José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso de Perú y, tras la censura de José Jerí, asumirá la presidencia de la República. La votación realizada en el Parlamento otorgó 64 votos a favor a Balcázar, mientras que María del Carmen Alva obtuvo 46. No hubo votos en blanco y se registraron tres viciados. Balcázar representa a la región Lambayeque, integra la bancada Perú Bicentenario y fue elegido congresista en 2021 por Perú Libre.
De profesión abogado, Balcázar cuenta con estudios de posgrado y una trayectoria en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, además de experiencia en el Poder Judicial. Nacido en 1943, este es su primer cargo de elección popular y su primer periodo en el Congreso.
Debido a la postura ideológica radical de izquierda de su partido Perú Libre y su líder, el prófugo Vladimir Cerrón, hay expectativa de lo que pueda hacer o decir en sus primeros días al mando del país.
En breves declaraciones a la prensa, José María Balcázar anunció que evaluará de manera individual a los ministros que integran el actual gabinete antes de tomar decisiones sobre su continuidad. Balcázar señaló que no descarta ratificar a algunos titulares de cartera si considera que cumplen con los requisitos para continuar en sus funciones, priorizando la estabilidad y el buen desempeño en la administración pública.
El mandatario explicó que este proceso de evaluación busca asegurar que los ministros cuenten con la idoneidad necesaria y con un compromiso claro con la gobernabilidad. Balcázar indicó que tomará en cuenta criterios técnicos y éticos para conformar un equipo ministerial que responda a las necesidades del país en la actual coyuntura política.
Se anunció que en horas de la mañana de hoy jueves 19 de febrero habrá una conferencia de prensa con el nuevo presidente del Perú.
Al filo de la medianoche, el presidente José María Balcázar llegó al Palacio de Gobierno tras asumir el cargo y fue recibido con los honores correspondientes a su investidura. El acto protocolar incluyó la entonación del Himno Nacional y la presentación de la Guardia de Honor, en presencia de altos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas.
Luego de la ceremonia, Balcázar ingresó a la sede presidencial para iniciar su gestión al frente del Poder Ejecutivo. El mandatario asumió el compromiso de liderar una transición democrática y garantizar la estabilidad institucional del país durante este periodo.
El recién electo presidente aseguró que garantizará la realización de elecciones libres y una transición democrática del gobierno en Perú. En su primer pronunciamiento como jefe de Estado, Balcázar afirmó que respetará el cronograma electoral y colaborará con las autoridades electorales para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso, reiterando su compromiso con la estabilidad institucional y la defensa de la democracia en el país.
Balcázar fue retirado del Poder Judicial en 2011 tras no cumplir con los estándares requeridos para continuar como juez. El Consejo Nacional de la Magistratura consideró que Balcázar cometió una grave violación del debido proceso y de la seguridad jurídica al dejar sin efecto una sentencia de casación, lo que significó quebrantar la cosa juzgada en un caso relevante. Además, su desempeño fue cuestionado en la revisión de un caso vinculado a movimientos bancarios relacionados con Vladimiro Montesinos, donde se detectaron graves deficiencias en su argumentación, lo que afectó la legitimidad y transparencia de su labor.
El Consejo concluyó que Balcázar no reunía las condiciones de idoneidad ni el comportamiento exigido para un magistrado de alto nivel y decidió no ratificarlo. Pese a que Balcázar presentó un recurso de reconsideración para regresar a la carrera judicial, este fue declarado infundado. Estos antecedentes han sido omitidos por sus promotores políticos, quienes han resaltado su experiencia judicial durante su postulación a la Presidencia del Congreso y, en consecuencia, a la Presidencia de la República
En el ámbito político, fue elegido congresista en 2021 por el partido Perú Libre y posteriormente formó parte de la bancada Perú Bicentenario. Durante su gestión en el Congreso, presidió la Comisión de Constitución y Reglamento.