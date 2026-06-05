Más de 3.5 millones de peruanos dejaron el país sin volver: Censo 2025 alerta sobre salida de población en edad de trabajar

Un joven peruano de espaldas sostiene su boleto, con una maleta al lado, mientras observa la pista de aterrizaje antes de su partida desde el aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, los cambios demográficos comenzaron a redefinir varios aspectos de la realidad peruana. Las cifras preliminares del Censo Nacional 2025, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestran transformaciones relacionadas con la distribución de la población, la composición de los hogares y los movimientos migratorios dentro y fuera del país.

Entre los datos que generan mayor preocupación figura la salida sostenida de ciudadanos peruanos hacia el extranjero. Este fenómeno coincide con un escenario marcado por el envejecimiento poblacional y la reducción del número de nacimientos, factores que podrían influir en la disponibilidad futura de trabajadores y en la sostenibilidad de diversos programas sociales.

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Los resultados preliminares también evidencian que el crecimiento de la población nacional se concentró principalmente en zonas urbanas, mientras varias regiones enfrentan dinámicas migratorias que modifican su estructura económica y social. Especialistas consideran que estas tendencias plantean desafíos que deberán ser atendidos en los próximos años.

Más de 3,5 millones de peruanos salieron del país y no retornaron

Uno de los indicadores que más llamó la atención en la presentación de los resultados censales corresponde a la migración internacional. Según los datos comentados durante el análisis de las cifras del INEI, entre 2017 y 2025 más de 3,5 millones de peruanos dejaron el país sin registrar retorno.

La mayoría pertenece al grupo de personas en edad de trabajar, un aspecto que adquiere relevancia debido a los cambios demográficos que experimenta el Perú.

La salida de ciudadanos en edades productivas ocurre en un contexto donde el país registra una menor proporción de jóvenes y un incremento de la población adulta mayor. Esta combinación plantea interrogantes sobre la disponibilidad futura de mano de obra y la capacidad de sostener sistemas de protección social.

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El envejecimiento poblacional gana protagonismo

Un joven peruano de espaldas sostiene su boleto, con su maleta a un lado, mientras se prepara para abordar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de su partida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados preliminares del censo muestran que la población peruana presenta una estructura etaria distinta a la observada en décadas anteriores. El índice de envejecimiento, que mide la relación entre adultos mayores y menores de 15 años, registró un aumento importante.

De acuerdo con la información expuesta durante el análisis de los datos, este indicador pasó de 44 a 65,2. Esto significa que existe una mayor presencia de personas adultas mayores en comparación con las generaciones más jóvenes que ingresarán al mercado laboral en los próximos años.

Los trabajadores del futuro enfrentarán una mayor presión para sostener a una población que vive más tiempo. Además, destacó que la expectativa de vida se incrementó en más de veinte años respecto a décadas anteriores, situación que obliga a evaluar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, pensiones y empleo.

Otro dato relevante es el aumento de la edad mediana de la población. Mientras anteriormente se ubicaba en 29 años, ahora alcanza los 32 años, reflejo de una sociedad que avanza hacia una estructura demográfica con mayor peso de los grupos adultos.

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Menos nacimientos modifican la composición de las familias

Más allá de la celebración, esta fecha abre una conversación sobre temas sensibles y controversiales. La coexistencia de distintas perspectivas hace que su significado trascienda más allá de una simple conmemoración. (Andina)

Las cifras del INEI también evidencian una reducción en el número promedio de hijos por familia. Este comportamiento sigue una tendencia observada en distintos países y regiones del mundo.

Según la información presentada, el promedio pasó de 2,6 hijos por familia a menos de dos. La disminución de los nacimientos influye directamente en la composición de la población y en la cantidad de futuros trabajadores disponibles para incorporarse a la actividad económica.

Especialistas advierten que esta tendencia puede tener repercusiones en áreas vinculadas a la recaudación fiscal, los sistemas previsionales y la demanda de servicios públicos, aspectos que dependen en gran medida de la relación entre población activa y población dependiente.

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Migración interna concentra habitantes en determinadas regiones

Además de la migración internacional, el censo permitió identificar importantes movimientos de población dentro del territorio nacional. Según los datos analizados, uno de cada cinco peruanos reside actualmente fuera de la región donde nació.

La especialista indicó que esta movilidad suele responder a la búsqueda de oportunidades laborales y económicas. Entre los casos destacados figuran regiones como Ica y La Libertad, donde la actividad agroexportadora atrae trabajadores provenientes de otras zonas del país.

Sin embargo, también se observan desplazamientos hacia lugares vinculados con actividades informales e ilegales. Bustamante mencionó que algunas regiones relacionadas con la minería ilegal se han convertido en polos de atracción migratoria, pese a las limitaciones existentes en servicios y calidad de vida.

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Crecimiento urbano y concentración poblacional

Los resultados preliminares del INEI muestran que la población peruana aumentó aproximadamente en tres millones de personas desde el último censo. Este crecimiento se produjo principalmente en áreas urbanas.

La concentración poblacional continúa siendo especialmente visible en Lima, donde reside uno de cada tres peruanos. Al mismo tiempo, otras zonas del país mantienen densidades poblacionales considerablemente menores.

Durante la presentación de los datos también se destacó la diferencia entre territorios con alta concentración de habitantes y regiones con amplias extensiones geográficas, como la Amazonía. Estas características reflejan una distribución desigual de la población que influye en la planificación de infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico.

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Las tendencias identificadas por el Censo Nacional 2025 colocan en primer plano temas vinculados con migración, envejecimiento, empleo y distribución territorial de la población, aspectos que forman parte de los principales desafíos demográficos que enfrenta el Perú.