

La historia sentimental de Angie Arizaga y Nicola Porcella marcó una etapa relevante en la televisión peruana. Ambos construyeron una relación muy expuesta durante su paso por programas de competencia, donde se consolidaron como una de las parejas más comentadas del medio. Sin embargo, el vínculo no tuvo un cierre armonioso y terminó con diferencias relacionadas con proyectos de vida y expectativas personales.

Tras la ruptura, cada uno siguió caminos distintos y la comunicación se cortó por completo. Aun así, el interés mediático se mantuvo y, en diversas ocasiones, ambos conocieron aspectos de la vida del otro a través de declaraciones públicas y reportes periodísticos. En una entrevista pasada, Porcella se refirió a su expareja con respeto y señaló que le deseaba lo mejor junto al padre de su hijo. “Siempre fue una gran persona y se merece ser feliz”, afirmó entonces.

Esa postura quedó como uno de los pocos pronunciamientos directos del actor sobre Arizaga después de la separación. Desde entonces, evitó comentarios sobre su vida sentimental y priorizó su desarrollo profesional fuera del Perú. La pedida de mano en Roma volvió a colocar el pasado de ambos en el centro de la conversación digital, aunque sin una reacción explícita del presentador.

El silencio de Nicola y su foco en nuevos proyectos

Lejos de comentar la pedida de mano, Nicola Porcella optó por destacar su agenda profesional y reforzar su imagen enfocada en nuevos retos fuera del Perú. (Instagram)

Mientras la noticia del compromiso se expandía en redes sociales y medios de espectáculos, Nicola Porcella optó por una estrategia distinta. En lugar de referirse al anuncio de su ex, compartió historias vinculadas a su trabajo actual y a próximos compromisos laborales.

“Esto ya empezó. Ahora sí con todo”, escribió en una de sus publicaciones, acompañada de imágenes relacionadas con su agenda profesional. En otra historia añadió: “Mérida allá vamos”, mensaje que fue interpretado por sus seguidores como parte de un nuevo proyecto o desplazamiento laboral.

El actor peruano ha ganado notoriedad en México tras alejarse del país y construir una carrera enfocada en la actuación y la conducción. Su presencia constante en redes suele estar asociada a grabaciones, viajes y actividades vinculadas a su crecimiento profesional, una línea que mantuvo incluso ante la viralización del compromiso de Arizaga.

La decisión de no pronunciarse fue leída por muchos usuarios como una forma de marcar distancia definitiva con un capítulo cerrado de su vida personal. Mientras tanto, Angie Arizaga continuó compartiendo postales de su viaje y recibiendo muestras de cariño por la nueva etapa que inicia junto a Jota Benz.