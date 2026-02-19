Perú

José María Balcázar se afilió a Ahora Nación, pero fue expulsado por sus múltiples cuestionamientos

No lo querían en sus filas. Partido de Alfonso López Chau expectoró al hoy presidente interino por sus declaraciones sobre el matrimonio infantil, su votación a favor de leyes procrimen y sus problemas con la justicia

José María Balcázar es el
José María Balcázar es el presidente interino del Perú tras la censura de José Jerí. Foto: composición/Presidencia

El presidente interino José María Balcázar llega a Palacio de Gobierno sin estar afiliado a un partido político. Si bien ingresó al Congreso de la mano con Perú Libre, renunció a esta agrupación en junio de 2022.

Y no sería hasta julio de 2024 que se pasó a las filas de otro partido político: Ahora Nación. Se unió cuando la referida agrupación flexibilizó los requisitos a fin de conseguir el mayor número de afiliados para las elecciones generales, municipales y regionales.

Sin embargo, su estancia en el partido que lidera el candidato presidencial Alfonso López Chau duró poco más de 6 meses.

Expulsado

En la resolución de la Secretaría Nacional de Organización de Ahora Nación se deja constancia de las razones por las José María Balcázar fue expulsado: su cuestionada labor en el Congreso, sus problemas legales y el incumplimiento de los requisitos formales.

Sobre su labor en el Congreso, se le cuestionó que haya defendido el matrimonio infantil al afirmar que “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, y que haya restringido la participación de la ciudadanía cuando fue presidente de Comisión Especial para la Elección de miembros del Tribunal Constitucional.

También se le increpó sus votaciones, como su voto a favor de la ley que debilita la ley de crimen organizado y sus votos para perseguir a la anterior Junta Nacional de Justicia.

Resolución que declara nula la
Resolución que declara nula la afiliación de José María Balcázar a Ahora Nación.

“Enfrenta diversas investigaciones fiscales per presuntas irregularidades durante su gestión como decano en el Colegio de Abogados de Lambayeque, frente a las cuales ha intentado beneficiarse de los alcances de la denominada ‘Ley Soto’, la Ley 31751, que favorece a los investigados incitando la posibilidad de acogerse a la prescripción, entre otros cuestionamientos”, se lee en la resolución.

Para la dirigencia de Ahora Nación, dichas conductas de José María Balcázar “son contrarías a los principios y valores de nuestro partido político, como la integridad, la honestidad, la lealtad, la solidaridad y la transparencia, que deben ser pilares de la conducta de nuestros militantes”.

Asimismo, se constató que José María Balcázar se inscribió sin que haya participado como simpatizante en actividades del partido por lo menos 3 meses antes de afiliarse. Tampoco tuvo la aprobación de dos afiliados de su residencia ni de dos miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

Resolución que declara nula la
Resolución que declara nula la afiliación de José María Balcázar a Ahora Nación.

“Estando a lo señalado en los dos párrafos anteriores, el procedimiento de afiliación del ciudadano José María Balcázar Zelada en nuestra organización política es nulo; por lo que corresponde que la Secretaria Nacional de Organización emita la resolución de nulidad respectiva, de conformidad con el artículo 12, inciso 2, del Estatuto, que establece que, de oficio, la Secretaria Nacional de Organización se pronunciará en forma definitiva sobre la admisión, pudiendo desestimar la afiliación si verifica que no se han cumplido con los requisitos”, se lee en el documento.

Presidente interino

Un año después de ser expulsado de Ahora Nación por su cuestionable y reprochable conducta, José María Balcázar fue elegido como presidente interino del Congreso al vencer a la acciopopulista María del Carmen Alva.

