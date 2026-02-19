José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú, llegó al Palacio de Gobierno la noche del 18 de febrero tras juramentar a su cargo, acompañado por un oficial militar. (Presidencia del Perú)

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso de Perú y, tras la censura de José Jerí, asumirá la presidencia de la República. La votación realizada en el Parlamento otorgó 64 votos a favor a Balcázar, mientras que María del Carmen Alva obtuvo 46. No hubo votos en blanco y se registraron tres viciados. Balcázar representa a la región Lambayeque, integra la bancada Perú Bicentenario y fue elegido congresista en 2021 por Perú Libre.

De profesión abogado, Balcázar cuenta con estudios de posgrado y una trayectoria en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, además de experiencia en el Poder Judicial. Nacido en 1943, este es su primer cargo de elección popular y su primer periodo en el Congreso.

Debido a la postura ideológica radical de izquierda de su partido Perú Libre y su líder, el prófugo Vladimir Cerrón, hay expectativa de lo que pueda hacer o decir en sus primeros días al mando del país.