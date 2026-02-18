José Jerí recibió insultos de ciudadanos a la salida de Palacio de Gobierno en sus últimos instantes como presidente del Perú

El congresista José Jerí se retiró de Palacio de Gobierno en medio de un fuerte resguardo policial mientras un grupo de ciudadanos le gritaba adjetivos como 'ratero' y 'sinvergüenza'. El político no dio declaraciones a la prensa. Latina TV

José Jerí dejó de ser presidente del Perú luego de que se aprobara su censura como presidente de la mesa directiva del Congreso y, por consiguiente, su encargatura como mandatario, con un total de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones en el Pleno del parlamento.

Ya sin opciones para intentar quedarse en Palacio de Gobierno, el ahora expresidente salió de la sede del Poder Ejecutivo por la puerta principal escoltado por sus ministros. Sin embargo, lejos de recibir apoyo de los ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Armas, quienes se encontraban en el lugar lo llenaron de insultos.

“Ratero”, “sinvergüenza” y “lárgate” fueron las frases utilizadas por algunos ciudadanos para expresar su rechazo al ahora expresidente. Algunos de los presentes incluso le desearon la muerte: “Muérete, carajo”, le gritaron a Jerí a su salida del Palacio de Gobierno.

Hasta el momento, varias horas luego de su salida de Palacio de Gobierno, José Jerí no se ha pronunciado públicamente sobre su censura y tampoco se conoce si asistirá esta tarde a la sesión del Pleno del Congreso donde se decidirá quién lo sucederá en el cargo.

José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia

Congresista llama “proxeneta” a José Jerí

Jerí no solo fue insultado por ciudadanos. Incluso sus propios colegas en el Congreso se expresaron en malos términos contra el ahora ex presidente. Durante el proceso de votación de las siete mociones de censura en contra de José Jerí en el Congreso, uno de los parlamentarios asistentes por vía virtual acusó al mandatario de ser un “proxeneta”.

“Es un proxeneta (...) no un presidente”, se habría escuchado en el sistema de sonido durante la sesión del Pleno del Congreso, una frase que hace referencia no solo a las visitas nocturnas de mujeres en el despacho del presidente Jerí en Palacio de Gobierno y que luego obtuvieron contratos con el Estado, sino también a la posible amistad que vincularía al mandatario con Isabel Cajo, trabajadora del Congreso presuntamente involucrada en una red de prostitución al interior del Poder Legislativo.

Como se recuerda, una investigación realizada por el diario Perú21 señala que Cajo y Andrea Vidal, ambas con supuestos nexos con esta red, habrían asistido a la fiesta de cumpleaños del actual presidente Jerí en el año 2024, cuando solo era un congresista. El evento -que contó con la presencia de los exministros Morgan Quero y César Vásquez- se realizó apenas un mes antes del asesinato de Vidal a manos de sicarios, que la acribillaron con más de 60 disparos cuando se trasladaba en un taxi.

Durante una entrevista en Panamericana, Isabel Cajo no negó su presencia en el evento de Cieneguilla y exigió que se muestren pruebas de su asistencia. “Si fui o no fui, que si estuve o no estuve, yo no sé quién es la persona que ha dicho que yo he estado ahí, pero que hable con pruebas, ¿no?”, declaró.

Sobre su presencia en la fiesta, Cajo indicó que “yo esa semana he estado trabajando en semana de representación, así que no tengo nada que decirte sobre eso”, por lo que no descarta definitivamente su presencia en la fiesta del entonces parlamentario del partido Somos Perú.