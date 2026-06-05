Perú

Falsificaban figuritas del Mundial 2026 en Carabayllo: PNP decomisa unas 13 mil unidades listas para distribución

El auge por completar el álbum oficial del Mundial 2026 impulsó un mercado de intercambio en Lima, pero también la fabricación ilegal de cromos vinculados a la marca Panini y FIFA

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La Policía Fiscal del Perú desarticuló una red que se dedicaba a la producción masiva de figuritas falsificadas del álbum del Mundial. En el operativo, realizado en una imprenta de Carabayllo, se incautaron cerca de 13,000 unidades. Latina Noticias

La expectativa por completar el álbum oficial del Mundial 2026 moviliza a miles de coleccionistas en distintos puntos de Lima. El interés por conseguir las figuritas más difíciles impulsa un mercado activo de compra, venta e intercambio, especialmente en el caso de las estrellas más reconocidas del fútbol internacional.

Sin embargo, el aumento de la demanda también abre espacio para actividades ilícitas vinculadas con la reproducción no autorizada de estos productos. En ese contexto, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el distrito de Carabayllo tras detectar la presunta fabricación masiva de figuritas falsificadas destinadas al mercado local.

La intervención permitió identificar material que imitaba las figuritas oficiales del Mundial y que, según las autoridades, se encontraba listo para su distribución. El caso quedó bajo investigación por una posible vulneración de los derechos de propiedad intelectual asociados a la marca Panini y a los productos licenciados por la FIFA.

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Operativo policial detecta miles de figuritas presuntamente falsificadas

La Policía Fiscal intervino tres locales ubicados en la cuadra 26 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, donde se realizaba la presunta producción de figuritas falsas del álbum del Mundial 2026.

Durante el operativo, los agentes encontraron aproximadamente seis mil figuritas ya impresas y recortadas, además de 380 láminas de impresión. Cada una contenía 16 figuritas, lo que elevó la cantidad total del material incautado a cerca de 13 mil unidades.

El general PNP Walter Octavio Calla explicó los alcances de la intervención y precisó la magnitud de lo hallado. “Se han encontrado seis mil figuritas de estas falsas, seis mil de estas falsas y trescientas ochenta láminas, ¿no? Trescientas ochenta unidades de estas láminas, cada una de dieciséis figuritas que hacen un promedio entre las figuras sueltas y las láminas de cerca de trece mil figuras falsas”, indicó.

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Las autoridades informaron que tres personas fueron detenidas durante el operativo. Los intervenidos permanecen bajo investigación por el presunto delito contra los derechos de propiedad intelectual.

Las diferencias entre las figuritas originales y las imitaciones

La Policía Fiscal intervino tres locales en Carabayllo donde halló cerca de 13 mil figuritas presuntamente falsificadas del álbum del Mundial 2026. Tres personas quedaron detenidas. Visuales IA
La Policía Fiscal intervino tres locales en Carabayllo donde halló cerca de 13 mil figuritas presuntamente falsificadas del álbum del Mundial 2026. Tres personas quedaron detenidas. Visuales IA

Durante la presentación del material decomisado, representantes de la Policía Fiscal mostraron algunas características que permitían distinguir las figuritas originales de las presuntamente falsificadas.

Según explicó el general Calla, las versiones oficiales presentan elementos gráficos específicos relacionados con la licencia de FIFA y Panini. “Estas son las figuras originales, si ustedes pueden ver, son un poco más mate. Panini se encuentra legible. Atrás hay los signos de la FIFA, producto licenciado por FIFA Panini”, señaló.

Respecto a las copias intervenidas, la autoridad indicó que existían diferencias visibles en la calidad de impresión. “Vemos que las falsas, es una diferencia. Hasta acá está más definido el rostro, acá es un poco, no muy legible. Panini no se le puede leer acá, acá en el original sí”, manifestó.

Asimismo, detalló que la parte posterior de las figuritas también mostraba variaciones. Según explicó, algunas copias podían presentar superficies en blanco o marcas propias del papel fotográfico utilizado en la impresión.

Investigación por presunta vulneración de derechos intelectuales

La Policía señaló que el caso está relacionado con una posible infracción a la propiedad intelectual debido a que las figuritas pertenecen a una marca protegida.

“Estas personas están positivas por el presunto delito contra los derechos intelectuales, ya que esta es una marca protegida por FIFA Panini”, sostuvo el general Calla durante la intervención.

Las autoridades calcularon que el material decomisado tendría un valor aproximado de 20 mil soles. La investigación busca determinar el alcance de la producción y la posible distribución de las figuritas en los circuitos de comercialización utilizados por coleccionistas.

Messi y Cristiano Ronaldo impulsan la demanda entre coleccionistas

Figuritas de Messi y Cristiano son las más cotizadas, con precios de hasta S/30 por cromo debido a su escasez y alta demanda. Imagen IA
Figuritas de Messi y Cristiano son las más cotizadas, con precios de hasta S/30 por cromo debido a su escasez y alta demanda. Imagen IA

Mientras las autoridades investigan la falsificación de figuritas, el mercado de intercambio continúa registrando una fuerte demanda por algunos cromos específicos del álbum.

Entre los más buscados aparecen las figuritas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Comerciantes consultados señalaron que cada una puede alcanzar los 30 soles en espacios de intercambio instalados en Lima.

Uno de los vendedores explicó que el valor responde a la popularidad de determinadas figuras dentro de la colección. “Las estrellas como Ronaldo, Messi, Kane, están cotizados en treinta soles”, afirmó.

El coleccionista Miguel Montalvo relacionó este interés con la relevancia histórica que tendría el torneo para ambos jugadores. “Es su último mundial. De ambos, y de hecho en este mundial llegan a los seis mundiales cada uno. Eso lo hace un récord”, sostuvo.

Montalvo también señaló que la dificultad para encontrar algunas figuritas influye directamente en los precios observados en el mercado de coleccionistas. Según explicó, fue necesario abrir numerosos sobres antes de obtener la figurita de Messi, una situación que, indicó, comparten otros aficionados que buscan completar el álbum oficial del Mundial 2026.

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