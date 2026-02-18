Cuadros oficiales de José Jerí quedaron sin colgar en ministerios: llegaron cuando el Congreso ya había aprobado su censura

Los retratos oficiales del presidente interino José Jerí comenzaron a distribuirse cuando su permanencia en el cargo ya estaba en riesgo político. (Composición: Infobae)

Los retratos oficiales del presidente interino José Jerí empezaron a distribuirse cuando su permanencia en el cargo ya tenía fecha de término. Los cuadros, con marco dorado y banda presidencial, llegaron a ministerios y entidades públicas justo después de que el Congreso aprobara su censura. Según Perú 21, en varias sedes, el material fue recibido cuando Jerí ya no ocupaba el despacho en Palacio de Gobierno.

La escena dejó una imagen incómoda dentro del aparato estatal: fotografías listas para ser colgadas mientras el mandatario era notificado de su salida. La orden de instalación seguía su curso administrativo, pero el escenario político cambió en cuestión de horas. El retrato oficial quedó sin espacio en las paredes que debía ocupar.

Tras 130 días en el cargo, el Congreso de la República aprobó la moción de censura contra Jerí con 75 votos a favor. La decisión lo obligó a abandonar Palacio de Gobierno la tarde del martes 17 de febrero, luego de recibir la notificación formal. El presidente encargado del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi, convocó a un pleno extraordinario para el miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas con el fin de elegir a un nuevo titular del Congreso que asumirá por sucesión constitucional la conducción del Ejecutivo.

La orden para exhibir el retrato presidencial

La orden de exhibición fue emitida desde la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Comunicación Social. Facebook

Días antes de su censura, el Gobierno dispuso que todas las entidades del Poder Ejecutivo exhiban de manera obligatoria el retrato oficial del presidente de la República, José Jerí. La medida formó parte de una directiva interna emitida desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y estuvo dirigida a los responsables de comunicación de los 18 ministerios y a diversas entidades adscritas.

El documento estableció que la fotografía debía colocarse en un espacio visible dentro de cada sede institucional, sin excepción. La instrucción fue clara: cada dependencia tenía que garantizar la exhibición del retrato conforme a especificaciones técnicas definidas por la Secretaría de Comunicación Social.

La disposición se canalizó a través de un oficio múltiple emitido por Ana María Bendezú, secretaria de Comunicación Social de la PCM. El texto fue remitido de forma directa a los directores de comunicaciones de los ministerios y a las instituciones que integran el Ejecutivo.

Especificaciones y despliegue logístico

El oficio establecía especificaciones técnicas: tamaño de 60 x 40 cm y marco dorado, además de ubicación obligatoria en lugar visible. Perú 21

El oficio fechado en Lima el 30 de enero de 2026 consignó como asunto: “FOTOGRAFÍA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”. En el documento se indicó: “hacerle llegar el enlace mediante el cual podrá descargar la fotografía oficial del señor presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, la cual deberá ser distribuida en todas sus dependencias a nivel local y nacional”.

La directiva precisó además que la imagen “deberá ser ubicada en un lugar visible de su institución y cumplir con las siguientes especificaciones: Tamaño: 60 cm x 40 cm. Marco: Dorado”. El texto llevó la firma digital de Johanna Mercedes Ocampo Santos de Velaochaga, secretaria de Comunicaciones Estratégicas y Prensa de la Secretaría de Comunicación Social – PCM.

La meta de la Secretaría de Comunicación Social apuntó a uniformizar la imagen presidencial en el entorno institucional. La orden no se limitó a despachos ministeriales en Lima, sino que abarcó dependencias a nivel nacional. El movimiento implicó impresión, enmarcado y distribución del material visual en distintas regiones del país.

Retratos que llegaron tras la censura

José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia

El cronograma administrativo no coincidió con el desenlace político. En varias instituciones, los cuadros fueron recepcionados cuando el Congreso ya había aprobado la censura. En esos casos, los retratos no llegaron a colocarse en las paredes previstas.

La salida de Jerí se produjo luego de 130 días como presidente interino. Tras la votación parlamentaria, recibió la notificación que puso fin a su mandato y dejó el Palacio de Gobierno en horas de la tarde. Mientras tanto, el pleno extraordinario convocado por Fernando Rospigliosi debía definir a la nueva autoridad que asumirá el Ejecutivo por sucesión constitucional.

La directiva que ordenaba exhibir el retrato no incluyó excepciones ni condicionamientos. La instrucción exigía su instalación obligatoria en todas las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, la censura cambió el escenario antes de que el proceso de colocación culminara.

Los retratos, con banda presidencial y marco dorado, quedaron como testimonio de una disposición que avanzó en paralelo a una crisis política. La orden administrativa se ejecutó conforme al oficio remitido desde la PCM. El desenlace en el Congreso dejó a varios de esos cuadros sin destino visible dentro de las oficinas públicas.