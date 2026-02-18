Perú

José Jerí recibió insultos de ciudadanos a la salida de Palacio de Gobierno en sus últimos instantes como presidente del Perú

Entre gritos de “sinvergüenza” y “ratero”, el ahora expresidente dejó la sede del Ejecutivo y volverá a ser congresista de la bancada de Somos Perú

Guardar
El congresista José Jerí se retiró de Palacio de Gobierno en medio de un fuerte resguardo policial mientras un grupo de ciudadanos le gritaba adjetivos como 'ratero' y 'sinvergüenza'. El político no dio declaraciones a la prensa. Latina TV

José Jerí dejó de ser presidente del Perú luego de que se aprobara su censura como presidente de la mesa directiva del Congreso y, por consiguiente, su encargatura como mandatario, con un total de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones en el Pleno del parlamento.

Ya sin opciones para intentar quedarse en Palacio de Gobierno, el ahora expresidente salió de la sede del Poder Ejecutivo por la puerta principal escoltado por sus ministros. Sin embargo, lejos de recibir apoyo de los ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Armas, quienes se encontraban en el lugar lo llenaron de insultos.

“Ratero”, “sinvergüenza” y “lárgate” fueron las frases utilizadas por algunos ciudadanos para expresar su rechazo al ahora expresidente. Algunos de los presentes incluso le desearon la muerte: “Muérete, carajo”, le gritaron a Jerí a su salida del Palacio de Gobierno.

Hasta el momento, varias horas luego de su salida de Palacio de Gobierno, José Jerí no se ha pronunciado públicamente sobre su censura y tampoco se conoce si asistirá esta tarde a la sesión del Pleno del Congreso donde se decidirá quién lo sucederá en el cargo.

José Jerí se despide del
José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia

Congresista llama “proxeneta” a José Jerí

Jerí no solo fue insultado por ciudadanos. Incluso sus propios colegas en el Congreso se expresaron en malos términos contra el ahora ex presidente. Durante el proceso de votación de las siete mociones de censura en contra de José Jerí en el Congreso, uno de los parlamentarios asistentes por vía virtual acusó al mandatario de ser un “proxeneta”.

“Es un proxeneta (...) no un presidente”, se habría escuchado en el sistema de sonido durante la sesión del Pleno del Congreso, una frase que hace referencia no solo a las visitas nocturnas de mujeres en el despacho del presidente Jerí en Palacio de Gobierno y que luego obtuvieron contratos con el Estado, sino también a la posible amistad que vincularía al mandatario con Isabel Cajo, trabajadora del Congreso presuntamente involucrada en una red de prostitución al interior del Poder Legislativo.

Como se recuerda, una investigación realizada por el diario Perú21 señala que Cajo y Andrea Vidal, ambas con supuestos nexos con esta red, habrían asistido a la fiesta de cumpleaños del actual presidente Jerí en el año 2024, cuando solo era un congresista. El evento -que contó con la presencia de los exministros Morgan Quero y César Vásquez- se realizó apenas un mes antes del asesinato de Vidal a manos de sicarios, que la acribillaron con más de 60 disparos cuando se trasladaba en un taxi.

Durante una entrevista en Panamericana, Isabel Cajo no negó su presencia en el evento de Cieneguilla y exigió que se muestren pruebas de su asistencia. “Si fui o no fui, que si estuve o no estuve, yo no sé quién es la persona que ha dicho que yo he estado ahí, pero que hable con pruebas, ¿no?”, declaró.

Sobre su presencia en la fiesta, Cajo indicó que “yo esa semana he estado trabajando en semana de representación, así que no tengo nada que decirte sobre eso”, por lo que no descarta definitivamente su presencia en la fiesta del entonces parlamentario del partido Somos Perú.

Temas Relacionados

José JeríPalacio de GobiernoSomos Perúperu-politica

Más Noticias

Censura de José Jerí: Congreso se prepara para elegir este miércoles 18 a un nuevo presidente

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento peruano aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Los congresistas fueron citados a un nuevo pleno para elegir al sucesor de Jerí entre cuatro candidatos

Censura de José Jerí: Congreso

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

La representación nacional se dispone a elegir al nuevo titular del Parlamento, quien asumirá automáticamente la sucesión de José Jerí tras su censura. María del Carmen Alva, José María Balcázar, Héctor Acuña y Edgard Raymundo compiten por la presidencia interina en una sesión extraordinaria clave

EN VIVO | Nuevo presidente

María del Carmen Alva cuenta con los votos necesarios para alcanzar la presidencia, asegura Víctor García Belaunde

Según su compañero de militancia, Alva es idónea para el cargo, sin acusaciones de corrupción ni señalamientos por tráfico de influencias

María del Carmen Alva cuenta

Sporting Cristal vs 2 de Mayo 2-2: goles y resumen del agónico empate ‘celeste’ por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘cervecero’ logró igualar el marcador en los minutos finales tras un disparo de Martín Távara, que contó con la colaboración del arquero contrario. El partido de vuelta se disputará el martes 24 de febrero en el Callao

Sporting Cristal vs 2 de

Cirujanos culminan con éxito trasplante de corazón tras más de 12 horas de operación

Carlos Garrido, dedicado durante años a capturar los momentos más felices de otras personas, debió abandonar su pasión por la fotografía luego de ser diagnosticado con cardiomiopatía dilatada avanzada, una enfermedad que deterioró gravemente su capacidad para bombear sangre

Cirujanos culminan con éxito trasplante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura de José Jerí: Congreso

Censura de José Jerí: Congreso se prepara para elegir este miércoles 18 a un nuevo presidente

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

María del Carmen Alva cuenta con los votos necesarios para alcanzar la presidencia, asegura Víctor García Belaunde

Banda presidencial está lista: ¿Quién está detrás de la confección para investir al próximo mandatario del Perú?

José Jerí fue destituido: Cómo y cuándo se elegirá al nuevo presidente de Perú y quiénes son los candidatos

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica revela que terminó

Shirley Arica revela que terminó con su novio porque salió de fiesta mientras ella estaba internada

Youna revela que Samahara Lobatón viajará a verlo a EE.UU y no descarta reconciliación: “Nunca digo nunca”

Magaly Medina cuestiona dosaje etílico de Laura Spoya tras accidente: “Si te ponen suero, estás limpiando todo tu sistema”

Gabriel Calvo y Majo con Sabor ocultaron su romance: viajaron juntos a Colombia y Argentina

Magaly Medina acusa a Gabriel Calvo de ocultar romance con Majo con Sabor mientras promocionaba obra sobre Keiko Fujimori

DEPORTES

Sporting Cristal vs 2 de

Sporting Cristal vs 2 de Mayo 2-2: goles y resumen del agónico empate ‘celeste’ por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

‘Chorri’ Palacios sufrió con empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: “Después de tanto años pidiendo jerarquía y un estilo de juego”

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Reglamentariamente es roja”, la sentencia de Winston Reátegui sobre polémica expulsión de Luis Iberico en Sporting Cristal vs 2 de Mayo

“Yo tengo dos Libertadores y un Mundial de Clubes”, la firme defensa de Paulo Autuori a insultos de hinchas de 2 de Mayo en empate con Sporting Cristal