José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: los sucesos clave en la frenética sesión donde se eligió al sucesor de José Jerí

José María Balcázar pronuncia su discurso tras jurar como el nuevo presidente de Perú ante el Congreso de la República. (Flickr / Congreso de la República)

La sesión que eligió este miércoles a José Balcázar como sucesor del destituido presidente José Jerí comenzó a las 18:00 horas, precedida por un mensaje del grupo parlamentario de Fuerza Popular, que solo hasta ese momento hizo público a cuál de las cuatro candidaturas que se presentaron para la ocasión respaldaría.

De acuerdo con el reglamento, el legislador electo ocuparía la jefatura de Estado de forma provisional hasta el 28 de julio, fecha en la que se debe entregar el mando a quien resultara vencedor en los comicios presidenciales en curso.

Cuatro postulaciones se presentaron para este reto: María del Carmen Alva, considerada favorita por su experiencia previa en el periodo 2021-2022, Héctor Acuña, Edgar Reymundo y Balcázar.

Lady Camones y Alejandro Cavero recibieron la tarea de escrutar la votación, y verificar el desarrollo del proceso y de firmar las cédulas. El sufragio inició con los miembros de la mesa directiva, continuó con los escrutadores y prosiguió con el resto de los parlamentarios, según el orden alfabético. La revisión de los votos se llevó a cabo de manera individual, con lectura pública de cada papeleta.

En sesión extraordinaria del Pleno, el congresista José María Balcázar juró al cargo de Presidente del Congreso, liderando así la nueva Mesa Directiva del parlamento peruano.

La primera parte de la jornada transcurrió sin sobresaltos, salvo por un incidente protagonizado por el congresista Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), quien salió de la cabina luego de votar y mostró su papeleta a los integrantes de la directiva.

Las cámaras de TV Perú captaron a la legisladora Isabel Cortez aplaudiéndolo. En ese momento, el fujimorista y hasta hoy presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, intervino y exclamó: “Congresista Quispe, vote por favor”.

La decisión se anuló tras conocerse que el parlamentario había escrito un mensaje en la papeleta, lo que generó gritos en el hemiciclo. El parlamentario había llegado tarde al proceso y, antes de ingresar, fue abordado por la prensa.

“(Se va a elegir) al siguiente extorsionador, el siguiente paseador, el siguiente sirviente de este sistema neoliberal capitalista. ¿Qué cosa vamos a votar? ¿Qué va a cambiar en cuatro o cinco meses? Lo mismo que Jerí, lo mismo que la asesina Dina Boluarte, lo mismo que esta Constitución política putrefacta, que no sirve para nada", expresó.

La elección de Balcázar se produce tras la destitución de José Jerí, cuya popularidad había caído por reuniones secretas con empresarios y presuntas irregularidades

Votación

Alva recibió, en ese primer tramo, 43 votos, Balcázar 46, Acuña 13, Reymundo 7. Hubo uno en blanco y siete viciados. Como ninguna de las candidaturas alcanzó los 59 votos requeridos en el tramo inicial, se convocó a una segunda vuelta entre los dos primeros.

Durante el receso, los integrantes del Bloque Democrático Popular, que postulaban a Reymundo, anunciaron su retiro y no participaron en la siguiente ronda.

“Los tres congresistas aquí presentes hemos decidido retirarnos y no participar en la segunda votación. Se había generado una transición ordenada y debíamos ofrecer a la ciudadanía una persona ajena a investigaciones y sin conflictos de interés. Eso no lo garantiza ninguna de las candidaturas de Acción Popular ni de Perú Libre. Ambos partidos han sido parte de este pacto mafioso y eso es lo que la ciudadanía rechaza”, manifestó la legisladora Ruth Luque.

En el segundo tramo, Balcázar se alzó con la Presidencia con más de 60 votos, a pesar de que en el pasado generó una ola de repudio por defender que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, durante una comisión del Congreso que debatía un dictamen que buscaba impedir el matrimonio con menores de edad.

Caída

Jerí cayó debido a una serie de cuestionamientos en su rol de jefe de Estado, entre ellos mantener reuniones secretas con empresarios chinos contratistas del Gobierno y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente recibió en el Palacio.

A través de un mensaje publicado en TikTok, anticipó que reanudaría sus labores como congresista para seguir trabajando por “un Perú seguro y digno para todos”. Sin embargo, no estuvo presente en la sesión que eligió a Balcázar, a pesar de que fue llamado.