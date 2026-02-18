José Jerí se despide de la presidencia del Perú con video de TikTok: “Gracias por tanto, nos vemos pronto”

José Jerí Oré se despidió como presidente de la República con un video y posteo en redes sociales luego de ser censurado por el Parlamento. Aseguró que deja el cargo tras cumplir con la organización de elecciones limpias y transparentes. | TikTok / @josejeriore

El expresidente de Perú José Jerí Oré se despidió oficialmente de su cargo mediante un video publicado en la red social TikTok, en el que agradeció a la ciudadanía y aseguró que continuará trabajando por el país desde su escaño como legislador. “Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor”, afirmó en el mensaje, en el que añadió: “Gracias por tanto. Nos vemos pronto”. El breve video se viralizó poco después de conocerse su salida tras un proceso político que culminó en su censura y destitución por parte del Congreso de la República.

Jerí, que llegó al cargo en octubre de 2025 tras la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte. El último martes 17 de febrero, el Congreso aprobó una moción de censura en su contra con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que provocó el abandono inmediato de la presidencia. Su breve mandato, de apenas 130 días, se vio marcado por cuestionamientos políticos y escándalos que erosionaron su posición ante distintos bloques parlamentarios.

Expresidente se despide del Perú con video en TikTok tras ser censurado por el Congreso de la República. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: TikTok/@josejeriore)

Censura y la crisis política

La moción de censura contra Jerí se presentó en medio de investigaciones preliminares por presuntas irregularidades relacionadas con reuniones no registradas con empresarios chinos y otros cuestionamientos sobre decisiones internas del Ejecutivo. Aunque Jerí negó la comisión de delitos y defendió su gestión en diversas entrevistas, esto no logró detener el avance de las acciones parlamentarias que finalmente culminaron con su salida.

La destitución de Jerí se enmarca en un contexto de profunda inestabilidad política en el país, donde al menos siete presidentes han dejado el poder antes de completar sus mandatos en los últimos diez años. La acción del Congreso, que utilizó la figura constitucional de censura para removerlo, refleja las tensiones entre los poderes del Estado y la fragmentación de las fuerzas políticas en el Parlamento.

José Jerí fue destituído del cargo de presidente de la República encargado. - Crédito: Infobae

“Cariño de la gente”

En su mensaje de despedida, Jerí sostuvo que aunque “no es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente”, cada paso de su gestión se ejecutó “con convicción, responsabilidad y entrega”. También subrayó su compromiso con objetivos como garantizar procesos electorales limpios y transparentes, así como el fortalecimiento de la seguridad en el país. En ese sentido, aseguró que desde su nuevo rol legislativo seguirá trabajando “por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos”.

Adicionalmente, Jerí manifestó su gratitud por el “cariño de la gente en cada calle y en cada región” que visitó durante su breve presidencia y reconoció la deuda de llegar a quienes no pudo visitar, un gesto con matices políticos en medio de un ambiente electoral ya marcado por la proximidad de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.

Tras su destitución, exmandatario difunde mensaje de cierre de gestión y anuncia continuidad política. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok: José Jerí)